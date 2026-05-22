รอชมเวอร์ชันพระเอกUS!ผู้กำกับดังฮอลลีวูด เตรียมสร้างหนังภารกิจช่วยนักบินสหรัฐฯในอิหร่าน

สงครามที่สหรัฐฯและอิสราเอลเปิดศึกกับอิหร่านยังไม่ถึงบทสรุป แต่ ไมเคิล เบย์ ผู้กำกับชื่อดังของฮอลลีวูด กำลังร่วมมือกับ ยูนิเวอร์แซล พิคเจอร์ส เตรียมสร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่สุดของสงคราม ภารกิจช่วยนักบินรบของสหรัฐฯ ออกจากแผ่นดินอิหร่าน หลังถูกยิงตก แม้อีกด้านหนึ่งว่ากันว่าอเมริกาต้องประสบความสูญเสียจำนวนมากในภารกิจดังกล่าวก็ตาม
Deadline.com สื่อบันเทิงที่แพร่ข่าวเกี่ยวกับแวดวงฮอลลีวูด แถลงว่า เบย์ กำลังดำเนินการสร้างภาพยนตร์เรื่องยาว เกี่ยวกับภารกิจกู้ภัยช่วยชีชีวิตนักบินของสหรัฐฯ 2 คน หลังเครื่องบิน F-15E Strike Eagle ของพวกเขา ถูกสอยร่วงในปฏิบัติการ Operation Epic Fury (มหากาพย์โกธา) เมื่อเดือนเมษายน
รายงานว่าภาพยนตร์ดังกล่าว บางส่วนจะสร้างจากเรื่องราวในหนังสือของมิทเชล ซัคคอฟฟ์ ที่จะเผยแพร่ในปี 2027
เยรูซาเลมโพสต์ สื่อมวลชนอิสราเอล ระบุว่า ราว 1 เดือนหลังจากความขัดแย้งเริ่มต้นขึ้น กองทัพสหรัฐฯได้ปฏิบัติการที่กล้าหาญและประสบความสำเร็จในภารกิจช่วยเหลือลูกเรือทั้ง 2 คน บริเวณแถบภูเขาซากรอส หลังจากเครื่องบินของพวกเขาถูกอิหร่านสอยร่วง
เบย์ มีชื่อเสียงบางส่วนจากการสร้างภาพยนตร์แนวแอ็คชั่น ในนั้นรวมถึง The Rock, Bad Boys, Transformers และ Armageddon เช่นเดียวกับภาพนตร์สงครามที่สร้างจากข้อเท็จจริง อย่าง Pearl Harbor และ 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi เขาทำงานร่วมกับกองทัพสหรัฐฯหนัง 2 เรื่องหลัง อ้างว่าเพื่อความถูกต้องที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และจะประสานงานร่วมกับกองทัพอีกครั้งในภาพยนตร์ Epic Fury
เบย์ ซึ่งถูกเลี้ยงดูเติบโตโดยพ่อแม่บุญธรรมชาวยิว เขาเคยเดินทางเยือนอิสราเอลในปี 2019 ครั้งเขาดึงตัวลีออร์ ราซ ผู้ร่วมสร้างและนักแสดงนำในซีรีย์ Fauda มาร่วมงานในภาพยนตร์แอ็กชันในเน็ตฟลิกซ์เรื่อง 6 Underground
แหล่งข่าวในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของอิสราเอล คาดหมายว่า เบย์ จะปรึกษาพูดคุยกับกองกำลังป้องกันตนเองอิสราเอล เกี่ยวกับภาพยนตร์ที่จะสร้าง ในขณะที่กองกำลังป้องกันตนเองอิสราเอล ช่วยเหลือป้อนข่าวกรองแก่สหรัฐฯ ระหว่างภารกิจช่วยเหลือที่ซับซ่อนดังกล่าว
(ที่มา:เยรูซาลาโพสต์/เอเจนซี)