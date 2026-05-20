ทูตรัสเซียอ้างยูเครนใช้ 'ลัตเวีย' เป็นฐานส่งโดรนโจมตีแดนหมีขาว ขู่บรรดารัฐบอลติก 'อย่าคิดว่านาโตจะคุ้มกะลาหัว'

เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำสหประชาชาติกล่าวเมื่อวันอังคาร (19 พ.ค.) ว่า มอสโกมีข้อมูลว่ายูเครนวางแผนที่จะส่งโดรนทางทหารจากลัตเวียและรัฐบอลติกอื่นๆ โดยเตือนว่าการเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (นาโต) จะไม่ช่วยป้องกันประเทศเหล่านั้นจากการตอบโต้ของรัสเซีย
วาสซีลีย์ เนเบนเซีย เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำยูเอ็น กล่าวในการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) ว่าด้วยความมั่นคงในยูเครนโดยระบุว่า เคียฟได้ส่งกองกำลังโดรนไปยังลัตเวียแล้ว และหน่วยข่าวกรองรัสเซียสามารถระบุสถานที่ปล่อยโดรนได้
“หน่วยข่าวกรองต่างประเทศของรัสเซียกล่าวว่า พิกัดของศูนย์ตัดสินใจในลัตเวียเป็นที่รู้จักกันดี และการเป็นสมาชิกนาโตจะไม่ปกป้องคุณจากการตอบโต้ แม้ว่าคุณจะเป็นสมาชิกนาโตก็ตาม” เนเบนเซีย กล่าวผ่านล่าม
ซานิตา ปาฟลูตา-เดสลันเดส ผู้แทนของลัตเวียประจำ UNSC ปฏิเสธคำกล่าวอ้างดังกล่าวทันทีว่าเป็น “เรื่องแต่งขึ้นทั้งหมด”
แทมมี บรูซ รองเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำสหประชาชาติ เตือนว่า เวทียูเอ็น "ไม่ใช่สถานที่สำหรับการข่มขู่สมาชิกคณะมนตรีความมั่นคง" และกล่าวว่าสหรัฐฯ จะรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับนาโตทั้งหมด
บรูซ ไม่ได้อธิบายเพิ่มเติม แต่การเป็นสมาชิกนาโตนั้นอยู่บนพื้นฐานของการป้องกันร่วม โดยมาตรา 5 ของสนธิสัญญาดังกล่าวระบุว่า การโจมตีด้วยอาวุธต่อสมาชิกนาโตประเทศใดประเทศหนึ่ง จะถือเป็นการโจมตีสมาชิกนาโตทั้งหมด
อันดรี เมลนิค ทูตยูเครนประจำสหประชาชาติ ปฏิเสธข้อกล่าวอ้างของรัสเซีย โดยเรียกมันว่าเป็นแค่ "นิทาน" และระบุว่าการโจมตีพลเรือนยูเครนของรัสเซียในช่วงครึ่งแรกของเดือน พ.ค. เป็นหนึ่งในระยะเวลาที่อันตรายที่สุด นับตั้งแต่เริ่มการรุกรานเต็มรูปแบบของรัสเซียในเดือน ก.พ. ปี 2022
ทูตรัสเซียกล่าวเช่นนี้ หลังจากที่ยูเครนกล่าวโทษรัสเซียเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (19) ว่าเบี่ยงเบนโดรนลำหนึ่งของตนเข้าไปในน่านฟ้าเอสโตเนีย ซึ่งมันได้ถูกเครื่องบินรบของนาโตยิงตก เหตุการณ์โดรนข้ามพรมแดนครั้งล่าสุดนี้ได้สร้างความวุ่นวายทางการเมืองในกลุ่มประเทศบอลติก
ลัตเวียออกประกาศเตือนภัยทางอากาศครั้งแรกเกี่ยวกับโดรนที่อาจรุกล้ำน่านฟ้าของตนเมื่อวันอังคาร (19) โดยแจ้งให้ประชาชนที่อยู่ใกล้ชายแดนรัสเซียอยู่แต่ในบ้าน และเรียกเครื่องบินตำรวจอากาศบอลติกของนาโตมายังพื้นที่ดังกล่าว ต่อมาลัตเวียกล่าวว่าไม่พบหลักฐานว่าโดรนรุกล้ำน่านฟ้าของตน
หลังจากนั้น ลัตเวียได้ประกาศเตือนภัยทางอากาศครั้งที่สอง ครอบคลุมสองเขตแดนที่ติดกับรัสเซีย ซึ่งนำไปสู่การส่งเครื่องบินรบของนาโตมาประจำการเพิ่มเติม
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศยูเครนได้ขอโทษเอสโตเนียสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าว และยืนยันว่ายูเครนไม่ได้ใช้ดินแดนลัตเวียหรือเอสโตเนียในการโจมตีรัสเซียด้วยโดรน ซึ่งประเทศในกลุ่มบอลติกก็เห็นพ้องด้วย
ที่มา: รอยเตอร์