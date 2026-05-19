อนามัยโลกกังวลอีโบลาระบาดรุนแรง ยอดดับ 131 ตรวจพบคนอเมริกันติดเชื้อ

เอเอฟพี - อนามัยโลก “กังวลมาก” กับการระบาดของอีโบลาในคองโกที่ลุกลามไปยังยูกันดา และเชื่อว่า ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 131 คน ด้านอเมริกายกระดับการป้องกันการระบาดที่รวมถึงการคัดกรองนักเดินทางที่สนามบิน หลังพบพลเมืองอเมริกันที่ไปทำงานในคองโกติดเชื้อ 1 คน
เทดรอส แอดฮานอม เกเบรเยซุส ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก (WHO) กล่าวในการประชุมประจำปีสมัชชาอนามัยโลกเมื่อวันอังคาร (19 พ.ค.) ว่ากังวลอย่างมากกับระดับและความเร็วในการระบาดของอีโบลา และมีกำหนดประชุมคณะกรรมการฉุกเฉินในวันเดียวกันเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับข้อเสนอแนะชั่วคราว
เมื่อวันอาทิตย์ (17 พ.ค.) เทดรอสประกาศว่า การระบาดของอีโบลาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นการเตือนเกี่ยวกับสถานการณ์สาธารณสุขระหว่างประเทศสูงสุดระดับที่ 2
ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขคองโกแถลงว่า ยอดผู้สงสัยติดเชื้อเพิ่มเป็น 513 คน และเสียชีวิต 131 คน
เทดรอสกล่าวว่า จนถึงขณะนี้มีผู้ได้รับการยืนยันติดเชื้ออีโบลาในจังหวัดอิตูรีทางตะวันออกเฉียงเหนือของคองโก 30 คน ขณะที่ยูกันดาแจ้งว่า มีผู้ได้รับการยืนยันติดเชื้อ 2 คนในกัมปาลา เมืองหลวงของประเทศ ซึ่งรวมถึง 1 คนที่ผู้เสียชีวิต โดยทั้งคู่เดินทางมาจากคองโก
ผู้อำนวยการอนามัยโลกย้ำว่า จำนวนผู้ได้รับการยืนยันและผู้สงสัยติดเชื้อจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการยกระดับปฏิบัติการภาคสนาม ซึ่งรวมถึงการเพิ่มการเฝ้าระวัง การติดตามผู้สัมผัส และการทดสอบในห้องปฏิบัติการ
เขาบอกว่า มีหลายอย่างที่ต้องกังวล และยกตัวอย่างเคสที่พบในเมืองที่รวมถึงกัมปาลา และเมืองโกมาของคองโก รวมทั้งการที่พื้นที่เหล่านั้นมีการเคลื่อนย้ายประชากรสูง
เทดรอสยังบอกอีกว่า จังหวัดอิตูรีมีความไม่ปลอดภัยอย่างมาก เนื่องจากมีความขัดแย้งรุนแรงมากขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา และมีผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ถึงกว่า 100,000 คน
นอกจากนั้นยังมีรายงานบุคลากรทางการแพทย์เสียชีวิต บ่งชี้ว่า มีการแพร่เชื้อที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล
เทดรอสย้ำว่า การระบาดครั้งนี้มีสาเหตุมาจากสายพันธุ์บุนดิโบเกียว ซึ่งเป็นเชื้ออีโบลาสายพันธุ์ที่ไม่มียารักษาหรือวัคซีนป้องกัน
ที่อเมริกา ศูนย์เพื่อการควบคุมและป้องกันโรค (ซีดีซี) แถลงเมื่อวันจันทร์ (18 พ.ค.) ว่า ได้ยกระดับการป้องกันการระบาดของอีโบลา ซึ่งรวมถึงการคัดกรองผู้โดยสารเครื่องบินที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาด รวมทั้งระงับบริการวีซาชั่วคราว
สาธิต พิไล ผู้จัดการฝ่ายรับมือการระบาดของอีโบลาของซีดีซี ให้สัมภาษณ์ว่า มีพลเมืองอเมริกันคนหนึ่งในคองโกติดเชื้ออีโบลาที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในประเทศดังกล่าว และถูกนำส่งไปรักษาที่เยอรมนีแล้ว นอกจากนั้น อเมริกายังพยายามอพยพเพิ่มอีก 6 คนเพื่อติดตามตรวจสอบอาการ
พิไลแจงว่า มีผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานภาคสนามของอเมริกาในคองโก 25 คน และซีดีซีกำลังดำเนินการตามคำร้องในการส่งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านเทคนิคอาวุโสไปเพิ่มอีก 1 คน
ซีดีซีออกแถลงการณ์ระบุว่า ความเสี่ยงเฉพาะหน้าจากอีโบลาต่อประชาชนในอเมริกายังถือว่า อยู่ในระดับต่ำ แต่ซีดีซีจะประเมินสถานการณ์ต่อไป และอาจปรับมาตรการสาธารณสุขหากมีข้อมูลเพิ่มเติม
นอกจากคัดกรองนักเดินทางในสนามบินแล้ว ซีดีซีจะจำกัดการเข้าประเทศของผู้ถือหนังสือเดินทางที่ไม่ใช่พลเมืองอเมริกัน หากคนเหล่านั้นเคยเดินทางไปยูกันดา คองโก หรือซูดานใต้ในช่วง 21 วันที่ผ่านมา
ขณะเดียวกัน สถานทูตอเมริกาในกัมปาลาเผยว่า ได้ระงับบริการวีซาทั้งหมดชั่วคราว และจะแจ้งให้ผู้ยื่นคำร้องที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการนี้ทราบ
ทางด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แสดงความกังวลกับการระบาดของอีโบลา แต่เชื่อว่า การระบาดยังจำกัดอยู่ในแอฟริกาเท่านั้น