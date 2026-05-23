ไปอีกหนึ่ง!ผอ.ข่าวกรองแห่งชาติUSลาออก อ้างผัวป่วยแต่เคยขัดแย้งทรัมป์เรื่องอิหร่าน

ทุลซี แกบบาร์ด ในวันศุกร์(22พ.ค.) เปิดเผยว่ากำลังลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ อ้างขอออกไปดูแลสามีที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งกระดูกชนิดหายาก อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา เธอมีความเห็นไม่ลงรอยกับ ทรัมป์ ในหลายประเด็น ในนั้นรวมถึงแนวทางจัดการกับอิหร่าน
ฟ็อกซ์นิวส์ ดิจิทัล รายงานก่อนหน้านี้ว่า แกบบาร์ด ได้แจ้งกับ ทรัมป์ ถึงความตั้งใจที่จะลาออก ระหว่างพบปะกันในห้องทำงานรูปไข่ของทำเนียบขาวในวันศุกร์(22พ.ค.) และการลาออกของเธอจะมีผลตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายนเป็นต้นไป
เดวิส อินเกิล โฆษกทำเนียบขาวโพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ระบุว่า แกบบาร์ด กำลังลาออกเนื่องจากผลวินิจฉัยโรคของสามีของเธอ อย่างไรก็ตามรอยเตอร์สอ้างแหล่งข่าวใกล้ชิดกับประเด็นนี้ระบุว่าผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติรายนี้ ถูกทำเนียบขาวบีบให้ลาออกจากตำแหน่ง
"ทุลซี แกบบาร์ด คือผู้รักชาติอเมริกาต้องมาก่อน และเป็นผู้รับใช้ประเทศแห่งนี้อย่างซื่อสัตย์และดีเยี่ยมมาตลอด 16 เดือนหลังสุด" อินเกิลระบุ
ในหนังสือลาออกของเธอที่โพต์บนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ ทาง แกบบาร์ด แจ้งกับ ทรัมป์ ว่า เธอ "รู้สึกขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง สำหรับความไว้วางใจของท่านที่มีต่อฉัน และสำหรับการมอบโอกาสเป็นผู้นำของสำนักงานผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติในช่วงปีครึ่งที่ผ่านมา"
แกบบาร์ด อ้างว่า อับราฮัม วิลเลียมส์ สามีของเธอ เมื่อเร็วๆนี้ถูกตรวจพบว่าเป็นมะเร็งกระดูกชนิดหายาก "ด้วยความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ฉันไม่สามารถขอให้เขาเผชิญกับการต่อสู้ครั้งนี้เพียงลำพัง ในขณะที่ฉันต้องปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนี้ ที่้เรียกร้องความทุ่มเทและกินเวลาส่วนตัวอย่างมาก"
ในข้อความที่โพสต์บนทรูธโซเชียล สื่อสังคมออนไลน์ของเขาเอง ทรัมป์ เปิดเผยว่า แอรอน ลูคัส รองผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐฯ จะเข้ามารับหน้าที่รักษาการผู้อำนวยการแทน
ทรัมป์ บอกว่า แกบบาร์ด ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม แต่ด้วยที่สามีของเธอป่วยเป็นโรคมะเร็งกระดูก "เธอย่อมต้องการอยู่กับเขา ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว เพื่อนำเขากลับสู่การมีสุขภาพที่ดี ดังเช่นที่พวกเขากำลังต่อสู้กับศึกหนักร่วมกันอยู่ ณ ขณะนี้"
อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ เคยแย้มในอดีตที่ผ่านมา ว่าเขามีความเห็นต่างกับ แกบบาร์ด เกี่ยวกับแนวทางจัดการกับอิหร่าน โดยเมื่อเดือนมีนาคม ประธานาธิบดีสหรัฐฯบอกว่า แกบบาร์ด "อ่อนข้อ" มากกว่าเขา ในประเด็นจำกัดความทะเยอทะยานทางนิวเคลียร์ของเตหะราน
ในเดือนเมษายน แหล่งข่าวหลายคนบอกกับรอยเตอร์ส ว่า แกบบาร์ด อาจหลุดจากตำแหน่ง ในการปรับคณะรัฐมนตรีอย่างกว้างขวาง
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของทำเนียบขาวรายหนึ่งเปิดเผยกับรอยเตอร์สว่า ทรัมป์ แสดงความไม่พอใจ แกบบาร์ด ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ส่วนแหล่งข่าวอีกคนบอกว่าประธานาธิบดีรายนี้ได้ขอให้คนใกล้ชิดของเขาขบคิดร่วมกัน เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการสรรหาบุคคลมาทำหน้าที่แทน แกบบาร์ด ในฐานะผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ
สัญญาณความไม่พอใจของทำเนียบขาว ในนั้นรวมถึงกรณีที่ แกบบาร์ด ไม่ได้ถูกเรียกตัวให้เข้าร่วมประชุมระหว่าง ทรัมป์ กับคณะที่ปรึกษาด้านความม่นคงแห่งชาติระดับสูงของเขา ในเรื่องเกี่ยวกับปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯ ที่จู่โจมขับไล่ นิโคลัส มาดูโร ประธานาธิบดีเวเนซุเอลา, ปฏิบัติการโจมตีอิหร่าน และคิวบา
"เธอถูกผลักไสออกมาโดยทำเนียบขาว" แหล่งข่าวใกล้ชิดกับการลาออกของแกบบาร์ด บอกกับรอยเตอร์ส "ทำเนียบขาวไม่พอใจเธอมาสักพักหนึ่งแล้ว"
(ที่มา:รอยเตอร์ส)