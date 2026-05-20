ดูยังไงก็ใช่! บังกลาเทศฮือฮาพบ 'ควายเผือก' หน้าตาคล้าย 'ทรัมป์'

ควายสองตัวที่ได้รับฉายาตามชื่อผู้นำโลกอย่าง โดนัลด์ ทรัมป์ และ เบนจามิน เนทันยาฮู กลายเป็นดาราดังโดยไม่คาดคิดในบังกลาเทศ ก่อนถึงเทศกาลตรุษอีดิลอัฎฮาของชาวมุสลิม โดยควายที่โด่งดังเป็นพิเศษคือควายเผือกน้ำหนักเกือบ 700 กิโลกรัม ชื่อ "โดนัลด์ ทรัมป์" ซึ่งถูกพบที่เขตไพก์ปาราในเมืองนารายันกันจ์
คลิปวิดีโอของพวกมันถูกแชร์อย่างกว้างขวางในโซเชียลมีเดีย โดยผู้ใช้อินเทอร์เน็ตต่างชี้ให้เห็นถึงขนสีทองบนหัวของควาย และ "ความคล้ายคลึงอย่างน่าประหลาด" กับประธานาธิบดีสหรัฐฯ
ซิอุดดิน มริธา เจ้าของฟาร์มควาย เปิดเผยว่า ควายตัวนี้ถูกซื้อมาจากตลาดปศุสัตว์ในเมืองราชชาฮีเมื่อประมาณ 10 เดือนที่แล้ว
“น้องชายของผมตั้งชื่อเล่นให้มันว่า โดนัลด์ ทรัมป์ หลังจากเห็นขนบนหัวของมัน” เขากล่าว “มันมีนิสัยสงบมาก ควายเผือกโดยทั่วไปแล้วจะรักสงบ และไม่ก้าวร้าว เว้นแต่จะถูกยั่วยุ”
เขายังเปิดเผยอีกว่า เจ้าควาย 'ทรัมป์' นั้นถูกขายไปแล้ว
นักท่องเที่ยวบางคนเห็นด้วยกับการเปรียบเทียบนี้
“ตอนที่ฉันเห็นรูปของมันในเฟซบุ๊ก มันดูเหมือน โดนัลด์ ทรัมป์ เป๊ะเลย” หญิงคนหนึ่งบอกกับหนังสือพิมพ์ Prothom Alo ของบังกลาเทศ “โครงหน้าและแม้แต่ทรงผมก็เหมือนกับทรัมป์” แต่เธอก็รีบเสริมข้อแตกต่างที่สำคัญ โดยระบุว่าควายตัวนี้มีนิสัย “สงบและสุภาพ” มาก
มริธาเล่าว่า ควายเผือกนั้นหายากในเอเชียใต้ และโดยทั่วไปแล้วขึ้นชื่อเรื่องนิสัยอ่อนโยน เว้นแต่จะถูกรบกวน ควายตัวนี้ได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ประกอบด้วยข้าวโพด ถั่วเหลือง และรำข้าว ซึ่งส่งผลให้มันมีขนาดตัวและรูปร่างที่ดูแข็งแรงสมบูรณ์
ควายตัวที่สองก็กำลังได้รับความสนใจเช่นกัน มันมีน้ำหนักมากกว่า 750 กิโลกรัม และได้รับฉายาว่า "เบนจามิน เนทันยาฮู" จากรายงานระบุว่า คนงานในฟาร์มบรรยายว่ามันเป็นควายที่กระฉับกระเฉงและซุกซน ชอบส่งเสียงคำรามดังลั่น และพุ่งเข้าใส่คนดูแลเมื่อมันอยากทำอย่างนั้น
ที่มา : NDTV