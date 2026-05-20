ข่าวกรองตะวันตกพบ “จีน" แอบฝึกลับทหารรัสเซีย 200 นาย มีจำนวนมากขั้นครูฝึกยศพันโทที่ “ปักกิ่ง-หนานจิง” ในการรบโดรน-สงครามอิเล็กทรอนิก

รอยเตอร์/เอเจนซีส์ – แหล่งข่าวกรองยุโรปและเอกสารลับที่รอยเตอร์ได้เห็นพบว่า กองทัพจีนได้แอบฝึกซ้อมทหารรัสเซียจำนวนราว 200 นายที่จีนเมื่อปลายปี 2025 และพบมีบางส่วนได้กลับไปรบในยูเครน การฝึกสอนตั้งแต่โดรน การสงครามอิเล็กทรอนิก และยุทธวิธีรบทหารราบยานเกราะ
รอยเตอร์รายงานวานนี้(19 พ.ค)ว่า การฝึกสอนรบที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในการใช้โดรนถูกระบุไว้ในข้อตกลง 2 ภาษารัสเซีย-จีนที่ลงนามไว้โดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากเครมลิน-ปักกิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 2 ก.ค ปี 2025 อ้างอิงจากเอกสารที่รอยเตอร์ได้เห็นพบว่า มีการฝึกทหารรัสเซียจำนวน 200 นายตามที่ตั้งทางการทหารกองทัพจีนในหลายที่รวมที่กรุงปักกิ่งและเมืองนานจิงทางตะวันออกของจีน
อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงที่ลงนามได้ระบุว่า มีทหารจีนหลายร้อยนายจะถูกส่งไปฝึกซ้อมในค่ายทหารต่างๆในรัสเซียเช่นกัน
หนึ่งในแหล่งข่าวกรองลับกล่าวว่า การที่ปักกิ่งฝึกสอนเจ้าหน้าที่ทหารรัสเซียในระดับปฎิบัติการและระดับยุทธวิธีที่ในเวลาต่อมาทหารรัสเซียเหล่านี้กลับเข้าไปสู้รบในยูเครน ส่งผลทำให้จีนนั้นเกี่ยวข้องกับสงครามในทวีปยุโรปมากกว่าที่เคยเป็นที่รับรู้ก่อนหน้า
นิวสวีคของสหรัฐฯรายงานเพิ่มเติมว่า โครงการฝึกซ้อมมีรายงานว่าเน้นไปที่ความสามารถในสนามรบโดยเฉพาะปฎิบัติการโดรนและสงครามอิเล็กทรอนิก
ทั้งนี้กันยายนปีที่แล้ว รอยเตอร์เคยรายงานว่าผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทเอกชนจีนไม่ต่ำกว่า 1 แห่งได้พัฒนาด้านเทคนิกสำหรับโดรนสงครามให้กับผู้ผลิตโดรนโจมตีรัสเซียอ้างอิงจากแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ยุโรป อย่างไรก็ตามกระทรวงต่างประเทศจีนอ้างว่า ไม่เคยรู้ระแคระคายในเรื่องนี้
บริษัทเอกชนจีน 2 แห่งที่ถูกเปิดเผยในรายงานรอยเตอร์ถูก EU สั่งคว่ำบาตรเดือนที่ผ่านมา
ในการฝึกซ้อมให้ทหารรัสเซียพบว่ายังรวมถึง ยุทธวิธีรบทหารราบยานเกราะ ปฎิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดสนาม และการประสานในสนามรบในวงกว้างสะท้อนไปถึงลักษณะปฎิบัติการของการฝึก
รอยเตอร์รายงานว่า มีทหารรัสเซียจำนวนมากที่ได้รับการฝึกในจีนอยู่ในระดับครูฝึกที่จะผ่านความเชี่ยวชาญไปตามสายบังคับบัญชาในวงกว้างของกองทัพรัสเซีย อ้างอิงสำนักข่าวกรองยุโรป 2 แห่ง โดยทหารครูฝึกรัสเซียเหล่านี้มีตั้งแต่ยศสิบโทไปจนถึงพันโท
เอกสารภายในกองทัพรัสเซียที่รอยเตอร์ได้พบระบุไปถึงการฝึก 4 ครั้งที่จีน
รายงานฉบับที่ #1ลงเดือนธันวาคม ปี 2025 ทำการฝึกทหารรัสเซีย 50 นายที่ศูนย์ฝึกกองกำลังทหารราบกองทัพจีน PLA ใน ฉือเจียจวง (Shijiazhuang) มณฑลเหอเป่ย์ โดยมีเนื้อหาการฝึกไปในด้านการรบแบบกองกำลังผสมฝึกทหารรัสเซียยิงปืนใหญ่ขนาด 82 ม.มด้วยการใช้โดรนเพื่อบ่งพิกัดเป้าหมายโจมตี
รายงานฉบับที่ #2 อ้างอิงจากแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ 2 คนกล่าวถึงการฝึกต่อต้านทางอากาศที่ค่ายเจิ้งโจว (Zhengzhou) มณฑลเหอหนานรวมไปถึงการต่อต้านการโจมตีจากโดรนเป็นต้นว่า ระบบปืนต่อต้านโดรน(electronic warfare rifles) ระบบต่อต้านโดรนด้วยการยิงตาข่ายลงไปคลุมโดรนให้ตกสู่พื้น และโดรนต่อต้านเป็นต้น
รายงานฉบับที่ #3 ลงวันที่เดือนธันวาคม ปี 2025 และเขียนโดยพันตรีรัสเซียชี้ว่า การซ้อมใช้โดรนสำหรับทหารรัสเซียเกิดขึ้นที่ศูนย์ฝึกกองทัพจีนด้านอากาศยานทางการทหาร กองพลน้อยที่ 1 ของ อี้ปิน (Yibin) มณฑลเสฉวน โดยการฝึกอยู่ในการแสดงมัลติมีเดียเกี่ยวข้องกับการใช้แบบจำลองการบิน (flight simulator) ฝึกฝนการใช้โดรน FPV และโดรนประเภทอื่นอีกราว 2 ประเภท
รายงานฉบับที่ #4ลงวันที่เดือนพฤศจิกายน ปี 2025 เกิดขึ้นมหาวิทยาลัยทหารช่างกองทัพจีน (Army Engineering University of PLA) ในหนานจิง การฝึกซ้อมด้านเทคโนโลยีระเบิด การสร้างทุ่นสนาม รวมไปถึงการเก็บกู้ทุ่นสนามและการเคลื่อนย้านกระสุนที่ยังไม่ระเบิดและการใช้อุปกรณ์ระเบิด
รายงานนี้รวมภาพถ่ายต่างๆของทหารรัสเซียที่อยู่ในเครื่องแบบและกำลังรับฝึกสอนโดยครูฝึกจีนที่อยู่ในเครื่องแบบทหาร ภาพถ่ายยังแสดงให้เห็นว่าทหารรัสเซียกำลังเฝ้าดูอุปกรณ์ทหารช่างและการกวาดทุ่นระเบิด
รอยเตอร์รายงานว่า ในขณะเดียวกันกองกำลังทหารจีนที่เดินทางไปเข้ารับการฝึกที่รัสเซียเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2024 เป็นอย่างน้อยแต่ทว่าทหารรัสเซียเข้ามารับการฝึกซ้อมในจีนนี้เป็นเรื่องใหม่ อ้างอิงจากสำนักข่าวกรองตะวันตก 2 แห่ง
ในขณะที่รัสเซียมีประสบการณ์สูงในการสู้รบที่ยูเครน จีนที่เป็นพันธมิตรใกล้ชิดมีศักยภาพทางอุตสาหกรรมโดรนอย่างมหาศาลสามารถช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีและวิธีการฝึกเป็นต้นว่า ใช้แบบจำลองการบินฝึก