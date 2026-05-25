สหรัฐฯไม่ขวาง!จีนส่งมอบความช่วยเหลือถึงมือคิวบา แม้อยู่ภายใต้มาตรการปิดล้อม

คิวบา แจ้งว่าได้รับมอบความช่วยเหลือข้าวสารล็อตแรกจากจำนวนที่คาดหมายไว้ว่าจะได้รับบริจาคจากจีนทั้งสิ้น 60,000 ตัน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในขณะที่เกาะในแคริบเบียนแห่งนี้กำลังเผชิญกับวิกฤตด้านมนุษยธรรม ท่ามกลางการปิดล้อมกดดันของอเมริกา
ในข้อความที่โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ในวันอาทิตย์(24พ.ค.) มิเกล ดิอาซ-คาเนล ประธานาธิบดีคิวบา ยืนยันว่าข้าวสารล็อตแรก 15,000 ตัน เดินทางมาถึงแล้วหนึ่งวันก่อนหน้านี้ที่ท่าเรือฮาวานา
มิเกล ดิอาซ-คาเนล ยังแสดงความขอบคุณเป็นอย่างยิ่งไปถึงจีน เช่นเดียวกับบรรดาสมาชิกรัฐสภายุโรปหลายคน ที่ประณามยุทธการกดดันที่รัฐบาลของเขาต้องเผชิญ
นับตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมา สหรัฐฯยกระดับคว่ำบาตรเล่นงานคิวบา ส่วนหนึ่งในการปรับเปลี่ยนนโยบายแข็งกร้าวขึ้น ในวาระดำรงตำแหน่งสมัย 2 ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์
"ขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับความเป็นหนึ่งเดียวกัน และสำหรับการประณามอย่างหนักแน่นและเด็ดขาด ต่อการลงโทษเล่นงานประชาชนของเราแบบเหมารวม" ดิอาซ-คาเนล เขียน โดยโยงสถานการณ์ในคิวบากับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
ขณะที่ ทรัมป์ หาทางทดสอบอิทธิพลที่มากขึ้นเรื่อยๆของจีนต่อละตินอเมริกา ทาง คิวบา เองก็ต้องพึ่งพิงความช่วยเหลือมหาอำนาจเอเชียแห่งนี้มากขึ้นเรื่อยๆเช่นกัน
จีน ได้บริจาคแผงโซล่าเซลล์แก่คิวบา เพื่อช่วยยกระดับเครือข่ายพลังงานอันเก่าแก่ของประเทศ และเปลี่ยนผ่านเกาะแห่งนี้ให้ถอยห่างจากเชื้อเพลิงฟอสซิล
ปัจจุบันคิวบาพึ่งพิงการนำเข้าเกือบ 60% ของอุปทานน้ำมันโดยรวม อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา รัฐบาลทรัมป์ ปิดล้อมการส่งออกน้ำมันไปยังคิวบาเป็นส่วนใหญ่ การปิดล้อมน้ำมันโดยพฤตินัยเริ่มขึ้นไม่นานหลังจากวันที่ 3 มกราคม ครั้งที่สหรัฐฯเปิดฏิบัติการทางทหารบุกจู่โจมจับกุมประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโร แห่งเวเนซุเอลา
ตามหลังปฏิบัติการดังกล่าว ทรัมป์ แถลงว่าจะไม่มีน้ำมันหรือเงินทุนถูกขนถ่ายหรือโอนย้ายจากเวเนซุเอลาไปยังคิวบา ในช่วงสิ้นเดือนดังกล่าว ทรัมป์ ยังออกคำสั่งพิเศษหนึ่ง กำหนดให้ คิวบา เป็นภัยคุกคามพิเศษและไม่ปกติต่อสหรัฐฯ และขู่ลงโทษทางเศรษฐกิจต่อประเทศไหนๆที่ป้อนน้ำมันแก่ประเทศแห่งนี้
นับตั้งแต่นั้น มีเรือบรรทุกน้ำมันรัสเซียเพียงลำเดียวที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเกาะแห่งนี้ และเมื่อช่วงต้นเดือน วินเซนต์ เดอ ลา โอเวลี รัฐมนตรีพลังงาน แถลงอุปทานน้ำมันของคิวบาหมดเกลี้ยงแล้ว
แม้ คิวบา เผชิญปัญหาไฟฟ้าดับเป็นปกติอยู่ก่อนแล้ว แต่วิกฤตเมื่อเร็วๆนี้ได้ก่อไฟดับทั่วทั้งเกาะและทำให้บริการสาธารณะต่างๆ ในนั้นรวมถึงการขนส่งและการรักษาทางการแพทย์ ต้องหยุดชะงักในหลายพื้นที่
อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ ยังคงกำหนดมาตรการคว่ำบาตรลงโทษรัฐบาลคอมมิวนิสต์ของเกาะ ในความพยายามบีบบังคับให้เปลี่ยนการปกครอง
ทรัมป์ ยังบ่งชี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ว่าเขาอาจพิจารณาตอบโต้ทางทหาร หากว่า คิวบา ไม่ยอมทำตามข้อเรียกร้องของเขา แต่รัฐบาลของประธานาธิบดีรายนี้ส่งสัญญาณที่ผสมผสาน เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการแทรกแซงกิจการของเกาะแห่งนี้
การเจรจาระหว่าง 2 ชาติ ดูเหมือนจะเข้าสู่ภาวะตึงเครียด หลังรัฐบาลทรัมป์ เปิดตัวตั้งข้อหาฆาตกรรมกับ ราอูล คาสโตร ประธานาธิบดีคิวบา ต่อเหตุการณ์เครื่องบิน 2 ลำของพวกลี้ภัยทางการเมืองชาวคิวบา ตกในปี 1996
คิวบา อยู่ภายใต้มาตรการปิดล้อมทางการค้าอย่างครอบคลุมของสหรัฐฯมาตั้งแต่ทศวรรษ 1960 มาตรการที่ทำให้เศรษฐกิจของเกาะแห่งนี้อ่อนแออย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่อเมริกากล่าวโทษรัฐบาลคิวบา สำหรับการบริหารจัดการเศรษฐกิจผิดพลาด และกดขี่ข่มเหงประชาชน โดยเฉพาะพวกผู้เห็นต่างทางการเมือง
(ที่มา:อัลจาซีราห์)