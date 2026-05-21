เฝ้าโทรศัพท์รอแล้ว! ไต้หวันระบุ 'ไล่ ชิงเต๋อ' พร้อมมากที่จะพูดคุยกับ 'ทรัมป์' หลังผู้นำสหรัฐฯ แย้มโอกาส

ทางการไต้หวันแถลงเมื่อวันพฤหัสบดี (21 พ.ค.) ว่า ประธานาธิบดี ไล่ ชิงเต๋อ ยินดีที่จะพูดคุยกับประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ซึ่งจะเป็นการสนทนาที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนระหว่างผู้นำเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกกับเกาะประชาธิปไตยที่จีนอ้างสิทธิ์
ยังไม่ชัดเจนว่า การเจรจาจะเกิดขึ้นเมื่อใด แต่การตัดสินใจครั้งนี้อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างวอชิงตันกับปักกิ่ง และช่วยคลี่คลายชะตากรรมของแพกเกจอาวุธขนาดใหญ่ที่สหรัฐฯ กำลังพิจารณาสำหรับไต้หวัน
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ และไต้หวันไม่ได้พูดคุยกันโดยตรงนับตั้งแต่ที่วอชิงตันเปลี่ยนการรับรองทางการทูตจากไทเปไปเป็นปักกิ่งในปี 1979 จีนถือว่าไต้หวันเป็นดินแดนของตน และไม่เคยละทิ้งทางเลือกใช้กำลังเพื่อนำไต้หวันมาอยู่ภายใต้การควบคุม
เมื่อวันพุธ (20) ทรัมป์ กล่าวว่า เขาจะพูดคุยกับ ไล่ ซึ่งเป็นครั้งที่สองในรอบสัปดาห์ที่เขากล่าวเช่นนั้น ซึ่งเป็นการปัดตกข้อสันนิษฐานเบื้องต้นที่ว่า การกล่าวถึงเรื่องนี้ครั้งแรกหลังจากการประชุมสุดยอดที่ปักกิ่งกับประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เป็นเพียงการพูดผิดพลาด
กระทรวงการต่างประเทศของไต้หวันย้ำคำพูดของ ไล่ ที่กล่าวไว้เมื่อวันพุธ (20) ว่า หากเขามีโอกาสได้พูดคุยกับประธานาธิบดี ทรัมป์ เขาจะบอกว่าจีนกำลังบ่อนทำลายสันติภาพ และรัฐบาลของเขาจะรักษาสถานะที่เป็นอยู่เดิมในช่องแคบไต้หวัน
“นอกเหนือจากความมุ่งมั่นที่จะรักษาสถานะที่เป็นอยู่เดิมในช่องแคบไต้หวันแล้ว ประธานาธิบดี ไล่ ยังยินดีที่จะหารือเรื่องเหล่านี้กับประธานาธิบดี ทรัมป์” กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันระบุเพิ่มเติม
โจเซฟ อู๋ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติไต้หวัน กล่าวกับสมาชิกสภานิติบัญญัติว่า รัฐบาลต้อง “เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับ” ในขณะนี้ และหากมีความคืบหน้าใดๆ ก็จะเปิดเผยต่อสาธารณะ
“หากการสื่อสารและการเจรจาเหล่านี้สามารถยกระดับขึ้นไปสู่ระดับที่สูงขึ้นได้ และหากเราสามารถรักษาการเจรจาที่เอื้อต่อสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคได้ นี่จะเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ไม่เพียงแต่สำหรับไต้หวันเท่านั้น แต่ยังรวมถึงประเทศประชาธิปไตยและภูมิภาคอินโดแปซิฟิกโดยรวมด้วย” เขากล่าว
อู๋ ยังกล่าวถึงการที่ ทรัมป์ ใช้คำว่า "ปัญหาไต้หวัน" ซึ่งสะท้อนถ้อยคำของปักกิ่ง โดยเขาย้ำว่าไต้หวันไม่ใช่ฝ่ายที่สร้างปัญหา
"จีนต่างหากที่สร้างปัญหาสารพัดอย่างตามแนวหมู่เกาะแรก" อู๋ กล่าว โดยหมายถึงพื้นที่ที่ทอดยาวจากญี่ปุ่นลงมาผ่านไต้หวันและเข้าสู่ฟิลิปปินส์
"จีนนั่นแหละคือปัญหา"
ปลายปี 2016 ทรัมป์ ในฐานะว่าที่ประธานาธิบดีได้ทำลายธรรมเนียมปฏิบัติทางการทูตของสหรัฐฯ ที่ดำเนินมาหลายทศวรรษ ด้วยการพูดคุยโดยตรงทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดี ไช่ อิงเหวิน ของไต้หวันในขณะนั้น
จีนปฏิเสธข้อเสนอการเจรจาหลายครั้งจาก ไล่ โดยเรียกเขาว่า "นักแบ่งแยกดินแดน"
ที่มา: รอยเตอร์