ลูกชายผู้ก่อตั้งแบรนด์เสื้อผ้า Mango ชื่อดังโดนจับใน “สเปน” ต้องสงสัยพ่อดับปริศนาตกช่องเขาสูง 100 เมตรเมื่อปี 2024

เอเจนซีส์ – ตำรวจสเปนสอบปากคำเครียด โจนาธาน อันดิค (Jonathan Andic) คดีต้องสงสัยผู้ก่อตั้งแบรนด์เสื้อผ้า Mango ชื่อดังที่มีสาขาทั่วโลกตกช่องเขาเสียชีวิตระหว่างทริปปีนเขาพร้อมลูกชายเมื่อปี 2024
CNN ของสหรัฐฯรายงานวันพุธ(20 พ.ค)ว่า โจนาธาน อันดิค (Jonathan Andic) บุตรชายของผู้ก่อตั้งแบรนด์เสื้อผ้า Mango ปรากฏตัวอยู่ที่ศาลในมาร์โตเรลล์(Martorell) ชานเมืองบาร์เซโลนาในวันอังคาร(19)
ผู้พิพากษาสั่งให้วางเงินประกันจำนวน 1 ล้านยูโรหรือราว 1.16 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯที่ได้มีการถูกวางเรียบร้อยแล้ว อ้างอิงจากโฆษกศาลสูงบาร์เซโลนา
นอกจากนี้ศาลยังสั่งให้อันดิคผู้ลูกต้องให้อาญัติหนังสือเดินทางของตัวเองและต้องมารายงานตัวสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ตำรวจในแคว้นกาตาลุญญาของสเปนจับกุม โจนาธาน อันดิค (Jonathan Andic) บุตรชายผู้ก่อตั้งอาณาจักรเสื้อผ้าแบรนด์ Mango ก่อนเปิดฉากเค้นสอบปากคำเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของบิดาวัย 71 ปี ไอแซค อันดิค( Isak Andic)ที่เสียชีวิตระหว่างปีนเขากับลูกชายในพื้นที่แถบภูเขาใกล้บาร์เซโลนาเมื่อเกือบ 18 เดือนก่อน
บิดาก่อตั้งแบรนด์ Mango เสียชีวิตเมื่อธันวาคมปี 2024 หลังเกิดพลัดหล่นจากช่องเขาตกลงไปในระดับความสูง 100 เมตรระหว่างปีนเขาในมอนตเซอร์ราต (Montserrat) ที่คดีนี้ส่วนใหญ่ถูกมองว่าเป็นอุบัติเหตุแต่มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นเหตุฆาตรกรรม
อ้างอิงจากฟอร์บส์พบว่า ไอแซค อันดิต มีความมั่งคั่ง 4.5 พันล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาที่เขาเสียชีวิตและบริษัทแบรนด์ Mangp มีกำไรตัวเลข 2 จุดหลังทำยอดขายได้ถึง 4.4 พันล้านดอลลาร์
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานว่า หลังการเสียชีวิตของไอแซค อันดิคที่ก่อตั้งธุรกิจนี้ขึ้นมาในปี 1984 จนมีชื่อเสียงไปทั่วโลกส่งผลทำให้ทั้งนักการเมือง นักข่าวและคนในวงการแฟชั่นออกมากล่าวสดุดีไว้อาลัย
ถึงแม้เบื้องต้นของการสอบสวนของตำรวจแคว้นกาตาลุญญาจะมองว่าคดีนี้เป็นอุบัติเหตุแต่ทว่าเจ้าหน้าที่และแหล่งข่าวด้านกระบวนการทางยุติธรรมได้เปิดเผยกับ El País และ La Vanguardia ในปีที่แล้วว่า คดีนี้ถูกปฎิบัติว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเป็นคดีฆาตกรรม
CNN ของสหรัฐฯรายงานว่า โฆษกศาลสูงบาร์เซโลนากล่าวผ่านแถลงการณ์วันอังคาร(19)ว่า คดีการเสียชีวิตของผู้ก่อตั้งอาณาจักรธุรกิจแบรนด์เสื้อผ้า Mango ถูกสอบสวนในคดีฆาตรกรรม
เดอะการร์เดียนชี้ว่า สอดคล้องตำรวจแคว้นกาตาลุญญาออกแถลงการณ์ยืนยันวันอังคาร(19)ว่า โจนาธาน อันดิค ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานบอร์ดบริษัทแบรนด์แฟชั่น Mango ถูกจับกุม โฆษกของตระกูลได้ออกมายืนยันเช่นกันว่า อันดิคถูกสอบปากคำต่อการเสียชีวิตของบิดาที่เป็นผู้ก่อตั้งแบรนด์ Mango
โฆษกกล่าวว่า “ความร่วมมือเกิดขึ้นและจะยังคงมีอยู่ทั้งหมด” พร้อมเสริมว่า ทางตระกูลเชื่อมั่นในความบริสุทธิของอันดิคผู้ลูก
CNN รายงานตามการเปิดเผยของเอพีว่า ทั้งนี้มีการกลับมาเปิดการสอบสวนคดีนี้ใหม่เมื่อมีนาคมปี 2025 และโจนาธาน อันดิค เป็นพยานเพียงคนเดียวของการเกิดอุบัติเหตุ โดย La Vanguardia รายงานว่า ผู้พิพากษาคดีนี้ได้เปลี่ยนสถานะทางการของอันดิคจากพยานมาสู่ผู้ต้องสงสัยเมื่อกันยายนปีที่แล้ว