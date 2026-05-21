ว่อนอวกาศ! SpaceX ตั้งเป้าส่งจรวดปีละ 10,000 ครั้งภายใน 5 ปีข้างหน้า

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐฯ (FAA) เผยเมื่อวันพุธ (20 พ.ค.) ว่า บริษัท SpaceX ได้แจ้งเป้าหมายที่จะปล่อยจรวดให้ได้ถึง10,000 ครั้งต่อปีภายในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า แต่เจ้าหน้าที่รัฐบาลจะต้องเล็งเห็นความน่าเชื่อถือที่มากขึ้น ก่อนจะอนุมัติการขยายตัวดังกล่าว

ไบรอัน เบดฟอร์ด ผู้บริหาร FAA กล่าวว่า เขาได้พบกับกวินน์ ช็อตเวลล์ ประธาน SpaceX ซึ่งได้แจ้งให้เขาทราบเกี่ยวกับเป้าหมายที่ทะเยอทะยานดังกล่าว โดยที่ผ่านมา SpaceX ได้ทำการปล่อยจรวด 170 ครั้งในปี 2025 และส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรประมาณ 2,500 ดวง

เบดฟอร์ด ระบุว่า ช็อตเวลล์ได้บอกเขาเกี่ยวกับ "วิสัยทัศน์ 5 ปีของ SpaceX ที่จะปล่อยจรวด 10,000 ครั้งต่อปี"

ในการให้สัมภาษณ์ทางวิดีโอของ Forbes ที่ออกอากาศในสัปดาห์นี้ อีลอน มัสก์ ซีอีโอของ SpaceX กล่าวว่า บริษัทมีดาวเทียมอยู่ในวงโคจรแล้ว 10,000 ดวง และมุ่งหวังที่จะปล่อยดาวเทียมสื่อสาร 10,000 ดวงต่อปี แต่ก็ยังไม่ได้ระบุช่วงเวลาที่แน่นอน

เบดฟอร์ด กล่าวภายหลังการประชุมว่า FAA ทางหน่วยงานจะต้องเห็นความน่าเชื่อถือที่มากขึ้นก่อนที่จะอนุมัติเป้าหมายดังกล่าว

“เราจำเป็นต้องเห็นความน่าเชื่อถือที่มากขึ้น” เบดฟอร์ด กล่าวกับผู้สื่อข่าว

FAA เป็นผู้ออกใบอนุญาตการปล่อยจรวดอวกาศเชิงพาณิชย์ทั้งหมด และดำเนินการเพื่อลดอุปสรรคสำคัญต่างๆ โดยกำหนดข้อจำกัดเพื่อให้แน่ใจว่า การปล่อยจรวดหรืออุบัติเหตุในอวกาศจะไม่รบกวนการจราจรทางอากาศของผู้โดยสาร

เบดฟอร์ด กล่าวว่า จุดประสงค์ในการประชุมกับ SpaceX “คือการพิจารณาข้อจำกัดที่เราเห็น และสิ่งที่เราสามารถทำได้ในเชิงวางแผนในตอนนี้ เพื่อให้เราอยู่ในตำแหน่งที่สามารถรองรับเป้าหมายที่ท้าทายเช่นนั้นได้”

SpaceX ยังไม่ตอบคำขอความคิดเห็นในทันที

เบดฟอร์ด เผยด้วยว่า เขาและช็อตเวลล์ “ได้พูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมา เราจะต้องผลักดันตัวเอง และพวกเขาจะต้องผลักดันความน่าเชื่อถือของพวกเขา”

เขายังอ้างถึงเป้าหมายของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ที่ต้องการไปดวงจันทร์ก่อนปี 2028

“เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น เราจะต้องทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อปลดล็อกนวัตกรรมนั้น” เบดฟอร์ด กล่าวเสริม

เมื่อเดือน ม.ค. ที่ผ่านมา SpaceX ประกาศเป้าหมายในการปล่อยกลุ่มดาวเทียม 1 ล้านดวงที่จะโคจรรอบโลกและใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูล AI

ที่มา: รอยเตอร์