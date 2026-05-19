ระทึก! สองวัยรุ่นบุกยิง 'ศูนย์อิสลาม' ในแซนดีเอโก ยิงคนดับ 3 ก่อนลั่นกระสุนปลิดชีพตัวเอง

เกิดเหตุวัยรุ่นชายสองคนเปิดฉากยิงที่ศูนย์อิสลามแห่งแซนดีเอโก รัฐแคลิฟอร์เนียในวันจันทร์ (18 พ.ค.) สังหารเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและชายอีกสองคนนอกมัสยิด ก่อนที่ผู้ต้องสงสัยจะถูกพบเสียชีวิต โดยคาดว่าเป็นการยิงตัวเอง
สก็อตต์ วาห์ล ผู้บัญชาการตำรวจแซนดีเอโก กล่าวว่า เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายท้องถิ่นและเอฟบีไอกำลังสอบสวนเหตุการณ์โจมตีมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในเขตแซนดีเอโก ในฐานะอาชญากรรมจากความเกลียดชัง (hate crime)
อย่างไรก็ตาม ทางการยังไม่ได้ระบุถึงแรงจูงใจหรือเหตุการณ์ที่นำไปสู่ความรุนแรงจากอาวุธปืนอย่างแน่ชัด
เด็กนักเรียนทุกคนที่เรียนในโรงเรียนประจำที่มัสยิดปลอดภัยดีตามหลังเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 11:40 น. ตามเวลาแปซิฟิก (1840 GMT)
ในการแถลงข่าวช่วงเย็น วาห์ลเปิดเผยว่า แม่ของหนึ่งในผู้ต้องสงสัยโทรแจ้งตำรวจประมาณ 2 ชั่วโมงก่อนเกิดเหตุยิง โดยรายงานว่าลูกชายซึ่งเธออธิบายว่ามีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตาย ได้หนีออกจากบ้าน โดยเอาปืน 3 กระบอกและรถยนต์ของเธอไปด้วย
ตามคำบอกเล่าของตำรวจ แม่ของเด็กกล่าวว่าลูกชายอยู่กับเพื่อนคนหนึ่ง และทั้งสองคนแต่งกายด้วยชุดลายพราง ตำรวจได้เริ่มติดตามตัววัยรุ่นทั้งสอง และกำลังส่งเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนไปยังห้างสรรพสินค้าใกล้เคียงและโรงเรียนมัธยมของลูกชายเพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อน เมื่อมีสายโทรศัพท์แจ้งเหตุยิงกันในมัสยิด
ผู้บัญชาการตำรวจปฏิเสธที่จะเปิดเผยเนื้อหาของจดหมายที่แม่ของเด็กที่หนีออกจากบ้านเป็นคนพบ
ก่อนเกิดเหตุยิงกัน ตำรวจไม่ได้รับแจ้งถึง "ภัยคุกคามเฉพาะเจาะจง" ใดๆ ต่อมัสยิดหรือศูนย์ศาสนา โรงเรียน ห้างสรรพสินค้า หรือสถานที่อื่นๆ
ตำรวจกลับต้องเผชิญกับกรณี "การใช้ถ้อยคำแสดงความเกลียดชังและการพูดจาที่สร้างความเกลียดชังโดยทั่วไป" ซึ่งเมื่อรวมกับรายงานเกี่ยวกับวัยรุ่นที่หลบหนีพร้อมอาวุธหลายชิ้นและสวมชุดลายพราง "ทำให้การประเมินภัยคุกคามนั้น "ใหญ่โตกว่ามาก"
การโจมตีเกิดขึ้นเพียงหนึ่งสัปดาห์ก่อนวันหยุดสำคัญของชาวมุสลิมคือวันอีดิลอัฎฮา และการเดินทางไปประกิบพิธีฮัจญ์ประจำปีของชาวมุสลิมที่นครเมกกะในซาอุดีอาระเบีย
"เราไม่เคยประสบกับโศกนาฏกรรมเช่นนี้มาก่อน" ทาฮา ฮัสซาเน อิหม่ามและผู้อำนวยการศูนย์อิสลาม กล่าวกับผู้สื่อข่าว "การโจมตีสถานที่สักการะเป็นเรื่องที่น่าตกใจอย่างยิ่ง"
ตำรวจจำนวนมากที่ถูกเรียกไปยังที่เกิดเหตุพบศพชาย 3 คนที่เกี่ยวข้องกับมัสยิดถูกยิงเสียชีวิต ตำรวจยังกล่าวยกย่องเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เสียชีวิตว่า น่าจะมีส่วนช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการนองเลือดเพิ่มเติม
ไม่นานหลังจากนั้น ตำรวจพบศพชายวัยรุ่น 2 คน อายุ 17 และ 18 ปี ในรถยนต์ที่จอดอยู่กลางถนน เสียชีวิตจากการยิงตัวเอง
วาห์ล กล่าวว่า ตำรวจ 50 ถึง 100 นายจากทั่วพื้นที่ซานดิเอโกได้ตอบสนองต่อการแจ้งเหตุ "กราดยิง" ครั้งแรกทันที และภายใน 4 นาทีก็รวมตัวกันที่มัสยิด ซึ่งตั้งอยู่ในย่านที่พักอาศัยและเชิงพาณิชย์แคลร์มอนต์ของเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของรัฐแคลิฟอร์เนีย
ภาพจากสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นแสดงให้เห็นรถสายตรวจหลายสิบคันบนสะพานทางหลวง ตำรวจในชุดยุทธวิธีติดอาวุธปืนไรเฟิลประจำการอยู่บนหลังคามัสยิดใกล้กับโดม และเจ้าหน้าที่ติดอาวุธบนพื้นดินกำลังเดินตรวจตราภายในบริเวณ
วาห์ล กล่าวว่า ไม่มีการยิงปืนจากเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในเหตุการณ์ดังกล่าว
ในเวลาเดียวกันกับที่พวกเขากำลังตอบสนองต่อการโจมตี ก็มีเสียงปืนดังขึ้นใส่นักจัดสวนที่อยู่ห่างออกไปสองสามช่วงตึก และพนักงานสอบสวนกำลังพิจารณาว่าเหตุการณ์ทั้งสองเชื่อมโยงกันหรือไม่
นักจัดสวนคนดังกล่าวไม่ได้รับบาดเจ็บ โดยตำรวจสันนิษฐานว่าการที่ชายคนนั้นสวมหมวกกันน็อคอาจช่วยเบี่ยงเบนวิถีกระสุน
ศูนย์อิสลามแห่งนี้เป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในเขตแซนดีเอโก และเป็นที่ตั้งของโรงเรียนไบรท์ ฮอไรซอน อะคาเดมี่ ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม
แม้ว่าเหตุการณ์กราดยิงแบบสุ่มจะกลายเป็นเรื่องปกติในที่สาธารณะทั่วสหรัฐอเมริกา แต่ชุมชนชาวมุสลิมและชาวยิวกลับมีความวิตกกังวลมากขึ้นเป็นพิเศษ นับตั้งแต่กองกำลังสหรัฐฯ และอิสราเอลโจมตีทางอากาศต่ออิหร่านเมื่อวันที่ 28 ก.พ. และอิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีทางอากาศต่ออิสราเอลและรัฐต่างๆ ในอ่าวเปอร์เซีย ทำให้เกิดสงครามที่ทวีความรุนแรงขึ้นทั่วภูมิภาค
ที่มา: รอยเตอร์