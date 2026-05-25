ญี่ปุ่นระทึก! คนร้าย 'ฉีดสเปรย์' ไม่ทราบชนิดใส่ห้างหรูย่านกินซ่า ทำคนเจ็บ 20 คน

ตำรวจและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงญี่ปุ่นเผย มีผู้ได้รับบาดเจ็บประมาณ 20 คนในห้างสรรพสินค้าหรูแห่งหนึ่งใจกลางกรุงโตเกียวเมื่อวันจันทร์ (25 พ.ค.) หลังจากชายคนหนึ่งฉีดพ่นสเปรย์ไม่ทราบชนิดเข้าไปภายในห้าง
ยูสุเกะ โคอิเดะ โฆษกตำรวจโตเกียว บอกกับเอเอฟพีว่า ชายคนดังกล่าวฉีดพ่นสารบางอย่างใส่ตู้เอทีเอ็มที่ชั้นล่างของอาคาร ขณะที่หน่วยดับเพลิงท้องถิ่นระบุว่า "มีผู้ได้รับบาดเจ็บประมาณ 20 คน" หลังจากที่พวกเขาได้รับแจ้งเหตุเกี่ยวกับ "กลิ่น"
ถนนด้านหน้าห้างสรรพสินค้าซึ่งตั้งอยู่ในย่านท่องเที่ยวและแหล่งช้อปปิ้งระดับหรูของกินซ่าถูกปิดกั้นหลังเกิดเหตุการณ์ขึ้น และมีรถดับเพลิงจอดเรียงรายอยู่ริมถนน
อย่างไรก็ดี ผู้คนยังคงเข้าออกอาคารโดยใช้ทางเข้าด้านข้าง
ผู้สื่อข่าวเอเอฟพีที่อยู่ในที่เกิดเหตุเห็นคน 2 คนถูกนำตัวขึ้นเปลหามไปยังรถพยาบาล ขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ที่สวมชุดป้องกันสารเคมีนำผู้คนจากห้างสรรพสินค้าขึ้นรถบรรทุกเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบอาการ
สถานีโทรทัศน์สาธารณะ NHK รายงานว่า อาการบาดเจ็บของผู้ที่ได้รับผลกระทบดูเหมือนจะไม่ร้ายแรง
หญิงชราวัย 70 ปี คนหนึ่งที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าบอกกับสถานีโทรทัศน์ว่า คอของเธอเริ่ม "แสบและเจ็บ" ขณะที่เธอกำลังเดินเข้าไปใกล้ตู้เอทีเอ็ม
"ตอนที่ฉันไปถึง ความวุ่นวายก็เริ่มขึ้นแล้ว และฉันคิดว่าอาจจะมีไฟไหม้เล็กน้อย หรืออะไรทำนองนั้น"
อาชญากรรมรุนแรงเกิดไม่บ่อยนักในญี่ปุ่น ซึ่งมีสถิติฆาตกรรมต่ำและมีกฎหมายควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
อย่างไรก็ตาม ยังคงมีการโจมตีด้วยมีดและการยิงปืนเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว รวมถึงเหตุลอบสังหารอดีตนายกรัฐมนตรี ชินโซ อาเบะ เมื่อปี 2022
เดือน ธ.ค. ปีที่แล้วมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 14 รายจากการโจมตีด้วยมีดในโรงงานแห่งหนึ่งในภาคกลางของญี่ปุ่น และมีการฉีดพ่นของเหลวไม่ทราบชนิดใส่เหยื่อด้วย
ญี่ปุ่นยังคงหวาดหวั่นกับความทรงจำของการโจมตีรถไฟใต้ดินครั้งใหญ่เมื่อปี 1995 เมื่อสมาชิกของลัทธิโอมชินริเกียวปล่อยแก๊สพิษซารินบนรถไฟ จนทำให้มีผู้เสียชีวิต 14 คน และป่วยมากกว่า 5,800 คน
ที่มา: เอเอฟพี