ลางไม่ดี! ผลสำรวจรอยเตอร์/อิปซอสพบคะแนนนิยม 'ทรัมป์' ดิ่งเหลือ 35% มะกัน 3 ใน 4 มองสงครามอิหร่าน 'ไม่คุ้มค่า'

ผลสำรวจความคิดเห็นของรอยเตอร์/อิปซอส ระบุว่า คะแนนความนิยมของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แหงสหรัฐฯ ลดลงเกือบต่ำสุดนับตั้งแต่เขากลับเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีอีกครั้ง โดยได้รับผลกระทบจากคะแนนสนับสนุนที่ลดลงในกลุ่มฐานเสียงพรรครีพับลิกัน
ผลสำรวจซึ่งใช้เวลา 4 วันและสิ้นสุดลงในวันจันทร์ (18 พ.ค.) แสดงให้เห็นว่ามีเพียง 35% ของประชาชนชาวอเมริกันที่เห็นชอบกับการทำงานของทรัมป์ ลดลง 1 เปอร์เซ็นต์จากผลสำรวจของรอยเตอร์/อิปซอสเมื่อต้นเดือนนี้ และสูงกว่าจุดต่ำสุดในสมัยการดำรงตำแหน่งของเขาเล็กน้อยซึ่งอยู่ที่ 34% ในเดือนที่แล้ว
ทรัมป์ เริ่มต้นวาระปัจจุบันในเดือน ม.ค. ปี 2025 ด้วยคะแนนความนิยม 47%
คะแนนนิยมในตัวผู้นำสหรัฐฯ ที่ลดลงในปีนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่ชาวอเมริกันต้องเผชิญกับราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น นับตั้งแต่ ทรัมป์ สั่งโจมตีอิหร่านร่วมกับอิสราเอลในเดือน ก.พ.
สงครามดังกล่าวทำให้การค้าขายน้ำมันทั่วโลกหยุดชะงักไปมาก ส่งผลให้ราคาน้ำมันหน้าปั๊มสำหรับชาวอเมริกันสูงขึ้นประมาณ 50% และสร้างความกังวลให้กับพันธมิตรพรรครีพับลิกันของ ทรัมป์ ซึ่งจะต้องพยายามรักษาเสียงข้างมากในสภาคองเกรส ในศึกเลือกตั้งกลางเทอมเดือน พ.ย. นี้
ความไม่พอใจกำลังแพร่กระจายภายในพรรคของทรัมป์ โดย 21% ของฐานเสียงรีพับลิกันระบุว่า พวกเขาไม่เห็นด้วยกับผลงานของประธานาธิบดีในขณะนี้ เทียบกับ 5% หลังจากที่ ทรัมป์ เข้ารับตำแหน่งในเดือนมกราคม ปี 2025
79% ของฐานเสียงรีพับลิกันในการสำรวจยังคงเห็นว่า ทรัมป์ ทำงานได้ดี ลดลงจาก 82% ในช่วงต้นเดือน และ 91% ในช่วงเริ่มต้นวาระของเขา
ผู้สนับสนุนรีพับลิกันไม่พอใจผลงานของ ทรัมป์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการจัดการปัญหาค่าครองชีพของชาวอเมริกัน ซึ่งเป็นประเด็นที่เขาให้สัญญาในการหาเสียงปี 2024 ว่าจะเข้ามาแก้ไข หลังจากที่ภาวะเงินเฟ้อสูงเคยสร้างปัญหาให้กับรัฐบาล โจ ไบเดน อดีตประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครต
มีเพียง 47% ของฐานเสียงรีพับลิกันที่ให้คะแนน ทรัมป์ ในเรื่องค่าครองชีพในเชิงบวก เทียบกับ 46% ที่กล่าวว่าเขาทำงานได้ไม่ดี และในบรรดาชาวอเมริกันโดยรวมมีเพียง 1 ใน 5 เท่านั้นที่เห็นด้วยกับการบริหารจัดการค่าครองชีพของทรัมป์
ผลสำรวจความคิดเห็นซึ่งจัดทำขึ้นทางออนไลน์ รวบรวมคำตอบจากผู้ใหญ่ 1,271 คนทั่วประเทศ และมีค่าความคลาดเคลื่อน 3% สำหรับชาวอเมริกันโดยรวม และ 5% เฉพาะฐานเสียงรีพับลิกัน
นักวางแผนกลยุทธ์ทางการเมืองของพรรครีพับลิกันกล่าวว่า ความนิยมของ ทรัมป์ ที่ลดลงอาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความกระตือรือร้นที่ลดลงในหมู่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เป็นฐานเสียงของพรรค ก่อนศึกเลือกตั้งมิดเทอมซึ่งสองพรรคใหญ่จะช่วงชิงการครองเสียงข้างมากในทั้งสองสภาของสหรัฐฯ
“สิ่งที่ฉันกังวลมากกว่าคือ ดูเหมือนว่าฐานเสียงรีพับลิกันจะไม่กระตือรือร้นที่จะออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกลางเทอมมากเท่ากับฐานเสียงเดโมแครตในตอนนี้” เจเน็ต ฮอฟฟ์แมน ที่ปรึกษาของพรรครีพับลิกันกล่าว
ฮอฟฟ์แมน ย้ำว่า ยังไม่ชัดเจนว่าเรตติ้งที่ลดลงของ ทรัมป์ จะมีผลกระทบมากน้อยเพียงใด เนื่องจากยังมีฐานเสียงรีพับลิกัน 4 ใน 5 คนที่ยังคงสนับสนุนเขาอยู่ “80% ก็ยังเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูง” เธอกล่าว
การสนับสนุนของ ทรัมป์ ภายในพรรคของเขายังคงแข็งแกร่งในเรื่องนโยบายคนเข้าเมือง ซึ่งเป็นอีกประเด็นสำคัญในการหาเสียงเลือกตั้งเมื่อปี 2024 และเป็นประเด็นที่กระตุ้นกลุ่มผู้สนับสนุนหลักๆ ซึ่งเขาเรียกว่า ขบวนการทำให้สหรัฐอเมริกากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง หรือ MAGA
ประมาณ 82% ของฐานเสียงรีพับลิกันเห็นด้วยกับวิธีจัดการคนเข้าเมืองของทรัมป์ ซึ่งแทบไม่เปลี่ยนแปลงจากปีที่แล้ว
ทรัมป์ เข้ารับตำแหน่งด้วยคำมั่นสัญญาที่จะหลีกเลี่ยงสิ่งที่เขาเรียกว่า "สงครามชั่วนิรันดร์" เช่น การแทรกแซงทางทหารของสหรัฐฯ ในอิรักและอัฟกานิสถาน ซึ่งทำให้กองทัพสหรัฐฯ ต้องสูญเสียทรัพยากรไปมากเกือบตลอด 25 ปีที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ โต้แย้งว่าสงครามกับอิหร่าน "ประสบความสำเร็จ" โดยยกย่องการโจมตีที่สังหารผู้นำของประเทศและนักการเมืองอาวุโสหลายคน
แม้จะมีการหยุดยิงที่เปราะบางเกิดขึ้นตั้งแต่เดือน เม.ย. ทว่าส่วนใหญ่แล้วอิหร่านยังคงปิดกั้นไม่ให้เรือบรรทุกน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันราวๆ 1 ใน 5 ของโลก
ผลสำรวจล่าสุดของรอยเตอร์/อิปซอส ระบุว่า มีฐานเสียงรีพับลิกันเพียง 62% ที่เห็นด้วยกับวิธีที่ ทรัมป์ จัดการสถานการณ์ในอิหร่าน ขณะที่ 28% ไม่เห็นด้วย ฐานเสียงเดโมแครตส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย เช่นเดียวกับ 2 ใน 3 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งอิสระ
โดยรวมแล้ว มีเพียง 1 ใน 4 ของผู้ตอบแบบสอบถาม – และประมาณครึ่งหนึ่งของรีพับลิกัน – ที่กล่าวว่าปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯ ในอิหร่านนั้น "คุ้มค่า"
ที่าา: รอยเตอร์