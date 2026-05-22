ผงะ! “เยอรมัน” เตรียมรับสงครามใหญ่ เปลี่ยนให้ลานจอดรถใต้ดิน-อุโมงค์-สถานีรถไฟใต้ดินกลายเป็นบังเกอร์หลบภัย

รอยเตอร์ – รัฐบาลเยอรมันไฟเขียววันพุธ(20 พ.ค)ได้อนุมัติแผนการป้องกันพลเรือนใหม่ เปลี่ยนจากนโยบายบังเกอร์สมัยสงครามเย็นมาเป็นทุกที่แทนทั้งลานจอดรถใต้ดิน อุโมงค์ และสถานีรถไฟใต้ดิน หลังแผนการปกป้องพลเรือนดังกระหึ่มไปทั่วยุโรปนับตั้งแต่รัสเซียเปิดฉากบุกยูเครนครั้งใหญ่เมื่อปี 2022 และเมืองเบียร์ได้เพิ่มงบประมาณการป้องกันประเทศอย่างมหาศาลนับตั้งแต่นั้น
รอยเตอร์รายงานวันพุธ(20 พ.ค)ว่า แผนการเป็นส่วนหนึ่งของงบจากงบพิเศษที่ได้รับการยกเว้นจากกฎเกณฑ์หนี้ที่ได้รับการอนุมัติปีที่แล้ว กระทรวงมหาดไทยกล่าว
เยอรมันปัจจุบันมีที่หลบภัยอยู่ราว 579 แห่งสำหรับ 480,000 คนและส่วนมากจากจำนวนทั้งหมดไม่ได้ใช้นับแต่สงครามเย็น อ้างอิงจากข้อมูลรัฐบาลเยอรมันที่เผยแพร่พร้อมแผน
ทั้งนี้เบอร์ลินวางแผนที่จะลงทุน 10 ล้านยูโร(12 พันล้านดอลลาร์)เพื่อเพิ่มการป้องกันพลเรือนพร้อมไปกัยงบประมาณทางการทหารที่กว้างขวาง
เงินจะถูกใช้เพื่อซื้อยานยนต์พิเศษกว่า 1,000 คันและชุดป้องกันและปรับปรุงเครือข่ายเตือนภัยครั้งใหญ่
กระทรวงมหาดไทยยังวางแผนเพื่อเพิ่มหน่วยควบคุมกลางเพื่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั่วภาครัฐ
“แนวคิดจากยุคปี 80 ที่ไม่เคยได้ใช้ต้องถูกทิ้งไปภายใต้สภาพแวดล้มด้านความมั่นคงสมัยใหม่ของยุคปัจจุบัน” รัฐมนตรีมหาดไทยเยอรมัน อเล็กซานเดอร์ โดบรินดต์(Alexander Dobrindt)กล่าว
และชี้ว่า แผนใหม่มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงการป้องกันตามบ้านเรือนประชาชนและทำให้สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นต่อสถานที่ปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะต่างๆ
ขณะที่รัฐมนตรีกลาโหมเยอรมัน บอริส พิสโตเรียส (Boris Pistorius) กล่าวว่า แผนนี้ถูกวางบนพื้นฐานบทเรียนจากยูเครนที่แอปการเตือนภัยการโจมตีพลเรือนและสั่งให้คนเหล่านั้นเข้าที่หลบภัย
“พวกเราไม่เคยคาดว่าจะต้องมีที่หลบภัยสำหรับชาวเยอรมันทั้งหมด 80 ล้านคน”