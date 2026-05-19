ยังปรานีให้!ทรัมป์อ้างระงับโจมตีอิหร่านรอบใหม่เปิดทางเจรจา หลังเตหะรานยื่นข้อเสนอฉบับปรับปรุงผ่านปากีฯ

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ในวันจันทร์(18พ.ค.) อวดอ้างว่าเขาระงับแผนการโจมตีอิหร่าน สำหรับเปิดทางเจรจาหาทางบรรลุข้อตกลงหนึ่ง เพื่อยุติสงครามระหว่างอเมริกากับอิหร่าน หลังเตหะรานส่งข้อเสนอสันติภาพใหม่ฉบับปรับปรุงไปยังวอชิงตัน
ทรัมป์ บอกว่าเขาได้ออกคำสั่งถึงกองทัพสหรัฐฯ ว่า "เราจะไม่ทำอะไร" ในกำหนดการโจมตีอิหร่านวันพรุ่งนี้ แต่มีคำสั่งเพิ่มเติมถึงพวกเขาให้เตรียมพร้อมเดินหน้าโจมตีอิหร่านขนานใหญ่และเต็มกำลัง ทันทีที่ได้รับแจ้ง ในกรณีที่ไม่บรรลุข้อตกลงหนึ่งๆซึ่งเป็นที่ยอมรับได้
อย่างไรก็ตามสำนักข่าวรอยเตอร์ตั้งข้อสังเกตว่า ก่อนหน้านี้ ทรัมป์ ไม่เคยประกาศว่าจะมีการโจมตีใดๆ และไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีการเตรียมการสำหรับการโจมตีหรือไม่ แต่ถ้าใช่ มันก็จะเท่ากับการกลับมาเปิดสงครามรอบใหม่ ในความขัดแย้งที่ ทรัมป์ เป็นคนเริ่มขึ้นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์
ภายใต้แรงกดดันให้บรรลุข้อตกลงหนึ่งเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ก่อนหน้านี้ ทรัมป์ เคยแสดงความหวังว่าจะสามารถปิดข้อตกลงหนึ่งๆสำหรับยุติสงคราม และเคยขู่แบบเดียวกันว่าจะโจมตีอิหร่านอย่างหนัก หากว่าเตหะรานไม่บรรลุข้อตกลง
ข้อความที่โพสต์ล่าสุด ทรัมป์ อ้างว่าพวกผู้นำของกาตาร์, ซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้ขอให้เขาระงับการโจมตี เพราะว่า "จะมีการทำข้อตกลงหนึ่งๆ ซึ่งจะเป็นที่ยอมรับจากสหรัฐอเมริกาอย่างมาก เช่นเดียวกับชาติต่างๆในตะวันออกกลางและประเทศอื่นๆนอกเหนือจากนั้น" อย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อตกลงที่อยู่ระหว่างพูดคุยหารือ
ในเวลาต่อมา ทรัมป์ บอกกับพวกผู้สื่อข่าว ระหว่างแถลงข่าวเกี่ยวกับราคายาในวันจันทร์(18พ.ค.) ระบุ "มีโอกาสดีมากๆ" ที่สหรัฐฯจะบรรลุข้อตกลงกับอิหร่าน เพื่อขัดขวางเตหะรานจากการมีอาวุธนิวเคลียร์ ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากเขาเลื่อนแผนการโจมตีทางทหาร เพื่อเปิดทางสำหรับการเจรจา
"มันดูเหมือนว่าจะมีโอกาสดีมาๆที่พวกเขาจะสามารถหาทางออกร่วมกันบางอย่าง ถ้าเราสามารถทำได้โดยไม่จำเป็นต้องทิ้งบอมบ์ห่านรกเล่นงานพวกเขา ผมจะมีความสุขมากๆ" ทรัมป์กล่าว
โพสต์ของทรัมป์มีขึ้นหลังจากโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่าน ยืนยันว่าได้ส่งมุมมองของเตหะรานผ่านปากีสถาน ไปยังอเมริกา แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆ
แหล่งข่าวปากีสถานยืนยันว่าอิสลามาบัด ซึ่งรับหน้าที่เป็นคนกลางส่งสารระหว่าง 2 ฝ่ายในสงครามในตะวันออกกลาง นับตั้งแต่เป็นเจ้าภาพการเจรจาสันติภาพที่ยังคงเป็นแค่ครั้งเดียวเมื่อเดือนที่แล้ว ได้ส่งต่อข้อเสนอล่าสุดไปยังวอชิงตันแล้ว แต่แหล่งข่าวบ่งชี้ว่าเป็นเรื่องยากที่จะมีความคืบหน้าใดๆ
"ทั้งสองฝ่ายเปลี่ยนกติกาอยู่เรื่อยๆ" แหล่งข่าวปากีสถานระบุ พร้อมบอกวา "เรามีเวลาไม่มากแล้ว"
อิหร่าน ยังคงแสดงท่าทีแข็งกร้าวในถ้อยแถลงที่เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนแห่งรัฐ หลังคำประกาศของทรัมป์ เตือนว่าอเมริกาและพันธมิตร กำลังทำผิดพลาดทางยุทธศาสตร์เพิ่มเติมและคำนวณผิดยิ่งกว่าเดิม หากโจมตีอิหร่าน พร้อมกับอวดอ้างว่ากองทัพอิหร่านมีความพร้อมและเข้มแข็งกว่าที่ผ่านมา
"การโจมตีและการรุกรานรอบใหม่ใดๆ จะถูกตอบโต้อย่างทันทีทันใด หนักแน่น ทรงพลังและครอบคลุม" ผู้บัญชาการระดับสูงของกองทัพอิหร่านให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวทาสนิม
ข้อเสนอสันติภาพของอิหร่าน ตามนิยามของแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเตหะราน ดูเหมือนจะคล้ายคลึงกับข้อเสนอของอิหร่านก่อนหน้านี้ในหลายแง่มุม ซึ่งเรียกเสียงโวยวายจาก ทรัมป์ ว่าเป็น "ข้อเสนอขยะ" เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
มันจะมุ่งเน้นไปที่การรับประกันยุติสงครามก่อนเป็นลำดับแรก เช่นเดียวกับเปิดช่องแคบฮอร์มุซ และยกเลิกการคว่ำบาตรทางทะเล ส่วนประเด็นถกเถียงอื่นๆเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ จะถูกเลื่อนไปเจรจาในรอบต่อๆไป
อย่างไรก็ตามยังพบเห็นการผ่อนปรนในท่าทีของวอชิงตันอยู่บ้าง โดยแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านเปิดเผยในวันจันทร์(18พ.ค.) ว่าสหรัฐฯเห็นพ้องปล่อยเงินอิหร่านที่อายัดไว้ตามธนาคารต่างชาติทั้งหลาย รวมแล้วหลายหมื่นล้านดอลลาร์ แม้ฝ่ายอิหร่านต้องการให้ปลดอายัดทั้งหมด
แหล่งข่าวอิหร่านยังบอกด้วยว่า วอชิงตัน แสดงความยืดหยุ่นกว่าเดิม เห็นพ้องให้อิหร่านเดินหน้ากิจกรรมทางนิวเคลียร์เพื่อสันติบางอย่าง ภายใต้การกำกับดูแลของทบวงพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ
สหรัฐฯ ไม่ยืนยันว่าพวกเขาเห็นพ้องใดๆในการเจรจา
รายงานข่าวของทาสนิม ยังอ้างแหล่งข่าวซึ่งไม่ระบุตัวตน บอกอีกว่า สหรัฐฯ เห็นพ้องละเว้นมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันอิหร่าน ในระหว่างที่มีการเจรจา อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่เตหะรานไม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยววกับข่าวนี้ ส่วนเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ บอกว่ามันเป็นข่าวเท็จ
(ที่มา:รอยเตอร์ส)