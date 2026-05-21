ผิดพลาดร้ายแรง!สถานีวิทยุสหราชอาณาจักร จู่ๆประกาศข่าว'คิงชาร์ลส์'สวรรคต

สถานีวิทยุแห่งหนึ่งของสหราชอาณาจักร ออกมาขอโทษบรรดาผู้ฟัง หลังทำผิดพลาดอย่างร้ายแรงในเรื่องเกี่ยวกับพระราชวัง ประกาศข่าวการเสด็จสวรรคตของกษัตริย์ชาร์ลส์อย่างไม่มีปี่มีขลุ่ย แถมยังงดอากาศไปพักหนึ่งตามธรรมเนียมปฏิบัติ ก่อนต้องรุดออกแก้ข่าว ว่าข่าวคราวอันน่าสลดนี้ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด
สื่อมวลชนสหราชอาณาจักรหลายแห่ง รายงานอ้างผู้ฟังรายหนึ่ง โพสต์เล่าเหตุการณ์บนสื่อสังคมออนไลน์ ว่ารายการปกติของสถานีวิทยุแคโรไลน์ ซึ่งออกอากาศทั่วแถมมิดแลนด์สและทางใต้ของอังกฤษ ได้หยุดออกอากาศอย่างกระทันหัน ก่อนที่ผู้ประกาศข่าวจะแจ้งว่าขอระงับการออกอากาศตามปกติ สืบเนื่องจากการเสด็จสวรรคตของกษัตริย์ชาร์ลส์ ที่ 3 ตามด้วยการเปิดเพลง God Save the King จากนั้นสถานีแห่งนี้ได้หยุดอากาศตามธรรมเนียมเข้าสู่ภาวะเงียบสนิทไปได้ราวๆ 15 นาที ก่อนจะกลับมาออกอากาศอีกรอบ คราวนี้เป็นคำแถลงขอโทษจากความผิดพลาด
ปีเตอร์ มัวร์ ผู้จัดการสถานี เผยแพร่ถ้อยแถลงขอโทษ พร้อมให้คำอธิบายความผิดพลาดครั้งนี้ว่ามีต้นตอจาก "ข้อผิดพลาดทางคอมพิวเตอร์"
ในถ้อยแถลงที่แชร์บนพเจเฟซบุ๊กของสถานีวิทยุแห่งนี้ มัวร์เขียนว่า "สืบเนื่องจากความผิดพลาดของระบบคอมพิวเตอร์ ณ สถานีหลักของเรา แผนและขั้นตอนการปฏิบัติงานเมื่อกษัตริย์เสด็จสวรรคต ซึ่งทุกสถานีวิทยุโทรทัศน์ของสหราชอาณาจักร เตรียมพร้อมไว้อยู่เสมอ โดยหวังว่าจะไม่จำเป็นต้องใช้งาน ได้ดำเนินการเองโดยไม่ตั้งใจในช่วงบ่ายวันอังคาร(19พ.ค.) แจ้งข่าวผิดๆว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตแล้ว"
"จากนั้นสถานีวิทยุแคโรไลน์ หยุดกระจายเสียงออกอากาศ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดในกรณีฉุกเฉินระดับประเทศ ซึ่งมันทำให้เรารู้ตัว ต้องเร่งแก้ไขสถานการณ์และออกอากาศแถลงการณ์ขอโทษ ทางสถานีวิทยุแคโรไลน์ยินดีที่เคยได้มีโอกาสออกอากาศพระราชสาสน์ในวันคริสต์มาสของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 และของกษัตริย์ชาร์ลส์ในปัจจุบัน และเราหวังว่าจะได้ทำเช่นนี้ต่อไปอีกหลายปีข้างหน้า เราขอพระราชทานอภัยโทษสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และขออภัยผู้ฟังของเราสำหรับความหมองใจใดๆที่เกิดขึ้น"
พวกผู้ฟังรีบเข้าไปแสดงความคิดเห็นในโพสต์เพื่อแสดงความโล่งใจที่ข่าวไม่ถูกต้อง ในขณะที่บางคนแสดงความเห็นใจต่อผู้ประกาศข่าวทางวิทยุที่ต้องเป็นคนออกอากาศข่าวการสวรรคตอันเป็นเท็จของกษัตริย์ชาร์ลส์
"ข้อดีก็คือ อย่างน้อยคุณก็รู้ว่าขั้นตอนการดำเนินการนี้มีอยู่จริงและทำงานได้จริง" ผู้ฟังรายหนึ่งเขียน ส่วนอีกคนเสริมว่า "ฉันเดาว่ามันคงทำให้หลายคนหยุดชะงักไป มันทำให้ฉันช็อคเล็กน้อย แต่ความผิดพลาดนี้สามารถเกิดขึ้นได้ และฉันยินดีที่พบว่ามันไม่เป็นความจริง"
กษัตริย์ชาร์ลส์ ยังคงมีพลานามัยแข็งแรงดี พระองค์และราชนิชีคามิลลา เสด็จฯถึงไอร์แลนด์เหนือเมื่อวันอังคาร(19พ.ค.) ในการเดินทางเยือนเป็นเวลา 3 วัน
(ที่มา:เดลิสตาร์)