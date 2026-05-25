xs
xsm
sm
md
lg

ทำเสียหน้าหมด!ฮุนเซนสั่งยกระดับสกัดลอบนำเข้าสินค้า โดยเฉพาะจากไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา เรียกร้องยกระดับความพยายามต่อสู้กับการลักลอบนำเข้าสินค้าจากไทยอย่างผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านพื้นที่ชายแดน ท่ามกลางความตึงเครียดระหว่าง 2 ชาติ

คำสั่งของอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา มีขึ้นระหว่างการประชุมร่วมกับบรรดาผู้นำกระทรวงต่างๆ สถาบันทั้งหลายและสภาท้องถิ่นทั่วพนมเปญ

ในคำแถลง ฮุนเซน แสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อความเคลื่อนไหวลักลอบนำเข้าสินค้าที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยอ้างอิงอย่างเฉพาะเจาะจงไปที่การลักลอบนำเข้าทุเรียนจากไทย ผ่านจุดตรวจชายแดนในจังหวัดพระตะบอง

เชีย ธิริธ โฆษกส่วนตัวของ ฮุนเซน เน้นย้ำว่ามาตรการต่อต้านการลักลอบขนสินค้าที่กัมพูชาเสนอ สอดคล้องกับกฎระเบียบขององค์การการค้าโลก

เขาชี้ว่าเป็นฝ่ายไทยที่กำหนดข้อจำกัดต่างๆกับสินค้าของกัมพูชาก่อน ในความหวังส่งผลให้เกิดแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่อกัมพูชา

(ที่มา:เฟรชนิวส์)