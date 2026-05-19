เอาชาติอยู่รอดก่อน!อินเดียกร้าวเดินหน้าซื้อน้ำมันรัสเซีย ไม่แคร์อเมริกาจะละเว้นคว่ำบาตรหรือไม่

อินเดีย ยืนยันจะเดินหน้าซื้อน้ำมันดิบจากรัสเซียต่อไป โดยไม่สนเกี่ยวกับสถานะการละเว้นคว่ำบาตรโดยสหรัฐฯ ถ้อยแถลงที่เน้นย้ำว่านิวเดลี มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางพลังงานและอุปทานที่คุ้มค่าในเชิงพาณิชย์ ท่ามกลางราคาน้ำมันที่พุ่งสูง
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลเปิดเผยเมื่อวันจันทร์(18พ.ค.) ระบุอินเดียจะเดินหน้าซื้อน้ำมันดิบของรัสเซีย โดยไม่คำนึงถึงสถานะการละเว้นคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ความเคลื่อนไหวที่เป็นการส่งสัญญาณว่าความมั่นคงทางพลังงานและผลประโยชน์ทางการค้า เป็นสิ่งที่ประเทศแห่งนี้ให้ความสำคัญในลำดับสูงสุด ท่ามกลางราคาน้ำมันที่พุ่งสูงและความตึงเครียดในตะวันออกกลาง
สุจาตา ชาร์มา ข้าราชการระดับสูงในกระทรวงการปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ บอกว่าอินเดียยังคงนำเข้าน้ำมันจากรัสเซีย ทั้งก่อน ระหว่างและหลัง ช่วงเวลาที่สหรัฐฯละเว้นมาตรการคว่ำบาตรที่กำหนดเล่นงานน้ำมันรัสเซีย
"โดยไม่สนว่าอเมริกาจะละเว้นคว่ำบาตรรัสเซียหรือไม่ ฉันอยากจะเน้นย้ำว่าเราซื้อน้ำมันจากรัสเซียมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้ ก่อนหน้าละเว้นคว่่ำบาตร ระหว่างละเว้นคว่ำบาตร และตอนนี้ก็เช่นกัน" ชาร์มากล่าวระหว่างแถลงสรุปแก่สื่อมวลชน
ความเห็นของเธอมีขึ้นท่ามกลางความกังวลที่มีมากขึ้นทั่วโลก หลังจากเมื่อเร็วๆนี้ รัฐบาลสหรัฐฯของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ปล่อยให้การยกเว้นมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันรัสเซีย ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางทะเล หมดอายุลง
ชาร์มา บอกว่าการตัดสินใจซื้อน้ำมันดิบโดยอินเดีย อยู่บนพื้นฐานของข้อพิจารณาทางพาณิชย์และความพร้อมของอุปทาน "โดยพื้นฐานแล้ว ในการตัดสินใจซื้อใดๆ เราควรคำนึงถึงหลักการค้าเป็นสำคัญ" เธอกล่าว
เธออ้างด้วยว่าอินเดียไม่เผชิญปัญหาขาดแคลนน้ำมันดิบ แม้ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มขึ้น และความกังวลเกี่ยวกับเส้นทางขนส่งน้ำมันโลก "ไม่มีการขาดแคลนน้ำมันดิบ ปริมาณน้ำมันดิบที่ถูกกักเก็บไว้ซ้ำแล้วซ้ำเล่ามีมากพอแล้ว และไม่ว่าจะมีการละเว้นคว่ำบาตรหรือไม่ก็ตาม มันจะไม่ส่งผลใดๆ"
อินเดีย ซึ่งนำเข้าน้ำมันดิบถึงเกือบ 85% ของความต้องการน้ำมันดิบทั้งหมด ต้องตกอยู่ภายใต้แรงกดดันจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูง สกุลเงินรูปีที่อ่อนค่าและความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ
น้ำมันดิบรัสเซียกลายมาเป็นส่วนสำคัญในการนำเข้าน้ำมันทั้งหมดของอินเดียในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สืบเนื่องจากบ่อยครั้งมันสามารถหาซื้อได้ง่ายในราคาที่ปรับลดลงมาถูกกว่า เมื่อเทียบกับน้ำมันดิบมาตรฐานโลกอื่นๆ
ความเห็นล่าสุดของข้าราชการระดับสูงในกระทรวงการปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ บ่งชี้ว่าอินเดียไม่น่าจะลดการซื้อน้ำมันรัสเซีย แม้มีการเปลี่ยนแปลงในกรอบการละเว้นคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ตราบใดที่อุปทานเหล่านี้ยังหาซื้อได้ในเชิงพาณิชย์
(ที่มา:อินเดียทูเดย์)