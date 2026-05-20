'ปูติน' ยกย่องสัมพันธ์รัสเซีย-จีนแนบแน่นยิ่งกว่าที่เคยเป็น ออกปากเชิญ 'สี จิ้นผิง' เยือนมอสโกปีหน้า

ประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย และประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีน เดินตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ ระหว่างพิธีต้อนรับ ณ มหาศาลาประชาชน กรุงปักกิ่ง วันนี้ (20 พ.ค.) โดยมีรายงานว่า ปูติน ได้กล่าวกับประธานาธิบดี สี ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและจีนอยู่ในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน และได้เชิญ สี ให้ไปเยือนรัสเซียในปีหน้า
การเยือนของผู้นำรัสเซียมีขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากที่ สี จิ้นผิง ได้เปิดทำเนียบจงหนานไห่ต้อนรับประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ระหว่างวันที่ 13-15 พ.ค. ที่ผ่านมา
สื่อรัสเซียรายงานวันนี้ (20) ว่า รัสเซียกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะทำโครงการร่วมกับสหรัฐอเมริกาและจีน ตามข้อมูลจาก คิริลล์ ดมิทรีฟ หัวหน้ากองทุน Russian Direct Investment Fund ซึ่งเป็นกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของรัสเซีย
ดมิทรีฟ ซึ่งยังเป็นทูตพิเศษของปูติน และบุคคลสำคัญในการเจรจาระหว่างมอสโกและวอชิงตัน กล่าวว่า "ภายใต้กรอบของกองทุน เรากำลังพิจารณาโครงการบางอย่าง รวมถึงโครงการที่เกี่ยวข้องกับทั้งจีนและสหรัฐฯ"
