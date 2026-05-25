โหดจัด! กลุ่มติดอาวุธปากีฯ 'ระเบิดรถไฟ' ทำชาวบ้านดับ 24 ศพ-บาดเจ็บกว่าครึ่งร้อย

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เกิดเหตุระเบิดขึ้นบนรถไฟโดยสารที่บรรทุกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของปากีสถานและครอบครัวในจังหวัดบาลูจิสถานทางตะวันตกเฉียงใต้เมื่อวันอาทิตย์ (24 พ.ค.) ซึ่งถือเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ล่าสุดที่กลุ่มติดอาวุธแบ่งแยกดินแดนออกมาอ้างความรับผิดชอบe

เจ้าหน้าที่รัฐบาลและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของจังหวัด 3 คนซึ่งขอไม่เปิดเผยชื่อ ระบุว่า เหตุระเบิดดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 24 คน และบาดเจ็บประมาณ 70 คน

เหตุการณ์นี้นับเป็นครั้งล่าสุดที่เกิดเหตุการณ์โจมตีรถไฟ กองกำลังรักษาความปลอดภัย และโครงสร้างพื้นฐานในจังหวัดที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุแห่งนี้ ซึ่งมีพรมแดนติดกับอิหร่านและอัฟกานิสถาน โดยทางการปากีสถานได้เริ่มปราบปรามกลุ่มก่อความไม่สงบ หลังมีเหตุโจมตีร้ายแรงที่สุดในรอบหลายปีเกิดขึ้นต่อเนื่อง

กลุ่มติดอาวุธแบ่งแยกดินแดนกองทัพปลดปล่อยบาลูจิสถาน หรือ BLA ระบุในถ้อยแถลงต่อสื่อว่า พวกเขาเป็นผู้ลงมือโจมตีรถไฟ และอ้างว่าเป็นเหตุระเบิดหลีชีพ

กระทรวงการรถไฟของปากีสถานระบุในคำแถลงว่า
เกิดเหตุระเบิดขึ้นใกล้รางรถไฟในเมืองหลวงของจังหวัด ในระหว่างที่รถไฟโดยสารขบวนหนึ่งกำลังบรรทุกผู้โดยสารจากเขตทหารของเมืองเกวตตาเพื่อไปต่อรถไฟทางไกล Jaffar Express

กระทรวงฯ ระบุว่า แรงระเบิดทำให้หัวรถจักรและตู้โดยสาร 3 ตู้ตกราง ขณะที่ตู้โดยสารอีก 2 ตู้พลิกคว่ำ พร้อมเสริมว่ากองกำลังรักษาความปลอดภัยได้ปิดล้อมพื้นที่และเร่งดำเนินการช่วยเหลือ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกล่าวว่า รถยนต์บรรทุกระเบิดพุ่งชนตู้โดยสารของรถไฟขบวนหนึ่งในพื้นที่อยู่อาศัย และผู้เสียชีวิตบางส่วนเป็นผู้อยู่อาศัยในอาคารอพาร์ตเมนต์ใกล้เคียง

ภาพจากที่เกิดเหตุแสดงให้เห็นรถยนต์ที่ถูกไฟไหม้ อาคารที่อยู่อาศัยที่เสียหาย โลหะบิดเบี้ยว และเศษซากกระจัดกระจายอยู่ใกล้รางรถไฟ โดยมีควันลอยขึ้นจากซากปรักหักพัง

นายกรัฐมนตรี เชห์บาซ ชารีฟ โพสต์ X ประณามสิ่งที่เขาเรียกว่า "เหตุระเบิดอันน่าสยดสยอง" พร้อมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิต และกล่าวว่าประเทศชาติยืนหยัดเคียงข้างประชาชนชาวบาลูจิสถาน

ในเดือน มี.ค. ปี 2025 กลุ่มติดอาวุธ BLA ได้จี้รถไฟ Jaffar Express และจับตัวประกันหลายร้อยคน ก่อนที่ปฏิบัติการทางทหารจะยุติเหตุเผชิญหน้าที่กินเวลานานทั้งวัน ตอนนั้นกองทัพระบุว่า ตัวประกัน 21 คน ทหาร 4 นาย และผู้โจมตีทั้งหมด 33 คนเสียชีวิต

เมื่อต้นปีนี้ กองกำลังปากีสถานสังหารกลุ่มติดอาวุธ 145 คนในปฏิบัติการ 40 ชั่วโมง หลังเหตุโจมตีต่อเนื่องทั่วบาลูจิสถานซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ 50 คน

ที่มา: รอยเตอร์




