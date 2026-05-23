แก๊สระเบิดในเหมืองถ่านหินจีน มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 90 ราย

สื่อของทางการจีนรายงานในวันเสาร์ (23 พ.ค.) ว่าเกิดเหตุแก๊สระเบิดในเหมืองถ่านหินแห่งหนึ่ง ที่มณฑลซานซี ทางตอนเหนือของจีน ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 90 ราย
สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า อุบัติเหตุเกิดขึ้นที่เหมืองถ่านหินหลิวเฉินหยู เมืองฉางจือ เมื่อค่ำวันศุกร์ ตอนนั้นมีคนงานประมาณ 247 คนกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่
ในตอนแรก ทางสำนักข่าวซินหัวรายงานเมื่อเช้าวันเสาร์ว่า มีผู้เสียชีวิต 8 ราย และติดอยู่ใต้ดิน 38 ราย แต่พอถึงช่วงบ่ายวันเสาร์ ซินหัวรายงานว่ายังคงมีผู้ติดอยู่ใต้ดินเหลืออยู่อีก 9 ราย แต่ตัวเลขผู้เสียชีวิตมีอย่างน้อย 90 ราย
ซินหัวรายงานว่า สาเหตุของการระเบิดยังอยู่ระหว่างการสอบสวน และการช่วยเหลือยังคงดำเนินต่อไป ด้านสถานีโทรทัศน์ซีซีทีวี รายงานว่า ในบรรดาผู้บาดเจ็บ มีจำนวนมากที่ได้รับบาดเจ็บจากแก๊สพิษ
ซินหัวรายงานว่า ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เรียกร้องให้เร่งดำเนินการช่วยเหลือผู้สูญหายและสอบสวนสาเหตุของอุบัติเหตุ พร้อมทั้งดำเนินคดีกับผู้รับผิดชอบ
มณฑลซานซีเป็นที่รู้จักในฐานะมณฑลที่มีการทำเหมืองถ่านหินมากที่สุดของจีน ด้วยขนาดพื้นที่ที่ใหญ่กว่าประเทศกรีซและประชากรประมาณ 34 ล้านคน มณฑลนี้มีคนงานเหมืองหลายแสนคนขุดถ่านหินได้ 1.3 พันล้านตัน (1.17 พันล้านเมตริกตัน) ในปีที่ผ่านมา หรือเกือบหนึ่งในสามของปริมาณถ่านหินทั้งหมดของจีน
