ทรัมป์อวดอีก! ใกล้บรรลุข้อตกลงยุติศึก อิหร่านยันยังมีสิทธิ์คุมช่องแคบฮอร์มุซ

รอยเตอร์ – ทรัมป์คุยโว ตกลงเงื่อนไขส่วนใหญ่ในบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามกับอิหร่านลุล่วง ซึ่งจะมีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ขณะที่แหล่งข่าวอาวุโสของเตหะรานยันไม่มีการตกลงเรื่องส่งมอบสต็อกยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงตามที่สื่ออเมริการายงาน และสำนักข่าวฟาร์สระบุว่า อิหร่านจะได้สิทธิ์ควบคุมจัดการช่องแคบฮอร์มุซต่อไป
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ โพสต์บนโซเชียลมีเดียเมื่อวันเสาร์ (23 พ.ค.) ว่า เงื่อนไขส่วนใหญ่ในบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามสามารถตกลงกันได้แล้ว และกำลังหารือรายละเอียดขั้นสุดท้ายโดยจะประกาศในเร็วๆ นี้ แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมใดๆ
เว็บไซต์ข่าวแอกซิออสของอเมริการายงานเมื่อคืนวันเสาร์โดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ คนหนึ่งว่า อเมริกาและอิหร่านใกล้บรรลุข้อตกลงที่จะมีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซให้เรือต่างๆ แล่นผ่านได้โดยไม่เสียค่าผ่านทางตลอดระยะเวลาหยุดยิงที่ขยายออกไปอีก 60 วัน ขณะที่เตหะรานสามารถขายน้ำมันได้อย่างเสรี และจะมีการจัดการเจรจาเกี่ยวกับการจำกัดโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่าน ขณะที่อเมริกาจะยกเลิกการปิดล้อมท่าเรืออิหร่าน และยกเลิกมาตรการแซงก์ชันบางส่วนต่อน้ำมันของอิหร่าน
ร่างข้อตกลงยังครอบคลุมถึงความมุ่งมั่นของอิหร่านในการไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ และต้องเจรจาเพื่อระงับโครงการเสริมสมรรถนะยูเรเนียม รวมทั้งย้ายสต็อกยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงไปยังประเทศที่สาม
ขณะเดียวกัน นิวยอร์ก ไทมส์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ สองคนว่า ข้อตกลงที่มีการนำเสนอขณะนี้จะรวมถึง “ความมุ่งมั่นที่รับรู้ได้” ของอิหร่านในการสละสต็อกยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูง โดยรายละเอียดในเรื่องนี้จะมีการหารือในการเจรจารอบต่อๆ ไป
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (22 พ.ค.) ทรัมป์ที่คะแนนนิยมตกฮวบจากผลกระทบของสงครามที่ทำให้ราคาพลังงานแพงขึ้นอย่างมาก เผยว่า จะไม่ไปร่วมงานแต่งงานลูกชายในช่วงสุดสัปดาห์ แต่จะอยู่ทำงานในวอชิงตันโดยระบุเหตุผลหนึ่งคือ ประเด็นอิหร่าน
ต่อมาในวันเสาร์ ทรัมป์หารือกับผู้นำซาอุดีอาระเบีย กาตาร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) จอร์แดน อียิปต์ ตุรกี และปากีสถาน โดยแอกซิออสรายงานว่า ผู้นำเหล่านี้เรียกร้องให้ทรัมป์ยอมรับบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงคราม
ทรัมป์ยังโพสต์บนโซเชียลว่า การพูดคุยทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮูของอิสราเอล เป็นไปด้วยดีมาก
ด้านกองทัพปากีสถานแถลงว่า การเจรจามีความคืบหน้าที่ดี ขณะที่แหล่งข่าว 2 คนในปากีสถานเผยว่า กรอบข้อตกลงที่เสนอประกอบด้วย 3 ขั้นตอนคือ ยุติสงครามอย่างเป็นทางการ แก้ไขวิกฤตช่องแคบฮอร์มุซ และเปิดการเจรจาเกี่ยวกับข้อตกลงที่ครอบคลุมนาน 30 วันและสามารถขยายเวลาได้
แหล่งข่าวในปากีสถานคนหนึ่งเสริมว่า ถ้าอเมริกายอมรับบันทึกความเข้าใจนี้ อาจจัดการเจรจาหลังสิ้นสุดวันหยุดเทศกาลอีดของศาสนาอิสลามในวันศุกร์ (29 พ.ค.)
เมื่อวันอาทิตย์ (24 พ.ค.) แหล่งข่าวอาวุโสของอิหร่านยืนยันว่า ไม่มีการตกลงเรื่องการส่งสต็อกยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงไปยังประเทศที่สาม ส่วนประเด็นนิวเคลียร์ไม่ได้อยู่ในข้อตกลงเบื้องต้นในขณะนี้ แต่จะมีการหารือกันต่อไปในข้อตกลงขั้นสุดท้าย
ก่อนหน้านั้น สำนักข่าวฟาร์สของอิหร่านรายงานว่า ข้อตกลงดังกล่าวจะเปิดทางให้อิหร่านควบคุมจัดการช่องแคบฮอร์มุซต่อไป ขณะที่อเมริกาและอิสราเอลจะต้องไม่โจมตีอิหร่านหรือพันธมิตรของอิหร่านอีก ส่วนอิหร่านจะไม่โจมตีก่อนต่ออเมริกาหรือพันธมิตรของอเมริกาเช่นเดียวกัน
ขณะที่อิหร่านเปิดเผยเมื่อวันเสาร์ว่า กำลังจัดทำบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงคราม หลังจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงได้พบกับอาซิม มูนีร์ ผู้บัญชาการกองทัพปากีสถานที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางการเจรจา
เอสมาอิล บาเกอี โฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่าน แถลงว่า แนวโน้มที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีเป้าหมายเพื่อลดความขัดแย้ง แต่ยังมีอีกหลายประเด็นที่ต้องหารือผ่านตัวกลางการเจรจา และอิหร่านจะรอดูว่า สถานการณ์จะจบลงอย่างไรในช่วง 3-4 วันข้างหน้า
ที่ผ่านมา อิหร่านยืนกรานเรียกร้องสิทธิ์ในการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซ และอเมริกาต้องยุติการปิดล้อมทางทะเล รวมถึงยกเลิกมาตรการแบนการขายน้ำมันของอิหร่าน
บาเกอีเสริมว่า การปิดล้อมทางทะเลของอเมริกาเป็นประเด็นสำคัญ แต่สิ่งสำคัญอันดับแรกคือการยุติการข่มขู่ว่า จะเปิดการโจมตีอิหร่านรอบใหม่ รวมทั้งยุติการสู้รบในเลบานอนระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่ได้รับการสนับสนุนจากเตหะราน
ขณะเดียวกัน โมฮัมหมัด บาเกอร์ กาลิบาฟ ประธานรัฐสภาและผู้นำการเจรจาของอิหร่าน เตือนว่า กองทัพอิหร่านได้ฟื้นศักยภาพการสู้รบระหว่างการหยุดยิง และหากก่อสงครามโง่เขลาซ้ำอีก อเมริกาจะต้องเผชิญผลลัพธ์หนักหน่วงและเจ็บปวดกว่าตอนที่อเมริกาและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่ 28 ก.พ.