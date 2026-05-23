ผู้ติดเชื้ออีโบลาเพิ่มขึ้นสามเท่าในหนึ่งสัปดาห์ อนามัยโลกเตือนคองโกระบาดหนัก

องค์การอนามัยโลก ระบุเมื่อวันศุกร์ว่า การระบาดของอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกก่อให้เกิดความเสี่ยงสูงมากต่อประเทศนี้ โดยได้ปรับเพิ่มระดับการประเมินภัยคุกคามขึ้น
ผู้นำองค์การอนามัยโลกกล่าวว่า การระบาดกำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว โดยมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อเกือบ 750 ราย และผู้เสียชีวิต 177 ราย เพิ่มขึ้นจาก 246 ราย และ 65 ราย เมื่อมีการรายงานครั้งแรกเมื่อสัปดาห์ก่อน
ดร. เทดรอส อัดฮานอม เกเบรเยซุส ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก กล่าวว่า สถานการณ์นี้น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา เต็นท์และอุปกรณ์ทางการแพทย์นอกโรงพยาบาลในเมืองรวัมปารา จังหวัดอิตูริ ถูกจุดไฟเผา ขณะที่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์พยายามจัดตั้งศูนย์รักษาผู้ป่วยอีโบลา มีรายงานว่าฝูงชนไม่พอใจที่ไม่ได้รับอนุญาตให้นำศพของชายท้องถิ่นที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลออกไป ทั้งนี้ ศพของผู้ป่วยโรคอีโบลาต้องถูกฝังตามระเบียบการควบคุมการติดเชื้ออย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายต่อไป
เทดรอสเตือนว่า ความไม่ไว้วางใจอย่างมากต่อหน่วยงานภายนอกในหมู่ประชากรท้องถิ่น กำลังก่อให้เกิดปัญหาในการรับมือกับการระบาด
“การสร้างความไว้วางใจในชุมชนที่ได้รับผลกระทบมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรับมือที่ประสบความสำเร็จ และเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุด” เทดรอสกล่าว
ดร. แอนน์ อันเซีย ผู้แทนองค์การอนามัยโลกในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก กล่าวว่าเหตุการณ์ในรวัมปาราจะเป็นอันตรายอย่างมากต่อการปฏิบัติการรับมือที่นั่น
ศูนย์รักษาที่ถูกโจมตีนั้นถูกออกแบบมาเพื่อแยกผู้ป่วยโรคอีโบลาออกจากผู้ป่วยรายอื่นที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลเดียวกัน อันเซียกล่าวว่าเธอหวังว่าศูนย์จะสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้งภายใน 24 ชั่วโมง
การระบาดเกิดจากเชื้ออีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูโย ที่ยังไม่มีวัคซีนหรือวิธีการรักษาใดๆ ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดอิตูริของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก และมีรายงานผู้ติดเชื้อจำนวนเล็กน้อยในพื้นที่อื่นๆ ของประเทศ และสองรายในประเทศเพื่อนบ้านอย่างยูกันดา
เจ้าหน้าที่กล่าวว่า จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอาจเป็น สัญญาณที่ดีอย่างน่าประหลาดใจ เพราะบ่งชี้ถึงการตรวจพบที่ดีขึ้น การลดลงเล็กน้อยของจำนวนตัวอย่างที่ตรวจพบเชื้อเป็นบวก แสดงให้เห็นว่ามีการตรวจพบผู้ที่มีอาการที่อาจเกิดขึ้นได้มากขึ้น
อย่างไรก็ตาม อันเซียกล่าวว่า “เรากำลังตามหลังอยู่ เรายังควบคุมสถานการณ์ไม่ได้” อย่างไรก็ตาม เธอเชื่อมั่นว่าการรับมือจะประสบความสำเร็จ
“ฉันรับประกันได้ว่าเราจะร่วมมือกันเอาชนะการระบาดครั้งนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้” เธอกล่าว
ในขณะที่องค์การอนามัยโลกได้เพิ่มการประเมินความเสี่ยงสำหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก แต่ยังคงรักษาระดับการประเมินก่อนหน้านี้ ว่ามีความเสี่ยงสูงในระดับภูมิภาคและความเสี่ยงต่ำในระดับโลก
ตัวแทนขององค์กรด้านมนุษยธรรมที่ทำงานในอิตูริกล่าวว่า พวกเขายังไม่มีทรัพยากรเพียงพอที่จะดำเนินการรับมืออย่างเหมาะสม
ดร. อมาดู โบคูม ผู้อำนวยการประจำประเทศขององค์กร Care International ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก กล่าวว่า การลดงบประมาณช่วยเหลือเมื่อปีที่แล้วทำให้ระบบไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมเนื่องจากขาดอุปกรณ์ ขณะที่จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ลดลงก็ทำให้งานที่ต้องใช้แรงงานมากในการแจ้งข้อมูลผู้ป่วยและการติดตามผู้สัมผัสโรคทำได้ยากขึ้น
จูลี ดรูเอต์ ผู้อำนวยการประจำประเทศขององค์กร Action Against Hunger กล่าวว่า ทุกคนกำลังทำงานเพื่อพยายามดำเนินการตอบสนองในพื้นที่ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม มันยังไม่พร้อมอย่างสมบูรณ์ มันยังไม่เพียงพอที่จะรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่เรากำลังเผชิญอยู่ในคองโกในขณะนี้
ในการแถลงข่าวขององค์การอนามัยโลก (WHO) ยังได้ทราบว่า นักวิทยาศาสตร์ได้ระบุยาต้านไวรัสชื่อ โอเบลเดซิเวียร์ ซึ่งอาจสามารถป้องกันไม่ให้ผู้สัมผัสติดเชื้อจากผู้ป่วยอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูโยได้ และกำลังดำเนินการจัดตั้งการทดลองในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
ที่มา เดอะ การ์เดียน