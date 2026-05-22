น้ำมันลงอีก$2-ทองขึ้น หุ้นสหรัฐฯบวก ท่ามกลางความไม่แน่นอนสงครามอิหร่าน

ราคาน้ำมันขยับลงต่อเนื่องอีกราว 2% ในวันพฤหัสบดี(21พ.ค.) ท่ามกลางแนวโน้มความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการคลี่คลายความขัดแย้งในสงครามที่สหรัฐฯและอิสราเอลเปิดศึกกับอิหร่าน ปัจจัยนี้ฉุดทองคำปรับขึ้นเล็กน้อย และทำให้วอลล์สตรีทปิดบวกในกรอบแคบๆ
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนมิถุนายน ลดลง 1.91 ดอลลาร์ ปิดที่ 96.35 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนกรกฎาคม ลดลง 2.44 ดอลลาร์ ปิดที่ 102.58 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ในช่วงต้นของการซื้อขาย ราคาน้ำมันดีตัวขึ้นไปถึง 4% หลังรอยเตอร์สรายงานว่า อยาตอลเลาะห์ มอจตาบา คอเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน ออกคำสั่งหนึ่ง ที่ส่งสัญญาณว่าเตหะรานจะใช้ท่าทีที่แข็งกร้าวขึ้นต่อข้อเรียกร้องต่างๆของอิหร่าน คำสั่งนี้อาจก่อภาวะแทรกแซงต่อการเจรจามากกว่าเดิม และก่อความผิดหวังแก่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ในความพยายามยุติสงคราม
อย่างไรก็ตามต่อมาในวันเดียวกัน ทรัมป์ อ้างว่าท้ายที่สุดแล้ว สหรัฐฯ จะได้สต๊อกยูเรเนียมเสริมสมรรถนะความเข้มข้นสูงของอิหร่านมาอยู่ในครอบครอง ในขณะที่วอชิงตันเชื่อว่าการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมของอิหร่านมีจุดหมายปลายทางคืออาวุธนิวเคลียร์ แม้เตหะรานยืนกรานปฏิเสธว่าโครงการนี้เป็นโครงการนิวเคลียร์เพื่อสันติ
ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับทางออกของสงครามระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่าน ประกอบกับดอลลาร์อ่อนค่าลง และผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาที่ปรับลดลง ต่างเป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาทองคำในวันพฤหัสบดี(21พ.ค.) ปรับขึ้นเล็กน้อย โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนมิถุนายน เพิ่มขึ้น 7.20 ดอลลาร์ หรือ 0.10 % ปิดที่ 4,542.50 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดบวกเล็กน้อยในวันพฤหัสบดี(21พ.ค.) ท่ามกลางการซื้อขายที่ผัวผวน ตามแรงฉุดหุ้นกลุ่มพลังงาน ขณะที่เจ้าหน้าที่บางส่วนอ้างถึงความคืบหน้าในการเจรจาสันติภาพอเมริกา-อิหร่าน แม้ทั้ง 2 ฝ่าย ยังยืนกรานในจุดยืนแข็งกร้าวของตนเอง เกี่ยวกับสต๊อกยูเรเนียมของเตหะรานและการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซ
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 276.31 จุด (0.55 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 50,285.66 เอสแอนด์พี เพิ่มขึ้น 12.75 จุด (0.17 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 7,445.72 จุด แนสแดค เพิ่มขึ้น 22.74 จุด (0.09 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 26,293.10 จุด
มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ บอกกับพวกผู้สื่อข่าวว่า "มีสัญญาณที่ดีบางอย่าง" ในการเจรจากับอิหร่าน แต่เตือนว่าข้อตกลงการทูตระหว่างสหรัฐฯและอิหร่านจะเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ถ้าเตหะรานนำระบบเก็บค่าผ่านทางช่องแคบฮอร์มุซมาใช้
แหล่งข่าวด้านการทูตรายหนึ่งของอิหร่านบอกกับรอยเตอร์สพวกเขายังไม่บรรลุข้อตกลงกับสหรัฐฯ แต่ช่องว่างแคบลงแล้ว ในขณะที่ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะและการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซของเตหะรานยังคงเป็นประเด็นติดขัด
(ที่มา:รอยเตอร์ส)