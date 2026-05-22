หนักเลย! กระทรวงมหาดไทยเกาหลีใต้ประกาศคว่ำบาตรผลิตภัณฑ์ 'สตาร์บัคส์' ชี้ดูหมิ่นปวศ.ประชาธิปไตยของประเทศ

รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของเกาหลีใต้ประกาศว่า กระทรวงจะยุติการแจกจ่ายผลิตภัณฑ์จากบริษัทที่ "ดูหมิ่น" ประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยของประเทศ หลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากเกี่ยวกับแคมเปญการตลาดของสตาร์บัคส์เกาหลี (Starbucks Korea) ที่อ้างอิงอย่างไม่เหมาะสมถึงเหตุการณ์ปราบปรามผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างโหดร้ายโดยกองทัพเมื่อปี 1980
เครือร้านกาแฟชื่อดังแห่งนี้เปิดตัวแคมเปญ "วันรถถัง" (Tank Day) ในวันครบรอบการลุกฮือที่กวางจูเมื่อวันที่ 18 พ.ค. ซึ่งรัฐบาลทหารในขณะนั้นได้ส่งกองกำลังและรถถังเข้าปราบปรามกลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างรุนแรง
"พฤติกรรมที่ดูหมิ่นประวัติศาสตร์ หรือนำมาใช้เป็นสินค้าเชิงพาณิชย์นั้น เป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม" ยุน โฮจอง เขียนลงบน X เมื่อคืนวันพฤหัสบดี (21) โดยแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อสิ่งที่เขาเรียกว่า "พฤติกรรมต่อต้านประวัติศาสตร์" ของสตาร์บัคส์เกาหลี และกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยและความปลอดภัยจะไม่ใช้ผลิตภัณฑ์จากบริษัทที่ดูหมิ่นประวัติศาสตร์และคุณค่าของประชาธิปไตย หรือนำมาใช้เป็นสินค้าเชิงพาณิชย์อีกต่อไป
กลุ่มชินเซแก (Shinsegae) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการร้านกาแฟสตาร์บัคส์ในเกาหลีใต้ ได้ไล่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสตาร์บัคส์ในเกาหลีใต้ออกในสัปดาห์นี้ สืบเนื่องจากผลกระทบของแคมเปญดังกล่าว
เมื่อถูกถามถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับบัตรกำนัลต่างๆ (vouchers) กลุ่มชินเซแกได้อ้างถึงคำขอโทษต่อสาธารณะของ ชอง ยงจิน ประธานกลุ่มบริษัทเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (19)
ยุน กล่าวว่า หน่วยงานของรัฐ รวมถึงกระทรวงมหาดไทย มักจะมอบบัตรกำนัล เช่น คูปองกาแฟ ให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมการสำรวจ การแข่งขัน และกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน
เขายังเรียกร้องให้องค์กรอื่นๆ และประชาชนปฏิบัติตามตัวอย่างของกระทรวงของเขา
กระทรวงมหาดไทยดูแลการบริหารกิจการแผ่นดิน และการจัดการภัยพิบัติและความปลอดภัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการทหารผ่านศึก ควอน โอฮึล ก็วิพากษ์วิจารณ์สตาร์บัคส์ในโพสต์บน X เมื่อคืนวันพฤหัสบดี (21) โดยกล่าวว่ากระทรวงของเขาจะยกระดับการตรวจสอบเพื่อป้องกันการแพร่กระจายข้อมูลเท็จที่เกี่ยวข้องกับการลุกฮือ
คาดว่ามีผู้เสียชีวิตหรือสูญหายหลายร้อยคนเมื่อระบอบเผด็จการทหารของ ชุน ดู-ฮวาน ปราบปรามการประท้วงในกวางจู รายละเอียดหลายอย่างยังไม่ได้รับการยืนยัน รวมถึงใครเป็นผู้สั่งให้เปิดฉากยิง
ชอง ยงจิน ประธานกลุ่มชินเซแก ยอมรับถึงความเจ็บปวดที่แคมเปญดังกล่าวได้ก่อให้เกิดในคำขอโทษของเขาในสัปดาห์นี้
“ในฐานะตัวแทนของกลุ่ม ผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง” ชอง กล่าว การตลาดดังกล่าว “ทำร้ายจิตใจสาธารณชน ครอบครัวผู้สูญเสีย และเหยื่อของการประท้วงเมื่อวันที่ 18 พ.ค. อย่างมาก”
ความวุ่นวายนี้ยังกระตุ้นให้เกิดกระแสเรียกร้องคว่ำบาตรสตาร์บัคส์จากผู้บริโภคบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย และมีการแจ้งความต่อตำรวจให้เอาผิด ชอง ตามรายงานของตำรวจกรุงโซล
ที่มา: รอยเตอร์