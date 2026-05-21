ทรัมป์อ้างรอคำตอบที่ถูกต้องอีก 2-3 วัน เตือนพร้อมเปิดเกมเร็วถ้าไร้ดีลสันติภาพ

รอยเตอร์ – ทรัมป์ประกาศพร้อมโจมตีรอบใหม่อย่างรวดเร็ว หากอิหร่านยังไม่ยอมทำข้อตกลงสันติภาพ แต่ก็เต็มใจรออีก 2-3 วันเพื่อให้ได้ “คำตอบที่ถูกต้อง” ด้านเตหะรานลั่นยังเปิดกว้างสำหรับการเจรจา แต่การข่มขู่เพื่อบีบให้ยอมจำนนเป็นได้แค่ภาพลวงตา
แหล่งข่าววงในเผยว่า อาซิม มูนีร์ ผู้บัญชาการกองทัพปากีสถาน จะตัดสินใจในวันพฤหัสบดี (21 พ.ค.) ว่า จะเดินทางไปเตหะรานเพื่อผลักดันการเจรจาสันติภาพระหว่างอเมริกากับอิหร่านหรือไม่ หลังจากรัฐมนตรีมหาดไทยปากีสถานเดินทางไปยังเมืองหลวงของอิหร่านเมื่อวันพุธ (20 พ.ค.)
ที่ฐานทัพร่วมแอนดรูส์ รัฐแมรี่แลนด์ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ให้สัมภาษณ์เมื่อวันพุธว่า ถ้าอิหร่านไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง กองทัพอเมริกาพร้อมโจมตีอีกครั้งอย่างรวดเร็วมาก และสำทับว่า อาจให้เวลาเตหะรานอีก 2-3 วัน
ผู้นำสหรัฐฯ ย้ำว่า จะไม่ยอมให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์ และเสริมว่า อิหร่านเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้ว ซึ่งต้องรอดูกันต่อไปว่า จะมีข้อตกลงหรืออเมริกาจะต้องลงมือทำบางอย่างที่ไม่น่าพอใจซึ่งเขาหวังว่า คงจะไม่เกิดขึ้น
ก่อนหน้านี้ กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) เตือนว่า สงครามจะขยายวงออกนอกตะวันออกกลาง ถ้าอิหร่านถูกโจมตีรอบใหม่
โมฮัมหมัด บาเกอร์ กาลิบาฟ ประธานรัฐสภาและหัวหน้าทีมเจรจาของอิหร่าน วิจารณ์ว่า การเคลื่อนไหวทั้งโดยชัดแจ้งและซ่อนเร้นสะท้อนว่า อเมริกากำลังเตรียมการโจมตีครั้งใหม่
ด้านประธานาธิบดีมาซูด เปเซชเคียนของอิหร่าน โพสต์บน X ว่า เตหะรานยังเปิดกว้างสำหรับการเจรจา แต่การข่มขู่เพื่อบีบให้อิหร่านยอมจำนนเป็นได้แค่ภาพลวงตา
เอสมาอิล บาเกอี โฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่าน สำทับว่า เตหะรานเดินหน้าเจรจาอย่างจริงจังและตรงไปตรงมา แต่มีเหตุผลชัดเจนให้สงสัยในเจตนาที่แท้จริงของอเมริกา
ทั้งนี้ ข้อเสนอล่าสุดที่อิหร่านส่งให้อเมริกาในสัปดาห์นี้ส่วนใหญ่ยังคงเป็นเงื่อนไขเดิมที่ถูกทรัมป์ปฏิเสธมาแล้ว อาทิ การควบคุมช่องแคบฮอร์มุซ ขอให้อเมริกาและอิสราเอลจ่ายค่าเสียหายจากสงคราม ยกเลิกมาตรการแซงก์ชัน ปล่อยทรัพย์สินของอิหร่านที่อายัดไว้ และอเมริกาต้องถอนกำลังออกไป
ขณะเดียวกัน ทรัมป์และนายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮูของอิสราเอล เคยประกาศว่า เป้าหมายของสงครามครั้งนี้คือ ทำให้อิหร่านยุติการสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธในตะวันออกกลาง ทำลายโครงการนิวเคลียร์และศักยภาพด้านขีปนาวุธของอิหร่าน และช่วยให้ชาวอิหร่านโค่นล้มผู้นำประเทศ
ถึงตอนนี้เตหะรานยังคงมีสต็อกยูเรเนียมเสริมสมรรถนะระดับที่ใกล้ผลิตเป็นอาวุธได้ รวมทั้งยังสามารถคุกคามประเทศเพื่อนบ้านด้วยขีปนาวุธ โดรน และกลุ่มติดอาวุธที่เป็นตัวแทนของอิหร่าน และกระแสต่อต้านรัฐบาลเตหะรานแบบเป็นระบบยุติลงนับจากสงครามปะทุขึ้น
ซีเอ็นเอ็นยังรายงานเมื่อวันพฤหัสฯ โดยอ้างการเปิดเผยจากแหล่งข่าวที่รับรู้เกี่ยวกับการประเมินข่าวกรองของอเมริกาว่า อิหร่านได้ฟื้นการผลิตโดรนบางประเภทระหว่างหยุดยิง
เมื่อวันพุธ อิหร่านเปิดเผยแผนที่แสดง “เขตทางทะเลภายใต้การควบคุม” ในช่องแคบฮอร์มุซ และระบุว่า การเดินเรือผ่านเส้นทางนี้ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อควบคุมช่องแคบฮอร์มุซ และเสริมว่า อิหร่านตั้งเป้าเปิดให้ประเทศที่เป็นมิตรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของอิหร่านใช้เส้นทางนี้ได้ ที่อาจรวมถึงการจ่ายค่าผ่านทาง ซึ่งวอชิงตันยืนกรานว่า ยอมรับไม่ได้
ขณะเดียวกัน มีรายงานว่า เรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ของจีน 2 ลำที่บรรทุกน้ำมันรวมกันราว 4 ล้านบาร์เรล แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันพุธ เช่นเดียวกับเรือบรรทุกน้ำมันอีกลำของเกาหลีใต้ที่บรรทุกน้ำมันดิบ 2 ล้านบาร์เรลจากคูเวตที่แล่นผ่านเส้นทางนี้โดยให้ความร่วมมือกับอิหร่าน
ลอยด์ ลิสต์ ที่ติดตามการขนส่งสินค้า ระบุว่า สัปดาห์ที่แล้วมีเรืออย่างน้อย 54 ลำแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ หรือเพิ่มขึ้นราวสองเท่าจากสัปดาห์ก่อนหน้า
ด้านอิหร่านเปิดเผยว่า ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีเรือ 26 ลำผ่านเส้นทางดังกล่าว เทียบกับ 125-140 ลำต่อวันก่อนสงคราม