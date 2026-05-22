แกไม่รอดแน่!กองเรือบรรทุกเครื่องบินUSเคลื่อนทัพถึงแคริบเบียน ยกระดับกดดันคิวบา

เรือบรรรทุกเครื่องบินยูเอสเอส นิมิตช์ และกองเรืออารักขา เดินทางเข้าสู่ทางใต้ของทะเลแคริบเบียนแล้ว เมื่อวันพุธ(20พ.ค.) และจะยังอยู่ในภูมิภาคต่อไปอีกหลายวัน ส่วนหนึ่งในยุทธการของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ในการยกระดับกดดันรัฐบาลคิวบา
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯรายหนึ่ง ซึ่งไม่ประสงค์เอ่ยนาม ระบุว่าเวลา รัฐบาลมีความตั้งใจใช้ยูเอสเอส นิมิตช์และฝูงบินเครื่องบินขับไล่ของเรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้ ในการสำแดงแสนยานุภาพ ยังไม่ใช่ในฐานะฐานสำหรับปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่ อย่างเช่นครั้งที่ใช้เรือบรรทุกเครื่องบินยูเอสเอส เจรัลด์ ฟอร์ด ระหว่างปฏิบัติการหน่วยคอมมานโดจู่โจมจับกุมประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโร แห่งเวเนซุเอลา ในเดือนมกราคม
เรือบรรทุกเครื่องบินยูเอสเอส นิมิตช์ ใช้เวลาหลายสัปดาห์ ในการล่องไปตามชายฝั่งอเมริกาใต้ ซึ่งเป็นไปตามกำหนดการในตารางการฝึกซ้อม และเมื่อเร็วๆนี้เพิ่งทำการซ้อมรบร่วมกับกองทัพเรือบราซิล
อย่างไรก็ตามดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลย ที่เพนตากอนกำหนดกรอบเวลาของการเดินทางเข้าสู่ทางใต้ของทะเลแคริบเบยนของเรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้ ให้ตรงกับวันเดียวกับที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯแถลงตั้งข้อหา ราอูล คาสโตร อดีตประธานาธิบดีวัย 94 ปีของคิวบา
"ยินดีต้อนรับเข้าสู่แคริบเบียน กองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีนิมิตซ์!" กองบัญชาการใต้โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กในวันพุธ(20พ.ค.) "ยูเอสเอสนิมิตซ์ ได้พิสูจน์แล้วซึ่งเขี้ยวเล็บในการรบไปทั่วโลก รับประกันเสถียรภาพและปกป้องประชาธิปไตย ไล่ตั้งแต่ช่องแคบไต้หวันไปจนถึงอ่าวอาหรับ"
แสนยานุภาพทางทหารส่วนใหญ่ที่เพนตากอนระดมกำลังในแคริบเบียน สำหรับบุกจู่โจมจับกุมมาดูโร ได้เดินทางออกจากภูมิภาคแห่งนี้หลังจากนั้นไม่นาน เพื่อไปเป็นแกนหลักของกองทัพอเมริกาในการทำศึกสงครามกับอิหร่าน อย่างไรก็ตามพวกเขายังทิ้งเรือยกพลขึ้นบกจู่โจม "อิโวจิมา" ไว้ในภูมิภาค
(ที่มา:นิวยอร์กไทม์ส)