ด่วน!! เสียงปืนสนั่นใกล้ทำเนียบขาว นักข่าวรีบก้มตัวคลานด้วยความตกใจ (ชมคลิป)

เจ้าหน้าที่หน่วยอารักขาผู้นำของสหรัฐฯ (ซีเคร็ต เซอร์วิส) ได้ยิงใส่บุคคลผู้หนึ่งที่บริเวณใกล้ๆ ทำเนียบขาวเมื่อค่ำวันเสาร์ (23 พ.ค.) ตามเวลาภาคตะวันออกของสหรัฐฯ (ซึ่งช้ากว่าเวลาเมืองไทย 11 ชั่วโมง) และผู้ผ่านไปมาอีกคนหนึ่งก็ถูกยิงได้รับบาดเจ็บด้วย ทั้งนี้ตามการเปิดเผยขอองเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายผู้หนึ่ง
บุคคลทั้งสองต่างอยู่ในอาการสาหัส เจ้าหน้าที่ผู้นี้บอกโดยขอให้สงวนนาม เนื่องจากพูดถึงสิ่งที่อยู่ระหว่างการสอบสวนโดยยังไม่ได้รับอนุญาต
พวกผู้สื่อข่าวที่กำลังทำงานอยู่ในทำเนียบขาววันเสาร์ (23) รายงานว่าได้ยินเสียงปืนดังต่อเนื่องกันหลายนัด และได้รับแจ้งให้หาที่หลบภัย
ขณะที่หน่วยอารักขาผู้นำ โพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์ม X ว่า “ทราบรายงานที่ระบุการยิงกันหลายนัดบริเวณใกล้ๆ กับถนนสายที่ 17 กับถนนเพนซิลเวเนีย NW –หนึ่งบล็อกจากทำเนียบขาว— และ “กำลังทำงานเพื่อร่วมมือประสานงานด้านข้อมูลข่าวสารกับบุคลากรซึ่งอยู่ในจุดเกิดเหตุ” พร้อมกับบอกว่าจะอัปเดตข่าวสารโดยรวดเร็ว
ด้าน แคช พาเทล ผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนกลาง (เอฟบีไอ) สหรัฐฯ กล่าวในโพสต์ทางโซเชียลมีเดียว่า พวกเจ้าหน้าที่กำลังรับมือตอบโต้กับการยิงปืน และระบุเช่นกันว่า เขาจะ “อัปเดตสถานการณ์ให้สาธารณชนทราบเท่าที่เราสามารถกระทำได้”
ตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ นั้น อยู่ภายในทำเนียบขาว ในขณะที่เกิดเหตุการณ์เหล่านี้
ในโพสต์ที่ได้รับการแชร์บนแพลตฟอร์ม X เซลินา แวง ผู้สื่อข่าวอาวุโสประจำทำเนียบข่าวของสื่อเครือข่ายทีวี เอบีซีนิวส์ ได้แชร์คลิปวิดีโอน่าตื่นเต้นของช่วงขณะที่เธอกล่าวว่าเธอได้ยินสิ่งที่ “เสียงเหมือนกับการยิงปืนหลายสิบนัด” และรีบก้มตัวลงคลานเพื่อความปลอดภัย เธอเขียนเล่าวว่าเธอกำลังทำภารกิจอันเป็นกิจวัตรที่พวกผู้สื่อข่าวทำเนียบขาวทำกันอยู่ทุกวัน –ได้แก่การบันทึวิดีโอภาพตัวเองบนโทรศัพท์มือถือเพื่อโพสต์ทางสื่อสังคม— คลิปวิดีโอของ แวง แสดงใหเห็นว่าเธอกำลังพูดอยู่ไม่กี่วินาที เกี่ยวกับคำแถลงของทรัมป์ในช่วยก่อนหน้านั้นของวันเสาร์ เกี่ยวกับดีลเรื่องอิหร่านที่อาจจะเกิดขึ้นมาได้
ขณะที่ได้ยิงเสียงปืนดงหลายนัดในแบล็กกราวด์ของคลิปวิดีโอ ตาของ แวง เบิกกว้าง และเธอก้มตัวลงคลานในเต็นท์สื่อมวลชน
(ที่มา: เอพี)