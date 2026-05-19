ปูตินยิ้มกริ่ม! สหรัฐฯ ขยายเวลายกเว้นคว่ำบาตร 'น้ำมันรัสเซีย' อีก 30 วัน อ้างลดผลกระทบจากสงครามอิหร่าน

สก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศขยายเวลาการยกเว้นมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันออกไปอีก 30 วันวานนี้ (18 พ.ค.) เพื่ออนุญาตให้มีการซื้อน้ำมันจากเรือบรรทุกน้ำมันของรัสเซียเพื่อช่วยเหลือประเทศที่ "เปราะบางด้านพลังงาน" ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามอิหร่าน โดยเป็นการกลับลำจากแผนที่จะไม่ขยายเวลาการยกเว้นดังกล่าว
เบสเซนต์ กล่าวในโพสต์บน X ว่า กระทรวงการคลังได้ออกใบอนุญาตทั่วไป 30 วันนี้ หลังจากที่การยกเว้นครั้งก่อนหมดอายุลงเมื่อวันเสาร์ (16) การดำเนินการนี้จะช่วยให้สามารถเข้าถึงน้ำมันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของรัสเซียที่ติดค้างอยู่บนเรือบรรทุกน้ำมันได้ชั่วคราวโดยไม่ละเมิดมาตรการคว่ำบาตรที่เข้มงวดของสหรัฐฯ ต่อบริษัทน้ำมันรายใหญ่ของรัสเซีย
แหล่งข่าวเผยกับรอยเตอร์ว่า การขยายเวลาการยกเว้นครั้งที่ 2 นี้ได้รับการร้องขอจากประเทศยากจนและเปราะบางที่ไม่สามารถรับน้ำมันจากอ่าวเปอร์เซียได้ เนื่องจากสงครามระหว่างสหรัฐฯ-อิสราเอลกับอิหร่าน และการปิดช่องแคบฮอร์มุซ
เบสเซนต์ กล่าวว่า "การขยายเวลาครั้งนี้จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น และเราจะทำงานร่วมกับประเทศเหล่านี้เพื่อออกใบอนุญาตเฉพาะตามความจำเป็น"
"ใบอนุญาตทั่วไปจะช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับตลาดน้ำมันดิบ และรับประกันว่าน้ำมันจะไปถึงประเทศที่เปราะบางด้านพลังงานมากที่สุด"
เบสเซนต์ ซึ่งเมื่อเดือนที่แล้วบอกกับสำนักข่าวเอพีว่าสหรัฐฯ ไม่มีแผนขยายเวลายกเว้นคว่ำบาตรน้ำมันรัสเซียอีกต่อไป กล่าววานนี้ (18) ว่า มาตรการนี้จะช่วยเปลี่ยนเส้นทางอุปทานที่มีอยู่ไปยังประเทศที่ต้องการมากที่สุด ทำให้พวกเขาสามารถแข่งขันกับจีนสำหรับน้ำมันที่เคยถูกคว่ำบาตรได้
การกระทำนี้ถือเป็นครั้งที่ 2 ที่กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ปล่อยให้การยกเว้นคว่ำบาตรหมดอายุลง และต่อมาได้ขยายเวลาออกไป
ส.ว.อาวุโสจากพรรคเดโมแครตสองคน คือ จีนน์ ชาฮีน จากรัฐนิวแฮมป์เชียร์ และเอลิซาเบธ วอร์เรน จากรัฐแมสซาชูเซตส์ ได้วิพากษ์วิจารณ์การกระทำดังกล่าวว่าเป็น "ของขวัญที่ไม่อาจแก้ตัวได้" ให้แก่ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซีย
“ทุกๆ ดอลลาร์ที่เครมลินได้รับเพิ่มจากใบอนุญาตนี้ ช่วยให้ ปูติน มีเงินทุนในการทำสงครามที่ผิดกฎหมายกับยูเครน และสังหารชาวยูเครนผู้บริสุทธิ์” พวกเขาระบุในถ้อยแถลง และย้ำว่าการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ไม่ได้ช่วยให้ราคาน้ำมันเบนซินในประเทศลดลง หรือทำให้ตลาดพลังงานโลกมีเสถียรภาพขึ้น
ปีที่แล้ว รัฐบาล ทรัมป์ ได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรต่อบริษัทน้ำมันรายใหญ่ของรัสเซียอย่าง Rosneft และ Lukoil เพื่อกดดันรัสเซียให้ยุติสงครามในยูเครนโดยการตัดรายได้จากน้ำมันที่สำคัญของมอสโก
แต่หลังจากที่สหรัฐฯ และอิสราเอลโจมตีอิหร่านทำให้ราคาน้ำมันโลกสูงขึ้น กระทรวงการคลังสกรัฐฯ จึงออกใบอนุญาตชั่วคราวในเดือน มี.ค. เพื่อพยายามบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำมันและลดความผันผวนของราคา โดยการปล่อยน้ำมันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของรัสเซียที่ถูกคว่ำบาตรและติดค้างอยู่ในเรือบรรทุกน้ำมัน แต่การยกเว้นนี้ไม่ครอบคลุมถึงน้ำมันที่รัสเซียกำลังสูบอยู่ในขณะนี้
ที่มา: รอยเตอร์