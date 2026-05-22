'ล็อกฮีด' ขยายฐานผลิตเครื่องกระสุนที่รัฐแอละแบมา สนองความต้องการขีปนาวุธที่เพิ่มขึ้นของสหรัฐฯ

บริษัท ล็อกฮีด มาร์ติน เริ่มต้นก่อสร้างศูนย์การผลิตเครื่องกระสุนขนาด 87,000 ตารางฟุต ณ โรงงานผลิตในเขตทรอย รัฐแอละแบมา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามของสหรัฐอเมริกาที่จะขยายกำลังการผลิตขีปนาวุธ และเสริมสร้างฐานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
โรงงานแห่งนี้ซึ่งกำหนดชื่อเป็นอาคารหมายเลข 47 จะเป็นที่ตั้งของสายการผลิตขีปนาวุธสกัดกั้น THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) และขีปนาวุธสกัดกั้นรุ่นใหม่ (Next Generation Interceptor) ซึ่งจะเพิ่มกำลังการผลิตของสถานที่แห่งนี้เกือบ 2 เท่าจากปัจจุบัน
“วันนี้เราได้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีนัยสำคัญสำหรับฐานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของเรา” จิม ไทเคล็ต ประธานกรรมการ ประธานและซีอีโอของล็อกฮีด กล่าวในพิธีเปิดการก่อสร้าง พร้อมเสริมว่าโรงงานแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการลงทุนมูลค่า 8,000-9,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจนถึงปี 2030 โดยมีการใช้จ่ายไปแล้วประมาณ 1,250 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ก่อนการสรุปสัญญา
การขยายโรงงานครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากข้อตกลงกรอบความร่วมมือระยะเวลา 7 ปีที่ล็อกฮีดได้ทำไว้เมื่อต้นปีนี้ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตขีปนาวุธสกัดกั้น THAAD เป็ 4 เท่า จาก 96 หน่วยต่อปี เป็น 400 หน่วยต่อปี บริษัทฯ ยังตกลงที่จะเพิ่มกำลังการผลิตขีปนาวุธสกัดกั้น Patriot PAC-3 มากกว่า 3 เท่า เป็น 2,000 หน่วยต่อปี
ล็อกฮีดกล่าวว่า บริษัทได้ลงนามในข้อตกลงกรอบความร่วมมือฉบับที่ 3 เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตขีปนาวุธโจมตีแม่นยำ (Precision Strike Missile) เป็น 4 เท่า
ไมเคิล ดัฟฟี หัวหน้าฝ่ายจัดซื้ออาวุธของเพนตากอน เข้าร่วมพิธี และกล่าวว่าข้อตกลงจัดซื้อจัดจ้างระยะยาวเป็นกุญแจสำคัญในการลงทุนครั้งนี้ โดยให้ความแน่นอนด้านอุปสงค์มากขึ้น
"วันนี้เป็นช่วงเวลาที่การพูดคุยกลายเป็นการลงมือทำ" ดัฟฟี กล่าว
ล็อกฮีด ระบุว่า อาคาร 47 คาดว่าจะสร้างตำแหน่งงานเพิ่มอีกจำนวนมากในช่วง 3 ปีข้างหน้า จากพนักงานเกือบ 4,000 คนที่บริษัทมีอยู่แล้วในรัฐแอละแบมา และในระดับทั่วประเทศล็อกฮีดวางแผนที่จะเพิ่มพนักงานระดับแถวหน้าขึ้นประมาณ 4,500 คน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการขยายโรงงานในภาพรวม
โรงงานที่ทรอยสนับสนุนการประกอบขั้นสุดท้ายของขีปนาวุธต่างๆ รวมถึง Javelin, THAAD, Hellfire และ JASSM ล็อกฮีดได้เริ่มก่อสร้างศูนย์เร่งการผลิตกระสุนแห่งใหม่ในเมืองแคมเดน รัฐอาร์คันซอ เมื่อเดือ งน ม.ค. และวางแผนที่จะปรับปรุงโรงงานมากกว่า 20 แห่งทั่วรัฐอาร์คันซอ แอละแบมา ฟลอริดา แมสซาชูเซตส์ และเทกซัส
ที่มา: รอยเตอร์