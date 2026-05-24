"ตึก 9 ชั้นฟิลิปปินส์" อยู่ระหว่างก่อสร้างถล่มพังราบเช้ามืดนี้หลังพายุฝนตกฟ้าคะนอง สูญหายไม่ต่ำกว่า 21 นักท่องเที่ยวมาเลย์ดับ 1

เอเจนซีส์ – ตึก 9 ชั้นที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างในเขตเมืองฐานทัพเก่าสหรัฐฯเกิดถล่มลงมาตั้งแต่ช่วงเช้ามืดวันอาทิตย์(24 พ.ค)ตอนตี 3 หลังพายุฟ้าคะนองพัดเข้าในเมืองแอนเจลิส ซิตี จ.ปัมปังกา นักท่องเที่ยวมาเลเซียเสียชีวิต 1 ราย สูญหายไม่ต่ำกว่า 21 ราย
ดิอินดีเพนเดนท์ของอังกฤษรายงานวันนี้(24 พ.ค)ว่า ตึกขนาด 9 ชั้นระหว่างกำลังก่อสร้างในเมืองทางเหนือของกรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์ เกิดถล่มลงมาอย่างไม่คาดฝันในเช้ามืดวันอาทิตย์(24) เจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์เผย
มีผู้สูญหายไปอย่างน้อย 21 คน เจ้าหน้าที่กู้ภัยฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าได้ยินเสียงเล็ดรอดออกมาใต้ซากปรักหักพังขณะที่คนงาน 24 คนสามารถหลบไปเพื่อให้ตัวเองปลอดภัยหรือได้รับความช่วยเหลือจากทั้งตำรวจและเจ้าหน้าที่คนอื่นๆ
อย่างไรก็ตามล่าสุด มาเลย์เมลของมาเลเซียรายงานเข้ามาว่า นักท่องเที่ยวมาเลเซียวัย 65 ปีเสียชีวิต 1 รายหลังโรงแรมแบบเกสต์เฮาส์ที่กำลังเข้าพักได้รับความเสียหายจากซากปรักหักพักของตึกที่ถล่มลงมา
รักษาการหัวหน้าดับเพลิงฟิลิปปินส์ ริโก ควาน ติอู( Rico Kwan Tiu)เปิดเผยกับเอเอฟพีว่า แขกนักท่องเที่ยวมาเลเซียสามารถสื่อสารกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางโทรศัพท์ในขณะที่ตัวยังถูกตรึงอยู่ใต้ผนังเกสต์เฮาส์ที่พักไม่นานหลังเหตุตึกถล่มเกิดเมื่อเวลา 03.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของวันอาทิตย์(24)
“แต่ช่างโชคร้ายเมื่อพวกเราไปถึงตัวเขา เขาได้สิ้นลมไปแล้ว”
ทั้งนี้ตึกเกิดถล่มหลังเกิดพายุฝนตกฟ้าคะนองขึ้นในเมืองแองเจลิส ซิตี ในจ.ปัมปังกา (Pampanga)
สื่ออังกฤษรายงานต่อว่า มีตำรวจไม่ต่ำกว่า 100 นายและเจ้าหน้าที่รัฐบาลคนอื่นๆพยายามที่ช่วยเหยื่อที่ยังติดอยู่ด้านล่าง พลตำรวจจัตวา เจสส เมนเดซ (Jess Mendez) เปิดเผย
เมนเดซและเจ้าหน้าที่คนอื่นๆที่เกิดเหตุกล่าวว่า ยังไม่มีรายงานเบื้องต้นว่ามีผู้เสียชีวิตแต่ทว่าคนที่ถูกช่วยออกมาได้อย่างปลอดภัยแต่มีอาการบาดเจ็บให้เห็น
โดยในกลุ่มผู้สูญหาย 21 คนพบว่า ส่วนใหญ่เชื่อเป็นคนงานที่ตึก 9 ชั้นที่กำลังก่อสร้าง อ้างอิงจาก ฟรานซิส ปานกิลลีแนน (Francis Pangilinan) หัวหน้าสำนักงานบรรเทาภัยพิบัติเมืองแอนเจลิส ซิตี
ทั้งนี้พบว่ามีผู้บาดเจ็บเป็นนักท่องเที่ยว 1 รายจากจำนวนผู้บาดเจ็บทั้งหมด 2 คนเกิดขึ้นเมื่อที่พักของพวกเขาเกิดถูกซากปรักหักพังจากตึกถล่มตกใส่
เจ้าหน้าที่กู้ภัยรวมเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ตำรวจ และทีมรับมือภัยพิบัติใช้มือและสุนัขดมกลิ่นในการค้นหาผู้รอดชีวิตที่ติดอยู่ด้านใต้ วินซัน ไดซอน (Vinzon Dizon) รัฐมนตรีงานสาธารณะและถนนไฮเวย์ ที่เดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุให้สัมภาษณ์
“มีสัญญาณชีวิตบางอย่าง...มีเสียงได้ยินออกมา” ไดซอนเปิดเผยพร้อมเสริมว่า เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเคลื่อนที่ด้วยความระมัดระวัง
“ที่จุดเกิดเหตุมันไม่เสถียรเอามากๆและงานแรกสุดคือต้องนำคนออกมา”
ทั้งนี้เมืองแอนเจลิส ซิตีเป็นหนึ่งในที่ตั้งของฐานทัพอากาศสหรัฐฯใหญ่ที่สุดที่อยู่นอกประเทศแต่ปิดไปเมื่อยุค 90 ได้ช่วยพัฒนาเมืองแอนเจลิส ซิตี และเมืองต่างที่ห่งออกไปให้กลายเป็นศูนย์บันเทิงและการค้าในทางเหนือของเกาะลูซอนของฟิลิปปินส์
อดีตฐานทัพอากาศสหรัฐฯปัจุบันเรียกว่า Clark Freeport Zone ตั้งอยู่ห่างจากทางเหนือของกรุงมะนิลาไปราว 80 ก.ม