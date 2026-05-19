ปลดฟ้าผ่า! ผู้บริหาร 'สตาร์บัคส์เกาหลี' ออกแคมเปญ 'วันรถถัง' ล้อเลียนวันครบรอบเหตุสังหารหมู่ทางการเมือง

สตาร์บัคส์ เกาหลีใต้ ประกาศเมื่อวันอังคาร (19 พ.ค.) ว่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารถูกปลดออกจากตำแหน่ง หลังเกิดกระแสต่อต้านจากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์แก้วน้ำแบบใช้ซ้ำได้
กระแสวิจารณ์มีชนวนเหตุมาจากการที่บริษัทใช้คำว่า "วันรถถัง" (Tank Day) ในการโปรโมตแก้วกาแฟรุ่น "แก้วรถถัง" (Tank Tumblers) ซึ่งเปิดตัวเมื่อวันที่ 18 พ.ค. และเป็นวันครบรอบการลุกฮือเพื่อประชาธิปไตยในปี 1980 ที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก
ตัวแทนบริษัทยืนยันกับสำนักข่าวเอเอฟพีว่า ซอน จอง-ฮยอน ผู้บริหารสตาร์บัคส์ เกาหลีใต้ ถูกปลดออกจากตำแหน่งเนื่องจากกระแสดราม่าดังกล่าว
การใช้คำว่า "วันรถถัง" ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง เนื่องจากเป็นการสื่อถึงยานพาหนะทางทหารที่ใช้ปราบปรามผู้ประท้วงระหว่างการลุกฮือที่กวางจูในปี 1980 ซึ่งเมื่อวานนี้เป็นวันครบรอบ 46 ปีของเหตุการณ์ดังกล่าว
เหตุประท้วงครั้งนั้นถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของเกาหลีใต้ โดยนักศึกษาและพลเรือนได้ลุกขึ้นต่อต้านการปกครองของกองทัพ ก่อนที่ทหารจะปราบปรามการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงเป็นเวลา 10 วัน
ตัวเลขอย่างเป็นทางการระบุว่า มีพลเรือนเสียชีวิต 165 คน สูญหาย 65 คน และเสียชีวิตในภายหลังจากการบาดเจ็บอีก 376 คน แต่หลายคนเชื่อว่า จำนวนผู้เสียชีวิตที่แท้จริงนั้นสูงกว่านั้น
ประธานาธิบดี อี แจ มยอง ซึ่งเข้าร่วมพิธีรำลึกครบรอบปี ได้ประณามแผนการโปรโมตดังกล่าว โดยชี้ว่าเป็นการ "เยาะเย้ย" เหยื่อผู้เคราะห์ร้าย
“ผมรู้สึกโกรธแค้นอย่างยิ่งต่อพฤติกรรมที่ไร้มนุษยธรรมและน่าอับอายนี้ การกระทำที่มุ่งหวังผลกำไรอย่างไม่เป็นธรรม และปฏิเสธคุณค่าของสังคมเกาหลีใต้ สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน และประชาธิปไตย” เขาโพสต์ข้อความบน X เมื่อวันจันทร์ (18)
การตัดสินใจปลด ซอน ออกจากตำแหน่งนั้นมาจากกลุ่มบริษัทชินเซแก ซึ่งเป็นผู้ดำเนินกิจการร้านสตาร์บัคส์ในเกาหลีใต้
สตาร์บัคส์เกาหลีใต้ได้ออกคำแถลงขอโทษอย่างเป็นทางการเมื่อวันจันทร์ (18)
“เราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อดวงวิญญาณของวันที่ 18 พ.ค.” คำแถลงระบุ และเพิ่มเติมว่า "เราตระหนักว่าถ้อยคำที่ใช้ส่งเสริมการขายแก้วน้ำออนไลน์ของเรานั้นถูกนำไปใช้ในลักษณะที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง"
บริษัทยังให้คำมั่นว่าจะเสริมสร้าง "ความตระหนักรู้ในอดีตและมาตรฐานทางจริยธรรม" ให้แก่พนักงานผ่านการฝึกอบรมเพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันในอนาคต
ที่มา: เอเอฟพี