หมดสิทธิ์ฉวยโอกาสอยู่ยาว!รัฐบาลทรัมป์ปรับกฎ'กรีนการ์ด' ต้องยื่นขอจากประเทศบ้านเกิดเท่านั้น

รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ แถลงในวันศุกร์(22พ.ค.) ชาวต่างชาติเกือบทั้งหมดที่หวังได้กรีนการ์ด การได้รับอนุญานให้อยู่อาศัยในอเมริกาอย่างถาวร จะต้องยื่นคำร้องจากประเทศบ้านเกิดเมืองนอนเท่านั้น
"จากนี้ไป ชาวต่าวชาติที่อาศัยอยู่ในสหรัฐฯชั่วคราวและอยากได้กรีนการ์ด จำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศของพวกเขา เพื่อยื่นคำร้อง ยกเว้นแต่กรณีแวดล้อมที่พิเศษจริงๆ" จากคำแถลงของแซค คาห์เลอร์ โฆษกของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติแห่งสหรัฐฯ
คาห์เลอร์ บอกต่อว่า "พวกที่ไม่ใช่ผู้อพยพ อย่างเช่นนักศึกษา คนงานชั่วคราว หรือประชาชนที่ถือวีซ่านักท่องเที่ยว จะได้เดินทางเข้าสู่สหรัฐฯเป็นระยะเวลาสั้นๆ และเพื่อจุดประสงค์เฉพาะเจาะจง ระบบของเราถูกออกแบบมาเพื่อให้พวกเขาเดินทางออกไปเมื่อการเยือนเสร็จสิ้น การเยือนของพวกเขาไม่ควรถูกใช้เป็นก้าวย่างแรกสำหรับกระบวนการขอกรีนการ์ด"
ตามรายงานของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ พบว่าสหรัฐฯอนุมัติกรีนแลนด์กว่า 1 ล้านคนในแต่ละปี และจนถึงตอนนี้ มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ยื่นคำร้อง ได้อยู่ในอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
คาห์เลอร์ บอกว่าการที่พวกผู้ยื่นขอกรีนแลนด์ ต้องยื่นคำร้องจากประเทศบ้านเกิด "เป็นการลดความจำเป็นของการตามล่าตัว และเพื่อขับไล่ผลักดัน พวกผู้ที่ตัดสินใจหลบซ่อนตัวอยู่ในสหรัฐฯอย่างผิดกฎหมาย หลังถูกปฏิเสธการขอวีซ่าพำนักถาวร"
เขาบอกว่าการยื่นสมัครของกรีนการ์ด จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการต่างประเทศ ณ สำนักงานกงสุลสหรัฐฯในต่างแดน
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ครั้งหาเสียงศึกเลือกตั้งชิงเก้าอี้ทำเนียบขาว ประกาศจะขับไล่คนเข้าเมืองที่ไม่มีเอกสารหลายล้านคน และรัฐบาลของเขายังได้ช่องทางทางกฎหมายหลายช่องทาง สำหรับการขอสิทธิ์พำนักอาศัยในสหรัฐฯเป็นการถาวร นับตั้งแต่ที่เขาเข้ารับตำแหน่ง
(ที่มา:เอเอฟพี)