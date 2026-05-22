เอาแล้ว! “ทรัมป์” โวสามารถลงชิงเก้าอี้นายกฯอิสราเอลด้วยความนิยมสูงลิ่ว 99% หลังหารือเครียดสงครามอิหร่านทางโทรศัพท์กับ “เนทันยาฮู”

เอเจนซีส์ – ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ วานนี้(20 พ.ค)กล่าวว่า สามารถลงชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอิสราเอลด้วยคะแนนความนิยมสูงลิ่วถึง 99% ตามหลังการประชุมหารือเครียดทางโทรศัพท์วันอังคาร(19 พ.ค)ระหว่างผู้นำสหรัฐฯและเนทันยาฮูมาถึงทางแยกเห็นต่างในสงครามอิหร่าน ทรัมป์เปรยสามารถสั่งให้ผู้นำอิสราเอลทำทุกอย่างได้ตามต้องการ
ดิอินดีเพนเดนท์ของอังกฤษรายงานวันนี้(21 พ.ค)ว่า ในขณะที่สงครามอิหร่านที่ยังคงเดินหน้ากระทบต่อความนิยมในบ้าน แต่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ล่าสุดออกมาอ้างว่า เขาสามารถลงชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอิสราเอลด้วยความนิยม 99% ที่ในเวลานี้เพื่อนรักนายกรัฐมนตรีอิสราเอล เบนจามิน เนทันยาฮู นั่งดำรงตำแหน่ง
สื่ออังกฤษชี้ว่า อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้ออกมาเปิดเผยว่าโพลใดที่เขาอ้างถึง
“ในเวลานี้ผมีอยู่ที่ 99% ในอิสราเอล ผมสามารถลงชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้” ทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับนักข่าววันพุธ(21) และเสริมต่อว่า “ดังนั้นบางทีหลังจากที่ผมทำสิ่งนี้ผมจะไปอิสราเอลและลงชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี”
ผู้นำสหรัฐฯกล่าวว่า “เพิ่งได้โพลเช้านี้ ผมอยู่ที่ 99%”
สื่ออังกฤษชี้ว่า แต่ต่างจากความนิยมที่สหรัฐฯเพราะสงครามส่งทำให้ทรัมป์ได้รับคะแนนนิยมตกต่ำเหลือแค่ 39%
ทั้งนี้อ้างอิงจากโพลล่าสุดของฟ็อกซ์นิวส์พบว่า 61% แสดงความไม่เห็นด้วยต่องานที่เขาทำในห้องทำงานรูปไข่ของทำเนียบขาว
การไม่สนับสนุนต่อสงครามอิหร่านสูงถึง 60% ในพฤษภาคมจากแต่เดิมที่ 55% เมื่อเมษายนถึงแม้ว่า 2 ใน 3 ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่า เชื่อว่าสหรัฐฯจะชนะในสงครามอิหร่าน
เกิดขึ้นหลังการประชุมหารือวันอังคาร(21) อย่างตรึงเครียดระหว่างประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ และนายกรัฐมนตรีอิสราเอล เบนจามิน เนทันยาฮู
CNN ของสหรัฐฯรายงานว่า แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่สหรัฐฯเปิดเผยว่า ในการหารือได้สะท้อนถึงความเห็นที่แตกต่างในการที่จะจัดการกับความขัดแย้งอิหร่านอย่างไร
เจ้าหน้าที่อิสราเอลที่เป็น แหล่งข่าวใกล้ชิดเปิดเผยว่า ผู้นำอิสราเอลผลักดันให้กลับมาใช้ปฎิบัติการทหารกับอิหร่านอีกครั้งในขณะที่ผู้นำสหรัฐฯต้องการรอว่าข้อตกลงอิหร่านจะสามารถบรรลุได้หรือไม่
ทั้งนี้รอยเตอร์รายงานโดยอ้างไปถึงแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่ออิหร่าน 2 คน อ้างว่า ผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณอิหร่าน มอจตาบา คาเมเนอี ได้ออกคำสั่งห้ามเคลื่อนย้ายยูเรเนียมเสริมสมรรถนะของอิหร่ายออกนอกประเทศ
เมื่อถูกถามว่าได้กล่าวอะไรต่อเนทันยาฮูในการสนทนาทางโทรศัพท์ ประธานาธิบดีทรัมป์ชี้ว่า เขาอยู่ในที่นั่งคนขับ
“เขาจะทำทุกอย่างที่ผมต้องการให้เขาทำ” ทรัมป์กล่าว