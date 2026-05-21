ในที่สุด! “สหรัฐฯ” สั่งฟ้องเอาผิดอดีตปธน.คิวบา “ราอูล คาสโตร” ฐานสมคบคิดสังหารอเมริกันเหตุยิงเครื่องบินโปรยใบปลิวตกเมื่อ 30 ปีก่อน หวั่นเกิด “โมเดลเวเนซุเอลา” ส่งรบพิเศษบุกจับถึงที่

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯวานนี้(20 พ.ค)ประกาศฟ้องดำเนินคดี ประธานาธิบดีคิวบา ราอูล คาสโตร วัย 94 ปีหลังเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมคิวบาในเหตุยิงเครื่องบินเล็ก 2 ลำโปรยใบปลิวต้านฮาวานาตกในน่านฟ้าสากลเมื่อปี 1996 อเมริกาอ้างเป็นการทำคดียาวนานกว่า 30 ปีในความผิดสมคบคิดสังหารพลเมืองสหรัฐฯ ทำลายเครื่องบินเล็กโปรยใบปลิว และ 4 กระทงสำหรับการฆาตรกรรม ในเวลานี้น้องชายฟิเดล คาสโตร ไม่ได้อยู่ในการควบคุมตัว ด้านผู้นำคิวบาคนปัจจุบันประกาศเป็นคดีที่มีแรงจูงใจทางการเมือง หวั่นอาจเกิดเวเนซุเอลาโมเดลส่งหน่วยรบพิเศษอเมริกันบุกเข้ามาจับกุมถึงฮาวานา
บีบีซีของอังกฤษรายงานวานนี้(20 พ.ค)ว่า การสั่งฟ้องดำเนินคดีน้องชายฟิเดล คาสโตรถูกเปิดเผยในวันพุธ(20) พร้อมพวกอีก 5 คนในการยิงเครื่องบินเล็ก 2 ลำตกซึ่งเป็นขององค์กร Brothers to the Rescue ทำให้มีผู้เสียชีวิต 4 คนรวมพลเมืองอเมริกัน 3 คน
อดีตประธานาธิบดี ราอูล คาสโตร ปัจจุบันวัย 94 ปีในขณะเกิดเหตุดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมคิวบาเผชิญหน้ากับการประณามจากนานาชาติหลังออกคำสั่งให้เครื่องบินรบขับไล่มิกของกองทัพอากาศคิวบา Mikoyan MiG - 29UB ยิงตกในน่านฟ้าสากล
จากการที่วอชิงตันเวลานี้ต้องการเพิ่มแรงกดดันต่อรัฐบาลคอมมิวนิสต์คิวบา ประธานาธิบดีคิวบาคนปัจจุบัน มิเกล ดิแอซ-กาเนล ออกมาประณามข้อหาคาสโตรว่ามีแรงจูงใจอยู่เบื้องหลังโดยไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายมารับรอง
การสั่งฟ้องคาสโตรถูกประกาศที่ฟรีดอม ทาวเวอร์ ในเมืองไมอามี รัฐฟลอริดา ที่ตั้งห่างจากคิวบาไปแค่ 145 ก.ม เท่านั้น รักษาการรัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐฯ ท็อดด์ แบลนช์ (Todd Blanche) แถลงว่า สหรัฐฯจะดำเนินคดีทางกฎหมายต่ออดีตประธานาธิบดี ราอูล คาสโตร ในการทำลายเครื่องบินและสังหาร 4 คนบนเครื่องได้แก่ อาร์มานโด อาเลฮานเดร จูเนียร์ (Armando Alejandre Jr) คาร์ลอส อัลเบอร์โต คอสตา(Carlos Alberto Costa) มาริโอ มานุเอล เด ลา พีนา ( Mario Manuel de la Peña) และพาโบล โมราเลส ( Pablo Morales)
เขาย้ำว่า “สหรัฐฯและประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ไม่ลืม และจะไม่ลืมประชาชนของตัวเอง”
ข้อหาเหล่านี้ได้แก่ ความผิดสมคบคิดสังหารพลเมืองสหรัฐฯ ทำลายเครื่องบินเล็กโปรยใบปลิว และ 4 กระทงสำหรับการฆาตรกรรม จะถูกนำขึ้นศาลสหรัฐฯที่อาจมีโทษถึงขั้นประหารหรือโทษจำคุกตลอดชีวิต
สหรัฐฯที่ผ่านมาได้ออกคำสั่งคว่ำบาตรคิวบาและปิดล้อมน้ำมันเพื่อบีบคั้นทางเศรษฐกิตส่งผลทำให้เกิดไฟฟ้าดับและอาหารขาดแคลน
ทั้งนี้ก่อนหน้าในวันพุธ(20)เช่นกัน รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ มาร์โก รูบิโอ ซึ่งเป็นลูกผู้อพยพคิวบาเข้าสหรัฐฯได้ออกแถลงการณ์ไปยังประชาชนคิวบาทั้งหลายว่า...ถึงเวลาต่อวันประกาศอิสรภาพของคิวบา
“ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ กำลังเสนอทางใหม่ระหว่างสหรัฐฯและคิวบาใหม่” เขากล่าว
รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯกล่าวไปยังพลเมืองคิวบาว่า กองทัพคิวบาเป็นผู้บริหาร GAESA ที่มีความรับผิดชอบต่อการปิดล้อมและอาหารขาดแคลนที่ยังคงเกิดขึ้นในคิวบาต่อไป
แต่ทว่าประธานาธิบดีคิวบา ดิแอซ-กาเนล ออกมาตอบโต้สารจากรูบิโอโดยกล่าวว่า สหรัฐฯกำลังโกหกและใช้กฎการลงโทษแบบเหมารวมต่อพลเมืองคิวบา
นอกจากนี้ยังชี้ว่า การฟ้องทางกฎหมายเพื่อดำเนินคดีอดีตประธานาธิบดี ราอูล คาสโตร นี้เป็นการเปิดทางเพื่อแสดงความชอบธรรมของอเมริกาในการใช้กำลังทหารต่อคิวบา พร้อมกันนี้ยังอ้างว่า สหรัฐฯบิดเบือนข้อเท็จจริงเหตุการณ์เครื่องบินตกปี 1996 ที่ถูกส่งเพื่อไปโปรยใบปลิวต่อต้านฮาวานา
ผู้นำคิวบายืนยันว่า ฮาวานาใช้สิทธิ์ป้องกันตัวเองอย่างชอบธรรมในเขตอำนาจน่านน้ำของตัวเอง
บีบีซีรายงานว่า ที่ฟรีดอม ทาวเวอร์ในไมอามีวันพุธ(20)ที่รักษาการรัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐฯประกาศข่าวการดำเนินคดีกับคาสโตรเป็นครั้งแรกในรอบ 30 กว่าปีที่ฝ่ายยุติธรรมสหรัฐฯใช้เวลานานหลายสิบปีสำหรับการสอบสวนทำคดีโดยมีผู้ที่เข้าร่วมงานแถลงส่วนใหญ่เป็นองค์กรตัวแทนผู้ลี้ภัยคิวบาที่หนีการกดขี่ อีเซลา ฟีเตอร์เร (Isela Fiterre) เป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมงานแสดงความเห็นว่า
“มันถึงเวลา 67 ปีของรัฐบาลฆาตกร” ฟิเตอร์เร กล่าว พร้อมเสริมว่า “ราอูล คาสโตรไม่เพียงแต่สังหารไป 4 คน ตลอดระยะเวลาหลายปีเขาฆ่าไปนับครั้งไม่ถ้วน”
พร้อมกันนี้ยังเปิดเผยว่า ความยุติธรรมไม่เคยมาสายจนเกินไปและอีกทั้งยังรู้สึกขอบคุณรัฐบาลทรัมป์ในการใช้มาตรการนี้
CBC ของแคนาดารายงานว่า การสั่งฟ้องอดีตผู้นำคิวบาส่งผลทำให้ฮาวานาออกมาเตรียมรับสถานการณ์ทางการทหารที่อาจถึงขั้นเวเนซุเอลาโมเดลส่งหน่วยรบพิเศษอเมริกันบุกเข้ามาจับกุมถึงฮาวานาถึงแม้ประธานาธิบดีทรัมป์จะยืนกรานวานนี้(20)ว่าจะไม่มีการยกระดับก็ตาม
โดยผู้เชี่ยวชาญต่างออกมาฟันธงว่า น้องชายคาสโตรเวลานี้อาจต้องกบดานหลบเรดาร์การตามตัวจากสหรัฐฯซึ่งในเวลานี้เขายังไม่อยู่ในการควบคุมตัวของอเมริกา
การฟ้องคาสโตรนี้ทำให้ย้อนไปถึงปฎิบัติการ Operation Absolute Resolve เกิดเมื่อวันที่ 3 ม.คที่กองทัพสหรัฐฯออกปฎิบัติการบุกจับอดีตประธานาธิบดีเวเนซุเอลา นิโคลัส มาดูโร ถึงห้องนอนก่อนนำตัวกลับมาขึ้นศาลในอเมริกาสำเร็จ
ปีเตอร์ คอร์บลูห์ (Peter Kornbluh) ผู้เชี่ยวชาญด้านคิวบาประจำสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติสหรัฐฯ (U.S. National Security Archive) ประจำมหาวิทยาลัยจอร์จ วอชิงตัน (George Washington University) แสดงความเห็นว่า
เชื่อว่าฮาวานาต้องมองว่าการยื่นฟ้องดำเนินคดีนี้เป็นคำเตือนที่รุนแรงมาก พร้อมกับเรียกว่า เป็นย่างก้าวพิเศษที่จะนำไปสู่การใช้กำลังทางการทหาร
“มันแทบไม่ต้องคิดเลยว่าพวกเขาจะออกปฎิบัติการบุกรวบตัวกันในคิวบา ราอูล คาสโตร ย่อมจะต้องหลบให้ต่ำในเวลานี้”
และเสริมว่า “ผมคิดว่าพวกเรากำลังอยู่ในช่วงเวลาคับขันที่เมฆหมอกดำทะมึนของความเป็นไปได้ในการที่สหรัฐฯจะทำสงครามกับคิวบากำลังจะตามมาหลังจากนี้”