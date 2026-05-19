ยังไงแน่! รมว.กลาโหมอินโดนีเซียเผยลงนามเอกสารให้สหรัฐฯ ใช้น่านฟ้า แต่ 'ยังไม่มีข้อผูกมัด' ฝ่ายต้านชี้เสี่ยงนำประเทศเข้าสู่ความขัดแย้ง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอินโดนีเซียกล่าวเมื่อวันอังคาร (18 พ.ค.) ว่า เขาได้ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงเมื่อเดือนที่แล้วกับ พีท เฮกเซธ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ เกี่ยวกับการอนุญาตให้เครื่องบินทหารสหรัฐฯ เข้าถึงน่านฟ้าอินโดนีเซีย แต่ยืนยันว่า "ยังไม่มีข้อผูกมัดใดๆ"
จาฟรี ชัมซุดดิน รัฐมนตรีกลาโหมอินโดนีเซีย กล่าวต่อรัฐสภาว่า หนังสือแสดงเจตจำนงที่ลงนามในวอชิงตันระบุถึงการเคารพบูรณภาพดินแดนของแต่ละประเทศ ความจำเป็นของกลไกหากอินโดนีเซียตกลงที่จะอนุญาตให้เข้าถึงน่านฟ้า และการเคารพกฎหมายท้องถิ่น
“เรายังไม่ได้ให้คำมั่นสัญญาใดๆ กับสหรัฐฯ เกี่ยวกับน่านฟ้า เรายึดมั่นในรัฐธรรมนูญและผลประโยชน์ของชาติ” จาฟรี กล่าว
ประเด็นเรื่องการอนุญาตให้สหรัฐ ใช้น่านฟ้าสร้างกระพือข้อถกเถียงในอินโดนีเซียเมื่อเดือนที่แล้ว หลังกระทรวงการต่างประเทศได้เตือนไปยังกระทรวงกลาโหมว่า ข้อเสนอที่จะให้กองทัพสหรัฐฯ ได้รับอนุญาตแบบ “ครอบคลุม” ให้บินผ่านน่านฟ้าอินโดนีเซียอาจทำให้จาการ์ตาสุ่มเสี่ยงเข้าไปพัวพันกับความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ที่อาจเกิดขึ้นได้
จาฟรี กล่าวว่า เฮกเซธได้ขออนุญาตใช้น่านฟ้าเมื่อปีที่แล้วระหว่างการประชุมสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) โดยพร้อมเผยว่า เฮกเซธ อ้าง "เหตุผลฉุกเฉิน" เมื่อขออนุญาตดังกล่าว โดยไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม
รอยเตอร์ได้ส่งคำถามไปยังเพนตากอน แต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับทันที และเมื่อส่งคำขอจากจาการ์ตาไปนั้นเป็นช่วงเช้าตรู่ตามเวลาวอชิงตัน ซึ่งอยู่นอกเวลาทำการ
หลังจากที่ เฮกเซธ และ จาฟรี พบกันที่วอชิงตันเมื่อเดือนที่แล้ว เพนตากอนระบุว่าทั้งสองประเทศได้สถาปนาความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศที่สำคัญ และระบุถึงวิธีการต่างๆ ที่จะสร้างความสัมพันธ์ด้านการป้องกันประเทศ
จาฟรี กล่าวว่า ความร่วมมือดังกล่าวรวมถึงการปรับปรุงกองทัพอินโดนีเซียให้ทันสมัย แต่ "ไม่ได้เอ่ยถึงยุทโธปกรณ์ทางทหารใดๆ"
เขาระบุด้วยว่า สหรัฐฯ จะเข้ามาช่วยฝึกฝนทหารอินโดนีเซีย
ที่มา: รอยเตอร์