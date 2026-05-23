ถังสารเคมีรั่วในแคลิฟอร์เนีย ประชาชน 40,000 คนได้รับคำสั่งอพยพ

เจ้าหน้าที่ในแคลิฟอร์เนียตอนใต้กำลังเร่งหาทางป้องกันการระเบิดของถังเก็บสารเคมีอันตรายที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก ซึ่งรั่วไหลออกมา ขณะที่ประชาชนประมาณ 40,000 คนได้รับคำสั่งให้อพยพ
หน่วยดับเพลิงท้องถิ่น เปิดเผยว่า ถังเก็บเมทิลเมทาคริเลตปริมาณ 6,000 ถึง 7,000 แกลลอน (22,700 ถึง 26,500 ลิตร) เกิดความร้อนสูงเกินไปเมื่อวันพฤหัสบดีและเริ่มปล่อยไอระเหยออกมาในอากาศ ที่โรงงานผลิตพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ที่เมืองการ์เดนโกรฟ ในออเรนจ์เคาน์ตี้
เครก โคฟีย์ หัวหน้าหน่วยดับเพลิงออเรนจ์เคาน์ตี้กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่า ถังอาจแตกและรั่ว ทำให้สารเคมีรั่วไหลลงสู่พื้น หรืออาจระเบิดได้
“สิ่งนี้กำลังจะพัง และเราไม่รู้ว่าจะพังเมื่อไหร่ เรากำลังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อหาว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ หรือเราจะป้องกันมันได้อย่างไร” โคฟีย์ กล่าว
เจ้าหน้าที่สั่งให้ผู้อยู่อาศัยในเมืองการ์เดนโกรฟอพยพ และขยายคำสั่งอพยพไปยังผู้อยู่อาศัยในอีก 5 เมืองของออเรนจ์เคาน์ตี้ ได้แก่ ไซเพรส สแตนตัน อนาไฮม์ บัวนาพาร์ค และเวสต์มินสเตอร์ หลังจากไม่สามารถหยุดการรั่วไหลของถังบรรจุสารเคมีที่โรงงาน GKN Aerospace ซึ่งผลิตชิ้นส่วนสำหรับเครื่องบินพาณิชย์และเครื่องบินทหารได้ตลอดทั้งคืน
ในเบื้องต้น เจ้าหน้าที่กล่าวว่าไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
จากการอัปเดตเพิ่มเติมในเวลาต่อมาของวันศุกร์ โคฟีย์กล่าวว่า เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมอุณหภูมิของถังได้แล้ว ทำให้มีเวลาในการหาวิธีแก้ไข
การ์เดนโกรฟอยู่ห่างจากใจกลางเมืองลอสแอนเจลิสไปทางใต้ประมาณ 38 ไมล์ (61 กิโลเมตร) และอยู่ห่างจากสวนสนุกดิสนีย์แลนด์สองแห่งไม่ถึงหนึ่งไมล์ ซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้คำสั่งอพยพในวันศุกร์ เมืองนี้เป็นที่รู้จักในด้านชุมชนชาวเวียดนามที่มีชีวิตชีวา ซึ่งเป็นหนึ่งในชุมชนที่ใหญ่ที่สุดของชาวเวียดนามในสหรัฐอเมริกา
แดนนี่ ฟาม กล่าวว่าเขากำลังหลับฝันดีอยู่เมื่อเพื่อนร่วมห้องเคาะประตูห้องของเขาประมาณ 7 โมงเช้าวันศุกร์และบอกเขาว่าเขาต้องออกจากบ้านทันที ฟามทำงานดึกที่ร้านอาหารเวียดนามเมื่อคืนก่อน จึงไม่ได้เห็นข่าว
“ผมตกใจมาก ผมไม่รู้ว่ามันจะร้ายแรงขนาดนี้ ผมไม่เคยคิดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นได้” ฟาม ซึ่งอาศัยอยู่ห่างจากโรงงานพลาสติกเพียงไม่กี่ช่วงตึก กล่าว
ไม่กี่นาทีต่อมา เขาออกจากที่นั่นโดยคว้าเพียงกระเป๋าสตางค์และหนังสือเดินทาง แล้วไปหลบภัยที่ร้านอาหารของเพื่อนในเมืองใกล้เคียง
จนถึงช่วงบ่ายวันศุกร์ ฟามยังคงพยายามคิดว่าจะพักค้างคืนที่ไหน และกังวลว่าเขามีเพียงเสื้อผ้าที่สวมอยู่เท่านั้น ซึ่งอาจต้องใช้ชุดนั้นไปอีกหลายวัน
โคฟีย์กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ได้สร้างแนวกั้นด้วยกระสอบทรายในกรณีที่สารเคมีรั่วไหลจากถัง เพื่อป้องกันไม่ให้สารเคมีที่เป็นพิษไหลลงสู่ท่อระบายน้ำ หรือไปถึงลำคลองหรือมหาสมุทรที่อยู่ใกล้เคียง
ดร. เรจินา ชินซิโอ-ควอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเขต กล่าวว่า หากสารเคมีร้อนขึ้น มันจะปล่อยไอระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้คน สารเคมีดังกล่าวสามารถก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ อาการคันและแสบตา คลื่นไส้ และปวดศีรษะ
ในเบื้องต้น เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมถังสารเคมีที่เสียหายได้หนึ่งถัง แต่โคฟีย์กล่าวว่า ในเช้าวันศุกร์ พวกเขาพบว่าถังที่เหลืออยู่ “อยู่ในภาวะวิกฤตที่สุด”
บริษัท GKN Aerospace กล่าวว่า ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุอันตรายกำลังประเมินสถานการณ์อยู่
โฆษกกล่าวในแถลงการณ์ทางอีเมลว่า “ขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บ และสิ่งสำคัญที่สุดของเรายังคงเป็นความปลอดภัยของพนักงาน เจ้าหน้าที่ และชุมชนโดยรอบ เราจะแจ้งข้อมูลอัปเดตที่ได้รับการยืนยันทันทีที่มีข้อมูลเพิ่มเติม”
คิม เยน ผู้เกษียณอายุในเมืองการ์เดนโกรฟ กำลังเตรียมตัวเข้านอนในคืนวันพฤหัสบดี ตอนเธอได้ยินเสียงคล้ายเสียงไซเรนดังมาจากโทรศัพท์ของเธอ สัญญาณเตือนบอกให้เธอออกจากบ้าน ซึ่งอยู่ห่างจากจุดรั่วไหลของสารเคมีเพียงสองช่วงตึก
ขณะที่เยนขับรถไปบ้านลูกสาวของเธอในซีลบีช เธอเป็นกังวลว่าคนอื่นๆ ในชุมชนชาวเวียดนามในท้องถิ่นอาจเพิกเฉยหรือไม่เข้าใจสัญญาณเตือนการอพยพเพราะมันเป็นภาษาอังกฤษ
“พวกเขาเป็นครอบครัว ฉันหวังว่าพวกเขาจะตื่นตัวและฟังข่าวและคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ นี่มันน่ากลัวมาก” เธอกล่าว
เยน ซึ่งมีเชื้อสายเวียดนามและอาศัยอยู่ในออเรนจ์เคาน์ตี้มาตั้งแต่ปี 1980 รีบกลับบ้านในเช้าวันศุกร์เพื่อหยิบเอกสารสำคัญและยา เธอรู้สึกโล่งใจที่เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินไปเคาะประตูบ้านเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนอพยพออกไปแล้ว
“เราเข้าใจว่านี่เป็นเรื่องน่ากลัว แต่คำสั่งอพยพมีขึ้นเพื่อความปลอดภัยของคุณ” สเตฟานี คลอปเฟนสไตน์ นายกเทศมนตรีเมืองการ์เดนโกรฟ กล่าว
สถานีโทรทัศน์เวียดนามในท้องถิ่นได้แปลข้อมูลอัปเดตจากเจ้าหน้าที่และกระตุ้นให้ประชาชนให้ความสำคัญกับสถานการณ์นี้อย่างจริงจัง
ที่มา เอพี