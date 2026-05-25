ฮือฮา! “อิวองกา ทรัมป์” ตกเป็นเป้าโดนอิหร่านวางแผนลอบสังหารแก้แค้นให้ “กอเซม โซเลย์มอนี”

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ - อิวองกา ทรัมป์ บุตรสาวของผู้นำสหรัฐฯตกเป็นเป้าการลอบสังหารจากมือปฎิบัติการ IRGC เพื่อแก้แค้นให้อดีตผู้นำกองกำลังคัดส์ พลโท กอเซม โซเลย์มอนี ที่โดนสหรัฐฯภายใต้ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ใช้โดรนลอบสังหารที่สนามบินแบกแดดในสมัยแรกของการดำรงตำแหน่ง
ไทม์สออฟอิสราเอลรายงานวันเสาร์(23 พ.ค)ว่า โมฮัมหมัด บาเกอร์ ซาอัด ดาวูด อัล-ซาดี ( Mohammad Baqer Saad Dawood al-Saadi) ของคาตาอิบ ฮิซบอลเลาะห์(Kataib Hezbollah)ที่ได้รับการฝึกสอนโดยกองกำลังพิทักษ์การปฎิวัติอิสลาม IRGC ที่ล่าสุดโดนสหรัฐฯจับกุมได้ยอมรับสารภาพวางแผนต้องการลอบสังหาร ‘อิวองกา ทรัมป์’ บุตรสาวของผู้นำสหรัฐฯเพื่อแก้แค้นให้อดีตผู้นำกองกำลังคัดส์ พลโท กอเซม โซเลย์มอนี (Qassem Soleimani) อ้างอิงจากหนังสือพิมพ์นิวยอร์กโพสต์
วิกีพีเดียรายงานว่า กลุ่มติดอาวุธคาตาอิบ ฮิซบอลเลาะห์นี้เป็นกลุ่มติดอาวุธปฎิบัติการในอิรักและอยู่ในสายบัญชาการตรงของผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณอิหร่าน
นิวยอร์กโพสต์รายงานว่า อัล-ซาดี วัย 32 ปีเป็นผู้บัญชาการกองกำลังกลุ่มติดอาวุธคาตาอิบ ฮิซบอลเลาะห์ที่อิรักและเป็นมือปฎิบัติการของ IRGC เขาโดนจับและถูกกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯฟ้องดำเนินคดีสัปดาห์ที่แล้วในข้อหาโจมตีไม่กี่ครั้งต่อเป้าหมายเกี่ยวข้องกับชาวยิวเมื่อไม่นานมานี้ทั้งในยุโรปและในอเมริกาเหนือ
หนังสือพิมพ์สหรัฐฯอ้างว่า คนร้ายยอมรับสารภาพว่าต้องการสังหารบุตรสาวผู้นำสหรัฐฯคนปัจจุบันเพื่อแก้แค้นให้กับโซเลย์มอนีที่โดนอเมริกาใช้โดรนโจมตีที่สนามบินแบกแดดเมื่อมกราคม ปี 2020 ในสมัยแรกของการดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์
อดีตเจ้าหน้าที่กลาโหมอิรักมีรายงานพูดว่า มือปฎิบัติการ IRGC เคยบอกไม่กี่คนหลังการลอบสังหารผบ.กองกำลังคัดส์ว่า “พวกเราต้องสังหาร อิวองกา ทรัมป์ เผาบ้านของทรัมป์ในแบบเดียวกันกับที่เขาได้เผาบ้านของพวกเรา”
และเสริมว่า “พวกเราได้ยินว่า เขามีแบบแปลนบ้านของอิวองกาในรัฐฟลอริดา”
ตามการรายงานได้ชี้ว่า อัล-ซาดีก่อนหน้าได้เคยแชร์ภาพดาวเทียมภาพที่พักของอิวองกา ทรัมป์ที่อาศัยร่วมกับสามี จาเรด คุชเนอร์พร้อมลูกๆ ที่มาพร้อมกับการคุกคามในภาษาอารบิกสำหรับอเมริกันชน “ดูที่ภาพนี้ซะและขอให้รู้ว่าไม่ว่าพระราชวังของพวกคุณหรือตำรวจลับจะสามารถปกป้องคุณได้”
ในการเปิดเผยกับสื่อสหรัฐฯในปี 2021 เขากล่าวต่อว่า “พวกเรากำลังอยู่ในขั้นสอดแนมและวิเคราะห์ ผมขอบอกคุณ การแก้แค้นของพวกเรานี้ขึ้นอยู่กับเวลา”
ทั้งนี้อัล-ซาดีถูกจับกุมได้ที่ตุรกีก่อนที่จะถูกส่งตัวในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนมายังสหรัฐฯเพื่อขึ้นศาลในอเมริกาเกี่ยวข้องกับการโจมตีเกือบ 20 ครั้งและพยายามโจมตีทั่วทั้งยุโรปในสหรัฐฯ
ในการก่อเหตุเขายังเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่เบื้องหลังวางแผนโจมตีก่อการร้ายเป้าหมายชาวยิวไม่กี่ครั้งไม่นานมานี้
อ้างอิงจากอัยการสหรัฐฯพบว่าอัล-ซาดีและผู้สมคบคิดที่ไม่เปิดเผยชื่ออีกจำนวนหนึ่งวางแผน ประสานงาน และประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับการโจมตีในนามของ Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคาตาอิบ ฮิซบอลเลาะห์ นับตั้งแต่เริ่มต้นของสงครามอิหร่านเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ต้นปี
การโจมตีก่อการร้ายที่เชื่อมโยงกับมือปฎิบัติการ IRGC อัล-ซาดีรวมถึง การบุกเผาโบสถ์ยิวในมาซีโดเนียเหนือ ใช้มีดแทงชายชาวยิว 2 คนเมื่อเดือนที่แล้วที่ย่านโกลเดอร์ส กรีน (Golders Green)ในกรุงลอนดอนที่เป็นข่าวดังไปทั่ว ระเบิดโจมตีตึกธนาคารนิวยอร์ก เมลลอน (Bank of New York Mellon)ในเมืองอัมสเตอร์ดัม เนเธอร์แลนด์ เมื่อกลางมีนาคม และแผนการโจมตีสำนักงานแบงก์ออฟอเมริกาในกรุงปารีสเมื่อวันที่ 28 มี.ค อ้างอิงจากเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายสหรัฐฯ
ทั้งนี้ผู้ต้องสงสัยวัยรุ่นไม่ต่ำกว่า 1 คนก่อนหน้าโดนจับในทั้ง 2 คดี
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯแถลงว่า อัล-ซาดีพยายามโจมตีก่อการร้ายต่อสถาบันเกี่ยวข้องกับชาวยิวในสหรัฐฯ แต่ทว่าทนายของเขาอ้างว่า ลูกความเป็นผู้ต้องหาการเมืองและเชลยสงคราม และอ้างว่าสหรัฐฯดำเนินคดีอัล-ซาดีจากความสัมพันธ์ของเขาที่มีต่ออดีตผู้นำกองกำลังคัดส์ พลโท กอเซม โซเลย์มอนี ที่เคยอยู่เบื้องหลังสนับสนุนตัวแทนของอิหร่านทั่วภูมิภาคตะวันออกกลางและวางแผนโจมตีในต่างแดน