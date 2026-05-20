'ปูติน' เยือนปักกิ่งไล่หลัง 'ทรัมป์' เตรียมหารือ 'สีจิ้นผิง' แบบ 'เพื่อนเก่า' คาดออกแถลงการณ์สร้าง 'โลกหลายขั้ว' ผลักดันโครงการท่อส่งก๊าซ

ผู้นำจีนและรัสเซียเตรียมพบกันในการประชุมสุดยอดที่ปักกิ่งในวันพุธ (20 พ.ค.) โดยจะมีการหารือเกี่ยวกับประเด็นทวิภาคีและประเด็นระหว่างประเทศ และปิดท้ายด้วยการพบปะพูดคุยและจิบชาแบบเป็นกันเองระหว่าง "เพื่อนเก่า"
การพบปะครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เยือนกรุงปักกิ่งไม่นาน ดังนั้นภาพลักษณ์และผลลัพธ์ของการพบปะระหว่างประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีน และประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซีย น่าจะถูกจับตามองและเปรียบเทียบอย่างใกล้ชิด
สี จิ้นผิง เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องการต้อนรับผู้นำต่างชาติด้วยการจิบชา แต่สถานที่และวิธีการพบปะเช่นนี้สามารถมองได้ว่า เป็นสัญญาณแสดงถึงความเคารพที่ผู้นำจีนมีต่อแขกของเขา
เมื่อครั้งที่ สี จิ้นผิง ต้อนรับ ปูติน เพื่อเจรจาในเดือน พ.ค. ปี 2024 ทั้งคู่ไม่ได้สวมเนคไทขณะพูดคุยและจิบชาในที่โล่งแจ้งภายในทำเนียบจงหนานไห่ อดีตสวนหลวงซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสำนักงานพรรคคอมมิวนิสต์และรัฐบาล
ในทางตรงกันข้าม การที่ สี พา ทรัมป์ ไปเดินเล่นใน "สวนลับ" และดื่มชาในบริเวณเดียวกัน รวมถึงการเยี่ยมชมหอสักการะฟ้าเทียนถานเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ดูจะเป็นการพบปะแบบจัดฉากมากกว่า
การเยือนปักกิ่งติดต่อกันอย่างหาได้ยากของผู้นำ 2 ประเทศมหาอำนาจที่มีความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงทั้งทางการเมือง การทหาร และเศรษฐกิจ ได้รับการยกย่องจากสื่อของรัฐบาลจีนว่า เป็นเครื่องยืนยันถึงสถานะของจีนในระเบียบโลกที่แตกแยกมากขึ้นเรื่อยๆ
ปูติน ได้รับการต้อนรับจาก หวัง อี้ รัฐมนตรีต่างประเทศของจีน เมื่อเดินทางถึงสนามบินในค่ำวันอังคาร (19) โดยมีทหารกองเกียรติยศและเยาวชนจีนโบกธงชาติจีนและรัสเซียในพิธีต้อนรับบนลานบิน
ปูติน ผู้ซึ่งเรียก สี จิ้นผิง ว่า "เพื่อนรัก" และได้รับการขนานนามว่าเป็น "เพื่อนเก่า" จากผู้นำจีน เดินทางมาถึงในช่วงเวลาที่การค้าทวิภาคีกำลังดีขึ้นหลังจากซบเซาเมื่อปีที่แล้ว โดยการค้าสองทางเพิ่มขึ้น 16.1% ในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2025 ในแง่ของมูลค่า
มูลค่าการค้าระหว่างจีนและรัสเซียอยู่ที่ 1.63 ล้านล้านหยวน (240,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในปี 2025 ลดลง 6.5% จากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2024 และเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ 5 ปี
ปูติน ยอมรับถึงความจำเป็นในการพลิกกลับแนวโน้มขาลง ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของจีนในฐานะเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจสำหรับมอสโกที่ได้รับผลกระทบจากการคว่ำบาตร เนื่องจากสงครามในยูเครนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของรัสเซียอย่างหนัก เขามีคณะผู้แทนซึ่งประกอบด้วยรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และหัวหน้าบริษัทของรัฐและธนาคารขนาดใหญ่ร่วมเดินทางมาด้วย
ทำเนียบเครมลินตั้ง "ความคาดหวังอย่างจริงจัง" สำหรับการเยือนของปูติน ซึ่งนอกเหนือจากการเจรจาแล้ว ยังจะมีพิธีลงนามและงานเลี้ยงอาหารค่ำ ตามด้วยการดื่มชาที่ผู้นำทั้งสองจะหารือเกี่ยวกับประเด็นสำคัญระหว่างประเทศ ในบรรยากาศที่ไม่เป็นทางการ
ฝ่ายรัสเซียคาดว่าจะมีการลงนามเอกสารประมาณ 40 ฉบับ และออกแถลงการณ์ร่วม 47 หน้าเกี่ยวกับการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกัน
แหล่งข่าวจากเครมลินกล่าวว่า ปูติน และสี จิ้นผิง คาดว่าจะลงนามในแถลงการณ์ร่วมเกี่ยวกับการจัดตั้งระเบียบโลกแบบหลายขั้ว และ "ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรูปแบบใหม่"
ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมกล่าวว่า การเจรจาเกี่ยวกับท่อส่งก๊าซ Power of Siberia 2 ซึ่งจะเชื่อมรัสเซียกับจีนตอนเหนือ ก็มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นเช่นกัน
ความร่วมมือที่เรียกว่า "ไร้ขีดจำกัด" ระหว่างจีนและรัสเซียแข็งแกร่งขึ้น นับตั้งแต่ชาติตะวันตกคว่ำบาตรรัสเซียจากสงครามในยูเครน
ปัญหาขาดแคลนพลังงานที่เชื่อมโยงกับความขัดแย้งในอิหร่านอาจสนับสนุนข้อเรียกร้องของรัสเซียในการสร้างท่อส่งก๊าซนี้ให้เป็นแหล่งก๊าซระยะยาว ทว่าปักกิ่งอาจต้องการยึดมั่นในยุทธศาสตร์การกระจายแหล่งพลังงานของตนต่อไป
ที่มา: รอยเตอร์