แข็งแกร่งจริง!CNNยันเองอิหร่านฟื้นฟูกองทัพเร็วเกินคาด แม้ถูกสหรัฐฯ-ยิวถล่มหนักในช่วงสงคราม

อิหร่าน กลับมาผลิตโดรนบางส่วนได้แล้ว ระหว่างข้อตกลงหยุดยิง เป็นสัญญาณของการฟื้นฟูศักยภาพด้านการทหารอย่างรวดเร็ว หลังได้รับความเสียหายจากปฏิบัติการโจมตีของสหรัฐฯและอิสราเอล ในช่วงเปิดศึกสงคราม ตามรายงานของซีเอ็นเอ็นในวันพฤหัสบดี(21พ.ค.) อ้างอิงแหล่งข่าวใกล้ชิดคำประเมินด้านข่าวกรองของอเมริกา
แหล่งข่าว 4 คน ระบุว่าคำประเมินด้านข่าวกรองของสหรัฐฯ บ่งชี้ว่ากองทัพอิหร่านกำลังฟื้นฟูได้เร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ในตอนแรกอย่างมาก ขณะที่ข่าวกรองอเมริกาบางส่วนถึงขั้นบ่งชี้ว่าเตหะรานอาจสามารถคืนชีพศักยภาพการโจมตีด้วยโดรนเต็มพิกัด 100% อย่างเร็วที่สุดภายใน 6 เดือน
"อิหร่านทำได้เร็วเหนือทุกกรอบเวลาที่ประชาคมข่าวกรองคาดการณ์ไว้ ในการฟื้นฟูกลับสู่สภาพเดิม" เจ้าหน้าที่บอก
อย่างไรก็ตาม ฌอน พาร์เนลล์ โฆษกเพนตากอน กล่าวกับซีเอ็นเอ็น ผ่านถ้อยแถลง ระบุว่า "กองทัพอเมริกา เป็นกองทัพที่ทรงอานุภาพที่สุดในโลก และมีทุกอย่างที่จำเป็นในการดำเนินการตามเวลาและสถานที่ที่ประธานาธิบดีตัดสินใจเลือก"
"เราเคยประสบความสำเร็จมาแล้วต่างๆนานา ในปฏิบัติการต่างๆทั่วทุกกองบัญชาการการรบ ขณะเดียวกันก็รับประกันได้ว่ากองทัพสหรัฐฯครอบครองคลังแสงที่มีศักยภาพมากมาย ที่จะปกป้องประชาชนของเราและผลประโยชน์ของเรา" พาร์เนลล์ ระบุ
(ที่มา:ซีเอ็นเอ็น/รอยเตอร์ส)