ห้างหรูย่านกินซาป่วน-หามลูกค้า 14 คนส่งโรงพยาบาล ตำรวจญี่ปุ่นเร่งตามล่าชายฉีดพ่นสารเคมีปริศนา

เจแปนไทมส์/เอเอฟพี – ตำรวจญี่ปุ่นเร่งล่าชายลึกลับ หลังได้รับแจ้งมีกลิ่นฉุนรุนแรงบริเวณตู้เอทีเอ็ม ที่ห้างหรูแห่งหนึ่ง ในย่านกินซา กลางกรุงโตเกียว ทำให้ผู้คนอย่างน้อย 25 คนมีอาการไอ ระคายและเจ็บคอ ในจำนวนนี้ต้องนำส่งโรงพยาบาล 14 คน
จากรายงานของสถานีโทรทัศน์เอ็นเอชเค ผู้หญิงคนหนึ่งโทรแจ้งตำรวจเมื่อเวลาประมาณเที่ยงวันจันทร์ (25 พ.ค.) ว่ามีกลิ่นฉุนรุนแรงและทุกคนที่สูดกลิ่นดังกล่าวเข้าไปมีอาการไอ นอกจากนี้ยังมีคนแจ้งเหตุการณ์เดียวกันนี้ที่ป้อมตำรวจใกล้ห้าง "กินซา ซิก" ซึ่งเป็นหนึ่งในช้อปปิ้งมอลล์ระดับหรูที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในโตเกียว
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นใกล้บริเวณที่ตั้งตู้เอทีเอ็มที่ชั้น 1 ของห้าง "กินซา ซิก" หลายคนแจ้งกับตำรวจและเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินที่เดินทางไปถึงที่เกิดเหตุว่า มีอาการเจ็บคอ หลังจากสูดดมกลิ่นฉุนรุนแรง
จากรายงานของทีบีเอส ประชาชน 25 คนแจ้งว่า มีอาการไม่สบาย โดย 14 คนในจำนวนนี้ซึ่งประกอบด้วยผู้ชาย 2 คน และผู้หญิง 12 คน ถูกนำส่งโรงพยาบาล และมีการส่งรถดับเพลิง 53 คันไปยังที่เกิดเหตุ พร้อมปิดกั้นถนนหน้าห้าง อย่างไรก็ตาม ลูกค้ายังสามารถเข้า-ออกห้างได้จากประตูด้านข้าง
ตำรวจและหน่วยดับเพลิงกำลังเร่งสอบสวนหาที่มาของกลิ่นปริศนานี้ โดยยูซูเกะ โคอิดะ โฆษกสำนักงานตำรวจโตเกียวแถลงว่า ชายสวมแจ็คเก็ตสีดำ กางเกงสีอ่อน และหน้ากากสีขาว เป็นผู้ฉีดพ่นสารเคมีบางอย่างในบริเวณตู้เอทีเอ็ม
ผู้หญิงคนหนึ่งเล่าว่า ตอนที่เดินเข้าไปในห้างได้กลิ่นแปลกๆ และทุกคนรอบตัวพากันปิดปาก และรู้สึกระคายคอและชาในช่องคอเมื่อเดินไปถึงบริเวณเอทีเอ็ม เธอจึงเดินออกจากห้างและโทรแจ้งหน่วยดับเพลิง
ผู้สื่อข่าวของเอเอฟพีรายงานว่า เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและเจ้าหน้าที่อื่นๆ ในชุดป้องกันสารอันตรายนำผู้ที่อยู่ในห้างขึ้นรถพิเศษเพื่อตรวจสอบอาการ โดยเอ็นเอชเครายงานว่า ดูเหมือนอาการบาดเจ็บไม่รุนแรงนัก
ทั้งนี้ เหตุการณ์อาชญากรรมรุนแรงเกิดขึ้นน้อยมากในญี่ปุ่น ประเทศนี้ยังมีสถิติการฆาตกรรมต่ำ และเป็นหนึ่งในประเทศที่บังคับใช้กฎหมายควบคุมอาวุธปืนเข้มงวดที่สุดในโลก
อย่างไรก็ตาม เกิดเหตุไล่แทงและกราดยิงเป็นครั้งคราว ซึ่งรวมถึงการลอบสังหารอดีตนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ เมื่อปี 2022
เดือนธันวาคมปีที่แล้ว มีการไล่แทงและฉีดพ่นของเหลวที่ไม่ระบุชนิดในโรงงานแห่งหนึ่งตอนกลางของญี่ปุ่น ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 14 คน
นอกจากนี้ ญี่ปุ่นยังคงหวาดผวากับเหตุการณ์ที่สมาชิกลัทธิโอมชินรีเกียวปล่อยแก๊สพิษซารินในขบวนรถไฟใต้ดินเมื่อปี 1995 เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 14 คน และบาดเจ็บกว่า 5,800 คน