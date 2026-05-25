รัฐที่51!สหรัฐฯซ้อมรบเหนือเมืองหลวงเวเนฯ เป็นหนแรกตั้งแต่บุกโค่นมาดูโร

กองทัพสหรัฐฯทำการซ้อมรบเหนือกรุงการารัส ในวันเสาร์(23พ.ค.) ถือเป็นการซ้อมรบทางทหารในเวเนซุเอลา เป็นครั้งแรก นับตั้งแต่กองกำลังอเมริกาโจมตีเมืองหลวงแห่งนี้และจู่โจมจับกุมประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโร และซิเลีย ฟลอเรส ภรรยาของเขา ในวันที่ 3 มกราคม
พวกเจ้าหน้าที่เวเนซุเอลา บอกว่าการจู่โจมดังกล่าว ได้สังหารผู้คนไปอย่างน้อย 100 ราย
การซ้อมรบ ซึ่งทางสหรัฐฯอ้างว่ารัฐบาลเวเนซุเอลาอนุญาต ในฐานะเป็นการฝึกฝนการอพยพ สำหรับความเป็นไปได้ในการรับมือภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย์ ในนั้นรวมถึงเครื่องบิน MV-22B Osprey จำนวน 2 ลำ ที่ลงจอดใกล้สถานทูตสหรัฐฯและเรือต่างๆที่เข้าสู่น่านน้ำของเวเนซุเอลา ในทะเลแคริบเบียน
อย่างไรก็ตามกระทรวงสารสนเทศของเวเนซุเอลา ยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้
สถานทูตสหรัฐฯระบุในถ้อยแถลงว่า พวกเขายังคง "มุ่งมั่นรับประกันปฏิบัติตามแผน 3 ขั้นของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์" โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อรักษาไว้ซึ่งเสถียรภาพในเวเนซุเอลา
ส่วนพลเอกฟรานซิส โดโนแวน ผู้บัญชาการกองบัญชาการใต้แห่งสหรัฐฯ ซึ่งกำกับดูแลปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯในทวีปอเมริกา เป็นคนขับเครื่องบิน Osprey หนึ่งลำในนั้น เข้าไปยังกรุงการากัส เพื่อพบปะกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลรักษาการณ์
"สิ่งนี้ทำให้เราต้องระมัดระวังอยู่เสมอ" อีเวอลีน เรบอลเลโด วัย 57 ปี ชาวบ้านรายหนึ่งที่พักอาศัยอยู่ในเมืองหลวงกล่าว "เครื่องบินของต่างประเทศ บินอยู่เหนือเมืองของเรา มันเป็นเรื่องใหม่สำหรับเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมาจากสหรัฐฯ ท่ามกลางสถานการณ์และความวุ่นวายในประเทศในปัจจุบัน ทำให้เราอยู่ในสถานะที่ไม่มั่นคง"
รัฐบาลของทรัมป์ให้การสนับสนุน เดลซีย์ โรดริเกซ อดีตรองประธานาธิบดีมาดูโร ซึ่งผ่านกฎหมายเปิดกว้างให้สหรัฐฯเข้าถึงแหล่งสำรองน้ำมันและทรัพยากรแร่อันมหาศาลของเวเนซุเอลา
มาเรีย คอรินา มาชาโด ผู้นำฝ่ายค้านเวเนซุเอลา กล่าวกับผู้อพยพชาวเวเนซุเอลาหลายร้อยคน ณ เวทีชุมนุมหนึ่ง ที่ปานามา ซิตี ในวันเสาร์(23พ.ค.) ประกาศว่าจะเดินหน้าเคลื่อนไหวต่อไป "ช่วงเวลาที่ฉันจะได้กลับประเทศของเราใกล้เข้ามาแล้ว สิ่งที่กำลังจะมาถึงนั้นยิ่งใหญ่มาก และมันจะใหญ่โตอย่างแน่นอน"
เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพรายนี้ ซึ่งพยายามเอาใจทรัมป์ ได้พูดกับบรรดาผู้สนับสนุนและพวกผู้นำจากทั่วโลก นับตั้งแต่เธอหลบหนีจากเวเนซุเอลาในเดือนธันวาคมปีที่แล้ว ตามหลังใช้ชีวิตหลบๆซ่อนๆมานานหลายเดือน
พรรคฝ่ายค้านของเธอถูกมองอย่างกว้างขวางว่าเป็นผู้ชนะที่ถูกต้องตามกฎหมายในศึกเลือกตั้งปี 2024 ที่มาดูโร ถูกกล่าวหาว่าโกงการเลือกตั้ง
(ที่มา:รอยเตอร์ส)