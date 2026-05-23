น้ำมันบวกแคบและทองขยับลง ดาวโจนส์ทุบสถิติพบเห็นความคืบหน้าเจรจาสหรัฐฯ-อิหร่าน

ราคาน้ำมันขยับขึ้นในวันศุกร์(22พ.ค.) นักลงทุนกังวลว่าสหรัฐฯกับอิหร่านจะไม่สามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพ ที่จะเปิดทางการขนส่งสินค้าผ่านช่องแคบฮอร์มุซ อย่างไรก็ตามด้วยที่พอมีความคืบหน้าอยู่บ้าง มันจึงส่งผลให้วอลล์สตรีทปิดบวก ขณะที่ทองคำปรับลดเล็กน้อย
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนมิถุนายน เพิ่มขึ้น 25 เซนต์ ปิดที่ 96.60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนกรกฎาคม เพิ่มขึ้น 96 เซนต์ ปิดที่ 103.54 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
แหล่งข่าวด้านการทูตในอิสลามาบัด ชาติคนกลางการเจรจาระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่าน เปิดเผยกับสำนักข่าวไออาร์เอ็นเอของอิหร่าน ว่าผู้บัญชาการกองทัพปากีสถาน ได้ออกเดินทางไปยังอิหร่าน ในขณะที่แหล่งข่าวระดับสูงของเตหะราน บอกกับรอยเตอร์สก่อนหน้านี้ ว่าช่องว่างกับสหรัฐฯได้แคบลงแล้ว และ มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศอเมริกา พูดเกี่ยวกับ "สัญญาณในแง่ดีบางอย่าง" ในการเจรจา
อย่างไรก็ตามประเทศคู่สงครามยังมีจุดยืนแตกต่างกันในประเด็นสำคัญ นั่นคือสต๊อกยูเรเนียมของอิหร่านและการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งก่อความกังวลว่ามันอาจทำให้การเจรจาไม่มีความคืบหน้าเท่าไหร่
กระนั้นก็ตามตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดบวกในวันศุกร์(22พ.ค.) โดยดาวโจนส์แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ท่ามกลางความหวังของนักลงทุน หลังพบเห็นสัญญาณความคืบหน้าในการเจรจายุติความขัดแย้งในตะวันออกกลาง และฤดูกาลรายงานผลประกอบการบริษัทต่างๆที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 294.04 จุด (0.58 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 50,579.70 เอสแอนด์พี เพิ่มขึ้น 27.75 จุด (0.37 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 7,473.47 จุด แนสแดค เพิ่มขึ้น 50.87 จุด (0.19 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 26,343.97 จุด
นอกเหนือจากรายงานผลประกอบการของหลายบริษัทแล้ว ตลาดยังได้แรงหนุนจากคำพูดของรูบิโอ ที่บอกว่าสหรัฐฯมีความคืบหน้าบางอย่างในการมุ่งหน้าสู่ข้อตกลงกับอิหร่าน แต่ยังคงต้องทำงานหนักต่อไป แม้ความเห็นของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน จะเน้นย้ำว่าทั้ง 2 ฝ่ายยังคงมีจุดยืนที่แตกต่างกันอย่างมากก็ตาม
ส่วนราคาทองคำปรับลดในวันศุกร์(22พ.ค.) หลังราคาน้ำมันที่ยังอยู่ในระดับสูงโหมกระพือความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ และเพิ่มความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด) จะปรับขึ้นดอกเบี้ย โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนมิถุนายน ลดลง 19.30 ดอลลาร์ หรือ 0.40 % ปิดที่ 4,523.20 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์ส)