ทรัมป์สั่งเบรกแผนโจมตีอิหร่านครั้งใหญ่ อ้างพันธมิตรในอ่าวเปอร์เซียขอเวลาเจรจา

เอพี – ทรัมป์อ้างพันธมิตรในอ่าวเปอร์เซียขอให้ชะลอการโจมตีอิหร่านไว้ 2-3 วัน เนื่องจากกำลังเจรจาอย่างจริงจังเพื่อยุติสงคราม ด้านเตหะรานโต้อเมริกาถอยเพราะกลัว
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวที่ทำเนียบขาวเมื่อค่ำวันจันทร์ (18 พ.ค.) ว่า มีโอกาสอย่างมากที่จะเจรจาสำเร็จ และเขาคงดีใจมากที่ไม่ต้องทิ้งระเบิดถล่มอิหร่านอีก
ผู้นำสหรัฐฯ เสริมว่า วางแผนโจมตีขนาดใหญ่มาก แต่ชะลอออกไป เนื่องจากพันธมิตรในอ่าวเปอร์เซีย ที่รวมถึงผู้นำกาตาร์ ซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) ขอให้รอ 2-3 วันเพราะคิดว่า ใกล้บรรลุข้อตกลงกับอิหร่านได้แล้ว
ช่วงหลายสัปดาห์มานี้ ทรัมป์ขู่มาตลอดว่า ข้อตกลงหยุดยิงที่บังคับใช้เมื่อกลางเดือนที่แล้วอาจสิ้นสุดลง หากอิหร่านไม่ยอมทำข้อตกลง ล่าสุดเมื่อสุดสัปดาห์ เขาเตือนว่า เวลาใกล้หมดแล้วและอิหร่านจะไม่เหลืออะไรเลย
ทรัมป์ขีดเส้นตายขู่อิหร่านซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่ก็ยกเลิก อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านี้เขาเคยบอกว่า จะระงับปฏิบัติการทางทหารไว้ก่อนเพื่อให้เวลาในการเจรจา แต่กลับเปิดการโจมตีเมื่อปลายเดือนก.พ. ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามที่ยังหาทางออกไม่เจอจนถึงขณะนี้
ทรัมป์บอกว่า การเจรจาตอนนี้มีพัฒนาการที่ดีมาก แต่ยอมรับว่า เคยพูดว่า ใกล้บรรลุเจรจามากแล้วหลายครั้ง ทว่า เขายืนยันว่า ครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งก่อนๆ
ประมุขทำเนียบขาวที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อนว่า วางแผนโจมตีอิหร่านในวันอังคาร (19 พ.ค.) ไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการโจมตีที่วางแผนไว้ แต่โพสต์บนโซเชียลมีเดียว่า ก่อนหน้านี้ได้สั่งให้กองทัพเตรียมพร้อมโจมตีขนาดใหญ่ต่ออิหร่าน หากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงที่ยอมรับได้
โพสต์ของทรัมป์ฉุดราคาน้ำมันลดลงแทบจะทันทีเกือบ 2 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม เมื่อปิดตลาดวันจันทร์ ราคาน้ำมันดีดขึ้นไปปิดที่ 107.25 ดอลลาร์
นอกจากนั้น หลังจากทรัม์ป์โพสต์ข้อความดังกล่าวไม่นาน สื่อของทางการอิหร่านออกมาวิจารณ์ผ่านแถบข้อความที่วิ่งหน้าจอทีวีและบนแพลตฟอร์ม X ว่า ทรัมป์ถอยเพราะกลัว
ก่อนหน้านั้น สื่อดังกล่าวรายงานว่า ระบบป้องกันภัยบนเกาะเกชม์ในช่องแคบฮอร์มุซทำงานเมื่อคืนวันจันทร์ แต่สถานการณ์อยู่ภายใต้การควบคุมแล้ว
เกาะดังกล่าวเป็นเกาะใหญ่ที่สุดของอิหร่านในอ่าวเปอร์เซีย มีประชาชนอาศัยอยู่ราว 150,000 คน และมีโรงงานผลิตน้ำจืด 1 แห่ง
อิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซโดยสิ้นเชิง ซึ่งเป็นการปิดกั้นการขนส่งน้ำมัน ก๊าซ ปุ๋ย และผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมอื่นๆ จำนวนมาก ขณะที่อเมริกาตอบโต้ด้วยการปิดล้อมท่าเรืออิหร่าน และสั่งให้เรือสินค้า 85 ลำเปลี่ยนเส้นทางนับจากกลางเดือนเม.ย.จนถึงวันจันทร์
ฮาคาน ฟิดาน รัฐมนตรีต่างประเทศตุรกี กล่าวระหว่างการแถลงข่าวร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมนีที่เบอร์ลินเมื่อวันจันทร์ว่า ข้อกังวลเฉพาะหน้าเกี่ยวกับการเจรจาระหว่างอเมริกากับอิหร่านยังคงเป็นเรื่องการเปิดช่องแคบฮอร์มุซและโครงการนิวเคลียร์ของเตหะราน
ฟิดานเสริมว่า ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะจำนวนมากของอิหร่านที่อาจนำไปใช้ผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้ ถูกฝังอยู่ในอุโมงค์ที่ถล่มหลังการโจมตีของอเมริกาและอิสราเอลเมื่อเดือนมิ.ย.ปีที่แล้ว โดยอเมริกาประกาศว่า เฝ้าติดตามการเคลื่อนย้ายสต็อกยูเรเนียมเหล่านั้นอย่างใกล้ชิด
เขาสำทับว่า ขณะนี้ยังไม่มีสถานการณ์ที่ถือเป็นภัยคุกคามอย่างแท้จริง แต่หากยังคงเป็นแบบนี้ต่อไป ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องเจรจากัน พร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่า อิหร่านจะไม่คัดค้านในการปฏิบัติตามเงื่อนไขด้านนิวเคลียร์ แต่ปัญหาคือ อิหร่านจะได้อะไรเป็นการตอบแทน และมีเงื่อนไขอย่างไร
ขณะที่การเจรจายังคงชะงักงัน อับบาส อารักชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน กล่าวเมื่อวันศุกร์ (15 พ.ค.) ว่า อุปสรรคสำคัญที่สุดในการเจรจาคือ การขาดความไว้วางใจ
มีรายงานว่า อิหร่านที่ยืนยันว่า โครงการนิวเคลียร์ของตนมีวัตถุประสงค์เพื่อสันตินั้น เสนอเงื่อนไขประนีประนอมบางอย่างเกี่ยวกับนิวเคลียร์ในข้อเสนอล่าสุดเพื่อยุติสงคราม ทว่า ทรัมป์วิจารณ์ว่า ข้อเสนอนั้นเป็น “ขยะ”