ตะลึง! “ปูติน” ยิงมิสไซล์ไฮเปอร์โซนิก “โอเรชนิก” ศักยภาพติดหัวรบนิวเคลียร์ โจมตีเคียฟครั้งใหญ่ตามหลังข่าวกรองลับสหรัฐฯเตือน “มาครง-EU" ออกโรงประณาม

เอเจนซีส์ – รัสเซียเปิดฉากโจมตีกรุงเคียฟครั้งใหญ่เช้าวันอาทิตย์(24 พ.ค)ยิงมิสไซล์ไฮเปอร์โซนิก โอเรชนิก ศักยภาพติดหัวรบนิวเคลียร์รวมโดรน 600 ตัว เสียชีวิต 4 บาดเจ็บร่วมร้อย ตามหลังสหรัฐฯและยุโรปส่งข่าวกรองลับเตือนเซเลนสกี ด้านประธานาธิบดีฝรั่งเศสและสหภาพยุโรปออกโรงประณามปูตินใช้ออาวุธศักยภาพนิวเคลียร์เหนือเสียงโจมตีพลเรือน
ฟรานซ์24ของฝรั่งเศสรายงานวานนี้(24 พ.ค)ว่า เสียงระเบิดดังหลายรอบเกิดขึ้นกลางกรุงเคียฟในช่วงต้นของวันอาทิตย์(24) กองทัพอากาศยูเครนแถลงว่า รัสเซียโจมตีครั้งใหญ่ด้วยโดรน 600 ตัวและมิสไซล์หลากประเภทร่วม 90 ลูก
กองทัพอากาศยูเครนสามารถสกัดโดรนรัสเซีย 549 ตัว และมิสไซล์อีก 55 ลูก ประธานาธิบดียูเครน โวโลดิมีร์ เซเลนสกี ออกมายืนยันสอดคล้องกับกองทัพรัสเซียว่า ในการโจมตีกรุงเคียฟวันอาทิตย์(24) มีการยิงมิสไซล์ไฮเปอร์โซนิกโอเรชนิกส่งผลทำให้มีผู้บาดเจ็บจำนวน 69 คนในกรุงเคียฟ
“มิสไซล์รัสเซีย 3 ลูกโจมตีแหล่งน้ำ ตลาดแห่งหนึ่งถูกเผา และบ้านเรือนประชาชนหลายสิบแห่งได้รับความเสียหาย โรงเรียนไม่กี่แห่ง เขา(ปูติน)ยิงมิสไซล์โอเรชนิกของตัวเองโจมตีเมือง บิลา ทเซอร์ค-วา (Bila Tserkva) (ตั้งในภาคกลางยูเครน)” รายงานจากแถลงการณ์ของประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกีบนแพลตฟอร์มเทเลแกรม
และเสริมต่อว่า “พวกเขาบ้าไปแล้ว”
ฟรานซ์24รายงานว่า กองทัพรัสเซียยืนยันว่า ได้ยิงมิสไซล์โอเรชนิกโจมตียูเครนจริง โดยกล่าวว่าเป็นการทำเพื่อตอบโต้การกระทำก่อการร้ายของยูเครนที่ได้โจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางพลเรือนในดินแดนรัสเซีย
ทั้งนี้เมื่อไม่นานมานี้เคียฟเพิ่มความสามารถในศักยภาพโดรนทางการทหารของตัวเองและเพิ่มการโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซีย รวมเขตประชาชนและโครงสร้างพื้นฐานการส่งออกน้ำมันรัสเซีย
การโจมตีที่เกิดระเบิดส่งผลให้อาคารที่พักตั้งใกล้เขตรัฐบาลต้องสั่นไหวในขณะที่ประชาชนอีกหลายสิบต้องหลบไปที่บังเกอร์ในสถานีรถไฟเมโทรใต้ดินในย่านใจกลางกรุง
การโจมตีด้วยมิสไซล์โอเรชนิกเกิดขึ้นตามหลังข่าวกรองลับสหรัฐฯและพันธมิตรยุโรปเตือนผู้นำยูเครนล่วงหน้าถึงความเป็นไปได้ที่ประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน จะใช้มิสไซล์ไฮเปอร์โซนิกโจมตี เอบีซีนิวส์ของสหรัฐฯรายงานวันอาทิตย์(24)
“สำนักงานข่าวกรองลับของพวกเรารายงานว่าได้รับข้อมูลรวมถึงจากสหรัฐฯและพันธมิตรยุโรปเกี่ยวกับรัสเซียกำลังเตรียมโจมตีด้วยมิสไซล์โอเรชนิก พวกเรากำลังตรวจสอบข้อมูลนี้” เขาแถลงวันเสาร์(23)บนแพลตฟอร์ม X
ขณะเดียวกันผู้แทนระดับสูงสหภาพยุโรปด้านกิจการต่างประเทศและนโยบายความมั่นคง คายา คัลลาส(Kaja Kallas) ออกมาโจมตีรัสเซียในตอนหนึ่งว่า
“มอสโกมีรายงานว่าใช้มิสไซล์พิสัยกลางโอเรชนิกที่ออกแบบให้สามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ได้เป็นการใช้ยุทธวิธีข่มขู่ทางการเมืองและการข่มขู่นิวเคลียร์แบบใครกระพริบตาก่อนอย่างไม่รับผิดชอบ”
ด้านประธานาธิบดีฝรั่งเศส เอ็มมานุเอล มาครง ออกมาประณามร่วมกับ EU โดยระบุว่า การใช้โอเรชนิกแสดงให้เห็นว่า เป็นความก้าวร้าวของสงครามที่ไร้ทางออกของรัสเซีย