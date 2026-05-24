ใกล้WW3! UK นำนาโตใช้ “สถานีรถไฟใต้ดินลอนดอน” ฝึกซ้อมรับรัสเซียโจมตี หลังมอสโกยิงมิสไซล์ผสมกากยูเรเนียมปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสีโจมตียูเครน

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – อังกฤษพร้อมนาโตและสหรัฐฯใช้สถานีรถไฟใต้ดินกรุงลอนดอนเป็นฐานบัญชาการใต้ดินฝึกซ้อมการโจมตีจากรัสเซียที่คาดอาจจะเกิดในปี 2030 ที่เอสโตเนียตรงกันข้ามฟินแลนด์ เกิดขึ้นหลังมอสโกยกระดับใช้มิสไซล์ R-60 ผสมกากยูเรเนียมที่ยังคงมีสารกัมมันตภาพรังสีหลงเหลือโจมตีทางเหนือยูเครนทำค่ารังสีบริเวณจุดตกพุ่ง
สกายนิวส์ของอังกฤษรายงานวันศุกร์(22 พ.ค)ว่า กองทัพอังกฤษสัปดาห์นี้เป็นผู้นำการซ้อมรบที่บังเกอร์ใต้ดินกลางกรุงลอนดอนพร้อมกับทหารนาโตรวมสหรัฐฯในสถานการณ์ปี 2030 ที่อาจเกิดเมื่อรัสเซียเปิดฉากโจมตีเอสโตเนีย ลัตเวีย และลิทัวเนียและมีการประกาศใช้มาตรา 5 ของนาโต
สถานีรถไฟใต้ดิน Charing Cross ถูกจำลองเป็นศูนย์บัญชาการที่จะเกิดขึ้นในกรุงทาลิน เอสโตเนีย ปี 2030 เพื่อบัญชาการกำลังทหารนาโต 100,000 นายเพื่อสู้รัสเซีย
เป็นการซ้อมรบในสถานการณ์ที่ฝ่ายอังกฤษต้องพบโดรนไม่ต่ำกว่า 5,000 ตัวในแต่ละวันทั้งโดรนโจมตีและโดรนสอดแนม
พลโท ไมค์ เอลวิสส์ (Mike Elviss) ผู้บัญชาการกองกำลังพันธมิตรตอบโต้เร็ว ARRC (Allied Rapid Reaction Corps) พากองทัพนักข่าวชมการซ้อมในวันพุธ(20)
ในสถานการณ์ซ้อมมีกำลังพลแค่กว่า 100 นายจากอังกฤษ สหรัฐฯ และชาติพันธมิตรนาโตฝึกซ้อมกระจายตลอดทั้งชานชลาสถานีทั้ง 2 ทิซทางและด้านในทั้งหมด
แต่ในสถานการณ์จริงพบว่า ทหารอังกฤษจากหน่วย ARRC จะย้ายไปที่เอสโตเนีย ซึ่งศูนย์บัญชาการที่นั่นจะมีกำลังทหารประจำราว 500 นายจากพันธมิตรกว่า 20 ประเทศเพื่อบัญชาการกังพลนาโตทั้งหมด 100,000 นาย
ขณะเดียวกันสถานการณ์การสู้รบยูเครน-รัสเซียน่ากังวลมากขึ้นเมื่อ SBU ของยูเครนออกมาเปิดเผยว่า รัสเซียส่งมิสไซล์เคลือบกากยูเรเนียมเข้าโจมตีส่งผลทำให้เกิดการพบกัมมันตภาพรังสีเพิ่มในบริเวณที่เกิดระเบิด นิวยอร์กโพสต์ของสหรัฐฯรายงานวันศุกร์(22)
ระดับรังสีพิษถูกตรวจพบจากมิสไซล์ R-60 แบบอากาศสู่อากาศที่ไม่เกิดระเบิดของรังเซียที่อยู่บนโดรน Geran-2 เพื่อโจมตีเฮลิคอปเตอร์และอากาศยานของยูเครนใน Chernihiv เมื่อวันที่ 7 เม.ย ที่ผ่านมา
รังสีถูกตรวจได้มาจากวัตถุตกแบบวิถีโค้งเคลือบกากยูเรเนียมประกอบด้วย ยูเรเนียม-235 และยูเนเนียม-238
“ระหว่างการตรวจรังสีใกล้ซากของโดรนติดมิสไซล์ ผู้เชี่ยวชาญบันทึกระดับรังสีแกมมาที่ 12 μSv/h สูงกว่ามากของระดับรังสีตามธรรมชาติและเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตมนุษย์”
มิสไซล์เคลือบกากยูเรเนียมนี้ถูกพบที่หมู่บ้าน Kamak ก่อนส่งไปเก็บไว้ที่โกดังขยะสารกัมมันตภาพรังสีต่อไป
อย่างไรก็ตามเป็นที่รู้ว่ามิสไซล์พิเศษประเภทนี้ถูกใช้กันมากในตะวันตกรวมไปถึง อังกฤษ ที่อ้างว่ามีการใช้ยูเรเนียมเสื่อมสมรรถนะเป็นส่วนประกอบในมิสไซล์เป็นเรื่องปกติเพื่อเสริมสมรรถนภาพการทะลุทะลวงเจาะเกราะรถถัง และอ้างว่าต่างจากนิวเคลียร์ และผลกระทบต่อคนและสิ่งแวดล้อมมีต่ำ
กากยูเรเนียมหรือ ยูเรเนียมเสื่อมสภาพ (Depleted uranium)เป็นสิ่งที่ได้มาจากยูเรเนียมเสริมสมรรถะถูกใช้เพื่อผลิตอาวุธและที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แล้ว
กากยูเรเนียม คือผลพลอยได้จากกระบวนการเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียม มีลักษณะเป็นโลหะหนักที่มีความหนาแน่นสูงมาก (มากกว่าตะกั่วราว 1.7 เท่า) แม้จะปล่อยกัมมันตรังสีออกมาต่ำ แต่ก็จัดเป็นสารพิษที่ต้องควบคุมอย่างเข้มงวด