ลิทัวเนีย-ลัตเวียผวา 'โดรนยูเครน' รุกน่านฟ้า-เตือนปชช.หาที่หลบภัย นาโตส่งเครื่องบินรบขึ้นสกัด

ลิทัวเนียและลัตเวียตรวจพบโดรนรุกล้ำเข้าน่านฟ้าของตนเองในวันพฤหัสบดี (21 พ.ค.) และออกคำเตือนให้ประชาชนบางส่วนหาที่หลบภัย ขณะที่เครื่องบินรบขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (นาโต) เร่งสกัดกั้นโดรนเหล่านั้น ซึ่งเป็นสถานการณ์คุกคามความมั่นคงล่าสุดที่เกิดขึ้นกับกลุ่มประเทศบอลติก
กองทัพลิทัวเนียแถลงว่าได้มีการส่งเครื่องบินรบออกค้นหาโดรน 2 ลำ ขณะที่เสียงไซเรนเตือนภัยทางอากาศดังสนั่นในเขตชายแดนติดกับเบลารุส ชาติพันธมิตรของรัสเซีย เพื่อเตือนพลเรือนถึงอันตราย
ก่อนหน้านั้น กองทัพลัตเวียรายงานว่าพบโดรนลำหนึ่งรุกล้ำน่านฟ้าของประเทศ ต่อมาพวกเขาประกาศว่าภัยคุกคามได้สิ้นสุดลงแล้ว โดยไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม
ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ยูเครนได้เพิ่มการโจมตีด้วยโดรนระยะไกลต่อรัสเซีย รวมถึงในบริเวณทะเลบอลติก ซึ่งโดรนทางทหารของยูเครนหลายลำได้รุกล้ำน่านฟ้าของประเทศสมาชิกนาโต ได้แก่ ฟินแลนด์ ลัตเวีย ลิทัวเนีย และเอสโตเนีย
เคียฟได้ขอโทษสำหรับการรุกล้ำ และกล่าวโทษรัสเซียว่ารบกวนสัญญาณนำทาง ทำให้โดรนของตนบินผิดทิศทางข้ามพรมแดน
มอสโกชี้ว่า ยูเครนใช้พื้นที่น่านฟ้าของนาโตเป็นที่กำบังสำหรับการโจมตีรัสเซีย ซึ่งเคียฟ นาโต และกลุ่มประเทศบอลติก ปฏิเสธอย่างหนักแน่น
"ตราบใดที่การรุกรานของรัสเซียในยูเครนยังคงดำเนินต่อไป มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยที่อากาศยานไร้คนขับจากต่างชาติจะเข้ามา หรือเข้าใกล้น่านฟ้าของลัตเวีย" กองทัพลัตเวียโพสต์บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X
โฆษกทางทหารกล่าวกับสถานีโทรทัศน์ลัตเวียว่า มีโดรนลำหนึ่งได้รับการยืนยันว่า บินข้ามเข้ามาในลัตเวียจากเบลารุส
รัฐบาลลัตเวียประกาศลาออกทั้งคณะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสืบเนื่องจากการจัดการปัญหาโดรนรุกล้ำ และกำลังมีการเจรจาเพื่อแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่
เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (19) เครื่องบินรบของนาโตได้ยิงโดรนต้องสงสัยของยูเครนตกเหนือน่านฟ้าของเอสโตเนีย ขณะที่การละเมิดน่านฟ้าในลักษณะเดียวกันในลิทัวเนียเมื่อวันพุธ (20) ทำให้การจราจรทางอากาศไปยังเมืองหลวงหยุดชะงัก และสมาชิกสภานิติบัญญัติต้องหนีไปหลบภัยอยู่ใต้ดิน
"พวกเขา (ยูเครน) แน่นอนว่าไม่ต้องการให้โดรนของพวกเขาไปอยู่ในดินแดนที่เป็นมิตรด้วยเหตุผลที่ชัดเจน" นายกรัฐมนตรีอูล์ฟ คริสเตอร์สัน ของสวีเดนกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีลิทัวเนียและลัตเวียต่างตรวจพบโดรนในน่านฟ้าของตนในวันพฤหัสบดี และได้ขอให้ประชาชนบางส่วนหาที่หลบภัย ขณะที่เครื่องบินรบของนาโตเร่งสกัดกั้นโดรนเหล่านั้น ซึ่งเป็นเหตุการณ์ด้านความมั่นคงล่าสุดในกลุ่มประเทศบอลติก
ในลิทัวเนีย เครื่องบินรบกำลังค้นหาโดรนสองลำ กองทัพของประเทศกล่าว ขณะที่ไซเรนเตือนภัยทางอากาศดังสนั่นในเขตชายแดนติดกับเบลารุส พันธมิตรของรัสเซีย เพื่อเตือนพลเรือนถึงอันตราย
ก่อนหน้านี้ ในเหตุการณ์แยกต่างหาก กองทัพลัตเวียรายงานว่ามีโดรนลำหนึ่งรุกล้ำน่านฟ้าของประเทศ ต่อมาพวกเขากล่าวว่าภัยคุกคามได้สิ้นสุดลงแล้ว โดยไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม
ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ยูเครนได้เพิ่มการโจมตีด้วยโดรนระยะไกลต่อรัสเซีย รวมถึงในบริเวณทะเลบอลติก ซึ่งโดรนทางทหารของยูเครนหลายลำได้รุกล้ำน่านฟ้าของประเทศสมาชิกนาโต ได้แก่ ฟินแลนด์ ลัตเวีย ลิทัวเนีย และเอสโตเนีย
เคียฟได้ขอโทษสำหรับการรุกล้ำและกล่าวโทษรัสเซียที่รบกวนสัญญาณนำทางทำให้โดรนของตนบินผิดทิศทางข้ามพรมแดน มอสโกกล่าวว่ายูเครนใช้พื้นที่น่านฟ้าของนาโตเป็นที่กำบังสำหรับการโจมตีรัสเซีย ซึ่งเคียฟ นาโต และกลุ่มประเทศบอลติกปฏิเสธอย่างหนักแน่น
"ตราบใดที่การรุกรานของรัสเซียในยูเครนยังคงดำเนินต่อไป มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยที่ยานบินไร้คนขับจากต่างชาติเข้ามาหรือเข้าใกล้น่านฟ้าของลัตเวีย" กองทัพลัตเวียเขียนไว้บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X
โฆษกทางทหารกล่าวกับสถานีโทรทัศน์ลัตเวียว่า มีโดรนลำหนึ่งได้รับการยืนยันว่าบินข้ามเข้ามาในลัตเวียจากเบลารุส
รัฐบาลลัตเวียลาออกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนื่องจากการจัดการกับการรุกล้ำ และกำลังมีการเจรจาเพื่อแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่
กลุ่มประเทศบอลติกกล่าวโทษมอสโก
เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา เครื่องบินรบของนาโตยิงโดรนต้องสงสัยของยูเครนตกเหนือน่านฟ้าของเอสโตเนีย ขณะที่การละเมิดน่านฟ้าในลักษณะเดียวกันในลิทัวเนียเมื่อวันพุธ ทำให้การจราจรทางอากาศไปยังเมืองหลวงหยุดชะงัก และบังคับให้สมาชิกสภานิติบัญญัติต้องหลบภัยอยู่ใต้ดิน
"แน่นอนว่า พวกเขา (ยูเครน) ไม่ได้ต้องการให้โดรนของพวกเขาเข้าไปยังดินแดนที่เป็นมิตรด้วยเหตุผลที่ชัดเจน" นายกรัฐมนตรี อูล์ฟ คริสเตอร์สัน ของสวีเดนกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี (21)
“บางครั้งมันเป็นเรื่องของการรบกวนสัญญาณ บางครั้งก็เป็นเรื่องของความปั่นป่วนอื่นๆ” เขากล่าวในการแถลงข่าวร่วมกับ มาร์ก รึตเตอ เลขาธิการนาโต
ที่มา: รอยเตอร์