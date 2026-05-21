เชื่อได้ไหม!ทรัมป์แผ่นเสียงตกร่อง เจรจากับอิหร่าน'อยู่ในขั้นสุดท้าย' แต่ขู่อาจมีการตายหากไม่ยอมตกลง

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ในวันพุธ(20พ.ค.) บอกว่าการเจรจากับอิหร่าน "อยู่ในขั้่นสุดท้ายแล้ว" แต่ขณะเดียวกันก็เตือนว่าจะกลับมาโจมตีอีก จนกว่าเตหะรานจะยินยอมในข้อตกลงสันติภาพ
6 สัปดาห์นับตั้งแต่ ทรัมป์ ระงับปฏิบัติการ "มหากาพย์โกธา" เพื่อข้อตกลงหยุดยิงหนึ่งๆ การเจรจายุติสงครามแทบไม่มีความคืบหน้าใดๆเลย ทรัมป์กล่าวอ้างเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ ว่าเขาเฉียดใกล้ออกคำสั่งโจมตีรอบใหม่ แต่ระงับเอาไว้เพื่อให้เวลาการเจรจา
"เราอยู่ในขั้นสุดท้ายแล้วกับอิหร่าน แล้วเราจะได้เห็นกัน ไม่ว่าจะได้ข้อตกลงหรือเราจะทำอะไรบางอย่างที่เลวร้ายนิดหน่อย แต่หวังว่ามันจะไม่เกิดขึ้น" เขาบอกกับพวกผู้สื่อข่าว "โดยหลักการแล้ว ผมอยากเห็นคนตายแค่เล็กน้อย ไม่เห็นด้วยหากมีการตายเยอะๆ แต่เราสามารถทำได้ทั้งสองแบบ"
เวลาต่อมาระหว่างพูดกับสถาบันยามชายฝั่งสหรัฐฯ ทรัมป์แสดงความคิดเห็นที่ดูเหมือนเป็นการกลับลำคำขู่ หรือไม่ก็อาจเป็นอีกหนึ่งวาทกรรมของเขา "เราอาจจำเป็นต้องโจมตีพวกเขาหนักหน่วงมากๆ แต่บางทีก็อาจจะไม่" พร้อมเน้นย้ำถึงความตั้งใจของเขาที่จะไม่ปล่อยให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครอง
ในส่วนของอิหร่าน กล่าวหา ทรัมป์ กำลังวางแผนกลับมาเริ่มสงคราม และขู่แก้แค้นต่อการโจมตีใดๆ ด้วยการเล่นงานเป้าหมายต่างๆที่อยู่นอกเหนือตะวันออกกลาง "ถ้ามีการรุกรานอิหร่านซ้ำอีก สัญญาเลยว่าสงครามระดับภูมิภาค จะขยายวงออกไปนอกภูมิภาคในคราวนี้" กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านระบุในถ้อยแถลง
บาเกอร์ กาลิบาฟ ประธานรัฐสภาอิหร่าน หัวหน้าคณะผู้แทนเจรจา กล่าวในคลิปเสียงที่โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ ระบุว่าความเคลื่อนไหวที่ทั้งชัดเจนและซ่อนเร้นของศัตรู แสดงให้เห็นว่าอเมริกากำลังวางแผนโจมตีรอบใหม่
เอสมาอิล บากาอี โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหราน กล่าวเสริมในเวลาต่อมาว่า สหรัฐฯ จำเป็นต้องยุติธรรมพฤติกรรมโจรสลัดกับเรือของอิหร่านเสียก่อน อ้างถึงกรณีที่อเมริกาปิดล้องท่าเรือต่างๆของเตหะราน "แม้มีประวัติในแง่ลบของอีกฝ่ายในช่วงปีครึ่งที่ผ่านมา แต่อิหร่านยังคงเดินหน้าในเส้นทางของการเจรจาด้วยความจริงจังและความตั้งใจจริง แต่มีข้อสงสัยอย่างหนักแน่นและสมเหตุสมผลเกี่ยวกับพฤติกรรมของอเมริกา"
ปากีสถาน ซึ่งกลายมาเป็นคนกลางและเป็นเจ้าภาพการเจรจาสันติภาพ ที่จนถึงตอนนี้จัดขึ้นเพียงครั้งเดียว ได้ทำหน้าที่ถ่ายทอดสารระหว่าง 2 ฝ่ายในความพยายามประสานงานไกล่เกลี่ย และในความพยายามผลักดันทางการทูตล่าสุดมีรายงานว่ารัฐมนตรีมหาดไทยของปากีสถานอยู่ในเตหะรานในวันพุธ(20พ.ค.)
บากาอี บอกว่าวอชิงตันและเตหะรานจะยังคงแลกเปลี่ยนสารกันผ่านคนกลางอย่างปากีสถาน
อิหร่าน ยื่นข้อเสนอใหม่ไปยังสหรัฐฯเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ แต่คำอธิบายของเตหะราน บ่งชี้ว่าส่วนใหญ่ในนั้นเป็นการเน้นย้ำเงื่อนไขต่างๆก่อนหน้านี้ที่เคยถูกปฏิเสธโดยทรัมป์ ในนั้นรวมถึงความต้องการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซ, เงินชดเชยค่าความเสียหายจากสงคราม, ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตร และปล่อยเงินที่อายัดทรัพย์ไว้ และถอนทหารสหรัฐฯออกจากพื้นที่
ทรัมป์ อ้างว่าเขายกเลิกการโจมตีในช่วงต้นสัปดาห์ในนาทีสุดท้าย ตอบรับคำร้องขอจากบรรดาเพื่อนบ้านในอ่าวเปอร์เซียของอิหร่าน และในวันอังคาร(19พ.ค.) เขาบอกเพิ่มเติมว่าเขาอยู่ห่างจากการออกคำสั่งโจมตีแค่ชั่วโมงเดียว
อิหร่านปิดตายช่องแคบฮอร์มุซเป็นส่วนใหญ่ สำหรับเรือทุกลำยกเว้นแต่เรือของพวกเขาเอง นับตั้งแต่สหรัฐฯและอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีในเดือนกุมภาพันธ์ ความเคลื่อนไหวที่ก่อความปั่นป่วนแก่อุปทานพลังงานโลกครั้งเลวร้ายสุดในประวัติศาสตร์ กระตุ้นให้อเมริกาตอบโต้เมื่อเดือนที่แล้ว ด้วยการกำหนดมาตรการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่าน
เตหะรานบอกว่าพวกเขามีเป้าหมายกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซแก่บรรดามิตรประเทศที่ยึดถือเงื่อนไขของพวกเขา ซึ่งเป็นไปได้ที่ในนั้นอาจรวมถึงการสัญจรผ่านโดยเสียค่าผ่านทาง ในสิ่งที่วอชิงตันโวยวายว่า "ยอมรับไม่ได้"
บากาอี บอกในช่วงค่ำวันพุธ(20พ.ค.) ว่าอิหร่านพร้อมจัดตั้งกลไกลหนึ่งๆร่วมกับโอมาน เพื่อรับประกันความมั่นคงที่ยั่งยืนในช่องแคบฮอร์มุซ
มีรายงานว่าเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ 2 ลำของจีน ซึ่งบรรทุกน้ำมันรวมกันราว 4 ล้านบาร์เรล เดินทางออกจากช่องแคบในวันพุธ(20พ.ค.) ตามคำแถลงของอิหร่านเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ส่วน ทรัมป์ ได้กล่าวระหว่างอยู่ในกรุงปักกิ่งเพื่อประชุมซัมมิต ว่าพวกเขาเห็นพ้องคลายกฎระเบียบสำหรับเรือของจีน
กระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้ระบุในวันพุธ(20พ.ค.) ว่าเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งของเกาหลีใต้ สามารถผ่านช่องแคบออกมาได้เช่นกัน ภายใต้ความร่วมมือกับอิหร่าน
Lloyd's List บริษัทเฝ้าระวังการเดินเรือ ระบุว่ามีเรืออย่างน้อย 54 ลำ ที่สัญจรผ่านช่องแคบในสัปดาห์ที่แล้ว เพิ่มขึ้นจากหนึ่งสัปดาห์ก่อนหน้านั้นเท่าตัว และอิหร่านบอกว่ามีเรือ 26 ลำ ที่ล่องผ่านในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามมันยังเป็นแค่เศษส่วนเล็กน้อยของจำนวน 140 ลำต่อวัน ในช่วงก่อนเกิดสงคราม
(ที่มา:รอยเตอร์ส)