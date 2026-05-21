นายกฯ เยอรมนีเสนอให้ยูเครนเป็น 'สมาชิกสมทบ' ระหว่างรอเข้า EU หวังช่วยกระตุ้นเคียฟทำ 'ข้อตกลงสันติภาพ' กับรัสเซีย

นายกรัฐมนตรี ฟรีดริช แมร์ซ แห่งเยอรมนี เสนอแนวคิดให้ยูเครนมีบทบาทโดยตรงในโครงสร้างของสหภาพยุโรปในฐานะ "สมาชิกสมทบ" โดยเป็นขั้นตอนชั่วคราวก่อนก้าวไปสู่การได้สมาชิกภาพ ซึ่งเขากล่าวว่าอาจช่วยอำนวยความสะดวกในการบรรลุข้อตกลงยุติสงครามที่เกิดจากการรุกรานของรัสเซีย
ในจดหมายถึงผู้นำสหภาพยุโรปที่รอยเตอร์ได้เห็น แมร์ซ เสนอว่า ยูเครนอาจได้รับสถานะใหม่เป็น "สมาชิกสมทบ" (associate member) ซึ่งจะเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ยูเครนสามารถเข้าร่วมการประชุมสุดยอดและการประชุมระดับรัฐมนตรีของสหภาพยุโรปได้ แต่ไม่มีสิทธิ์ออกเสียง
ผู้นำเยอรมนียังเสนอให้สมาชิกสหภาพยุโรป "ให้คำมั่นสัญญาทางการเมือง" ในการใช้ข้อกำหนดความช่วยเหลือซึ่งกันและกันของกลุ่มกับยูเครน "เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงที่สำคัญ"
นักวิเคราะห์กล่าวว่า เส้นทางที่ชัดเจนสู่สหภาพยุโรปอาจมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับประธานาธิบดี โวโลดิมีร์ เซเลนสกี ในการโน้มน้าวให้ยูเครนยอมรับข้อตกลงสันติภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นไปตามที่คาดการณ์กันอย่างกว้างขวางว่า ยูเครนจะไม่สามารถทวงคืนดินแดนทั้งหมดจากรัสเซียได้ และคงไม่มีโอกาสเข้าร่วมกลุ่มองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (นาโต)
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ยุโรปกล่าวว่า เป็นเรื่องที่ "ทำไม่ได้จริง" ที่ยูเครนจะได้รับสถานะสมาชิกภาพเต็มรูปแบบภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า แม้ว่ากรอบเวลาปี 2027 จะถูกระบุไว้ในแผนสันติภาพ 20 ข้อที่หารือกันระหว่างสหรัฐอเมริกา ยูเครน และรัสเซียก็ตาม
ข้อเสนอของ แมร์ซ เป็นความพยายามหาทางออกที่อยู่ตรงกลางระหว่างการเข้าเป็นสมาชิกอย่างรวดเร็ว และสถานะปัจจุบันของยูเครนในฐานะประเทศผู้สมัครในช่วงเริ่มต้นของกระบวนการ
แมร์ซ ระบุว่า “ข้อเสนอของผมสะท้อนถึงสถานการณ์เฉพาะของยูเครน ซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ในภาวะสงคราม มันจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเจรจาสันติภาพที่กำลังดำเนินอยู่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทางออกสันติภาพที่เจรจาต่อรองกัน” และเสริมว่า “สิ่งนี้มีความสำคัญไม่เพียงแต่ต่อความมั่นคงของยูเครนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความมั่นคงของทวีปทั้งหมดด้วย”
ทั้งนี้ กระบวนการเข้าร่วมกลุ่มสหภาพยุโรปมักใช้เวลานานและซับซ้อน เนื่องจากจะต้องมีการเจรจาอย่างละเอียด และการปฏิรูปกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานประชาธิปไตยและเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป
การจะเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปได้นั้นต้องได้รับความยินยอมและการให้สัตยาบันจากสมาชิกทั้ง 27 ประเทศ ซึ่งกระบวนการนี้อาจนำไปสู่ปัญหาอุปสรรคสำคัญหลายประการ
ที่มา: รอยเตอร์