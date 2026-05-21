ยูเครนตาละห้อย!อังกฤษหมดทางไปเจอพิษสงครามอิหร่าน เลิกคว่ำบาตรแบกหน้านำเข้าน้ำมันรัสเซีย

สหราชอาณาจักรจะนำเข้าดีเซลและน้ำมันเครื่องบินจากต่างแดน ที่กลั่นจากน้ำมันดิบรัสเซียที่อยู่ภายใต้ข้อยกเว้นจากมาตรการคว่ำบาตร ความเคลื่อนไหวผ่อนปรนข้อจำกัดต่างๆ ในจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยรับประกันความพอเพียงของอุปทานในประเทศ ท่ามกลางราคาน้ำมันที่พุ่งสูง สืบเนื่องจากสงครามในตะวันออกกลาง
แดน ทอมลินสัน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าในขณะที่สหราชอาณาจักรยังคงสนับสนุนยูเครนอย่างมั่นคง แต่ผลประโยชน์ของประเทศชาติต้องมาก่อน เพราะฉะนั้นการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรบางอย่างที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของรัสเซีย ในเวลานี้จึงมีความสมเหตุสมผล
"เราจำเป็นต้องทำให้แน่ใจว่า เราได้ปกป้องความมั่นคงทางอุปทาน สำหรับสินค้าพื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่งในระบบเศรษฐกิจของเรา อย่างเช่นน้ำมันเครื่องบิน" เขาบอกกับบีบีซีในวันพุธ(20พ.ค.)
ความเคลื่อนไหวนี้เป็นไปตามก้าวย่างแบบเดียวกันของสหรัฐฯ ซึ่งเมื่อวันจันทร์(18พ.ค.) ขยายกรอบเวลาการยกเว้นคว่ำบาตรออกไป เปิดทางให้ซื้อน้ำมันรัสเซียที่ส่งมอบทางทะเล เพื่อสนับสนุนประเทศต่างๆที่มีความเปราะบางทางพลังงาน ที่ได้รับผลกระทบจากความปั่นป่วนทางอุปทาน อันเนื่องจากสงครามที่อเมริกาและอิสราเอลเปิดศึกกับอิหร่าน และการปิดช่องแคบฮอร์มุซ
นับตั้งแต่รัสเซียเปิดฉากรุกรานยูเครนเต็มรูปแบบในปี 2022 สหราชอาณาจักรได้คว่ำบาตรบุคคลต่างๆ ภาคธุรกิจและเรือทั้งหลาย มากกว่า 3,200 คน/แห่ง/ลำ ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรเล่นงานระบบปกครองรัสเซีย ในความพยายามก่อความปั่นป่วนแก่ความเคลื่อนไหวของมอสโกและช่วยเหลือเคียฟ
ภายใต้ข้อยกเว้น จะมีการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรสำหรับเชื้อเพลิงเครื่องบิยและดีเซลกลั่นจากประเทศที่ 3 อย่างเช่นอินเดียนและตุรกี ซึ่งอาจกลั่นมาจากน้ำมันรัสเซีย เปิดทางให้สหราชอาณาจักรได้อุปทานเพิ่มเติม
อย่างไรก็ตามฝ่ายเห็นต่างวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันจะเปิดทางให้รัสเซียโกยเงินเพิ่มเติม และมีทุนสำหรับทำสงครามกับยูเครน
ทอมลินสัน ปกป้องการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ว่าเป็น "การตัดสินใจที่สมเหตุสมผล" เพื่อช่วยรับประกันความมั่นคงทางอุปทานและช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรม สายการบินต่างๆและครัวเรือนรับมือกับราคาที่พุ่งสูง เขาบอกว่าสหราชอาณาจักรยังคงให้การสนับสนุนยูเครน ด้วยการมอบอาวุธยุทโธปกรณ์หลายพันล้านปอนด์ ขณะเดียวกันก็ยังคงไว้ซึ่งมาตรการคว่ำบาตรอื่นๆต่างๆนานา
สายการบินต่างๆเคยส่งเสียงเตือนเมื่อเดือนเมษายน เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการขาดแคลนอุปทานน้ำมันเครื่องบินในช่วงฤดูร้อนนี้ แต่เมื่อเร็วๆ นี้กลับแสดงท่าทีที่มองในแง่ดีมากขึ้นเกี่ยวกับความพร้อมของน้ำมัน แม้ขณะเดียวกันสายการบินต่างๆทั่วโลกยอมรับว่าจำเป็นต้องขึ้นค่าตั๋วและยกเลิกเที่ยวบินบางเที่ยวบิน
กฎเกณฑ์ใหม่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันพุธ(20พ.ค.) และเบื้องต้นจะไม่จำกัดระยะเวลา แต่จะมีการพิจารณาทบทวนเป็นครั้งคราว สามารถปรับเปลี่ยนหรือเพิกถอนได้
(ที่มา:รอยเตอร์ส)